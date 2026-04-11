El divertido ida y vuelta entre Emilia Mernes y Manuel Turizo hablando de modismos argentinos

Emilia Mernes le enseñó modismos argentinos a Manuel Turizo

Lejos de los escándalos mediáticos, y tras refugiarse en el seno de su familia y sus seres queridos, Emilia Mernes reapareció en redes sociales. Esta vez, la cantante se mostró junto a Manuel Turizo en un divertido ida y vuelta que mostró las conexiones entre la cultura argentina y la colombiana.

Todo sucedió cuando Emilia y Manuel abrieron el juego a “Cómo se dice en Colombia Versus cómo se dice en Argentina”. Antes de comenzar, Mernes le consultó al cantante: “Manuel, ¿chocolate negro o blanco?”. Lejos de inclinarse por uno u otro, el artista devolvió: “De leche”.

Acto seguido, la oriunda de Entre Ríos dijo: “¿Qué se dice cuando algo no te importa una mie...?”. Rápidamente, Turizo contestó: “Me vale mundá”. La joven no pudo ocultar su sorpresa al escuchar dicho término y comentó: “¿Mundá? Nosotros decimos me chu.. un huevo. Me chu.. un huevo y me vale mundá”.

Luego, Manuel introdujo la siguiente categoría: “Una persona que piensa demasiado y le da vueltas a todo”. Esta vez, Emilia contestó primero y dijo: “Nosotros decimos está enroscado”. Por su parte, el colombiano contrastó: “Está rayadito, se rayó”.

Para el siguiente versus, Mernes presentó: “Cuando estás enganchado”. Rápidamente, el colombiano sentenció cómo se dice en su país: “Te enculaste”. En este caso, Emilia asintió, repitió la frase y dio pie a la siguiente: “Te enculaste, papi. (risas) Cuando alguien es falso. Seca o falluto”.

El divertido desafío de modismos entre Emilia Mernes y Manuel Turizo: "Nosotros decimos me chupa un huevo"

Turizo demostró su gusto por el término argentino y dio su versión colombiana: “Tú eres un falluto. Es un fariseo. O es un Judas”. Sorprendido por el nombre bíblico, la entrerriana destacó: “Un Judas me gusta. Vos sos un Judas (dijo a cámara)”.

La siguiente categoría que presentó Emilia fue: “¿Cómo se dice en Colombia? Cuando estás enamorándote”. Sin rodeos, el intérprete de “La Bachata” afirmó: “Le estás echando los perros”. Por su lado, Mernes contrastó: “Tirando onda”.

Fue entonces cuando Manuel quiso imitar el tono argentino: “Tirando onda. Che, boludo, esa mina me está tirando la onda”. Rápidamente, Emilia lo corrigió y redobló: “No, la onda no”.

Cerca del final, Turizo preguntó: “Cuando alguien se está imaginando algo sin sentido”. Tras un instante de reflexión, Mernes disparó: “Te estás haciendo la cabeza, cortala”. Por su lado, el colombiano mostró cómo se dice en su país: “Enpeliculaste”.

Mirando a cámara, la argentina mostró su sorpresa y repitió: “¿Te enpeliculaste?, bájate de esa munda. Ya mismo bájate de esa munda”. Por último, la categoría final fue: “Como que cuando te enrollaste con una persona, así como que duró más de lo que tú pensabas. ¿Qué dices tú?”, destacó Turizo.

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La versión argentina de Emilia fue: “Yo digo... Uh, se te fue larga”. Por su parte, el cantante respondió y se puso a bailar con la cantante: “En Colombia podríamos decir: cómo te digo que me gustas, bebé, que tú me tienes loco. Cómo te digo que te quieree”.

En los últimos días, Manuel Turizo lanzó su nuevo álbum Apambichao, un proyecto compuesto por 15 canciones que rinde homenaje a Colombia y cuenta con colaboraciones de artistas como Maluma, Diomedes Díaz, Dálmata, Xavi, Luis Alfonso y Emilia.

En Apambichao, Turizo explora sus raíces y retrata aspectos emblemáticos de la vida de su país: los colores de las calles, la gastronomía, los tradicionales raspados en las esquinas, la autenticidad de la gente y el ambiente tropical que forma parte de la identidad cultural del país. A través de las canciones, el artista desarrolla una propuesta musical que integra romance, ritmo y una conexión directa con el espíritu caribeño que caracteriza su sonido.

La palabra “apambichao”, dentro del concepto creativo de Turizo, representa una actitud ante la vida: autenticidad, naturalidad y libertad para vivir a un ritmo propio. El lanzamiento incluye visualizers para varios temas, entre ellos “Dos Lunas”, “Cumbia Playera” junto a Emilia, “No me mientas así” con Dei V, “Sunset en la Sanse” junto a Dálmata, “Te creo”, “La Buena Mujer” con Luis Alfonso, “Plo plo plo” y “Mi loca” junto a Xavi, entre otros.