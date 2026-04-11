Anabel Sánchez recordó el apoyo que recibió de María Becerra al inicio de su carrera

La modelo recordó el gesto que tuvo la cantante cuando se hizo viral su video modelando (Video: La Sesión- Hispa)

Anabel Sánchez recordó uno de los momentos clave en el inicio de su carrera y destacó el apoyo fundamental que recibió de María Becerra cuando su historia recién comenzaba a hacerse viral. La modelo repasó este episodio durante una charla en La Sesión, el programa conducido por Sofi Calvo en Hispa, donde relató cómo aquel casting casero grabado con recursos mínimos y mucha determinación la llevó a postularse para una oportunidad vinculada a Vogue. Ese video, que rápidamente circuló en redes sociales, marcó el comienzo de su exposición pública y abrió la puerta a experiencias profesionales en pasarelas, marcas, eventos y el respaldo de una agencia como Multitalent.

Consultada por Calvo sobre quién fue la primera persona del ambiente en tenderle una mano y resultar determinante en su despegue, Anabel no dudó en mencionar a María Becerra. Contó que la cantante fue la primera artista en compartir su video y pedir apoyo para ella, lo que permitió que su historia tuviera aún mayor visibilidad y llegara incluso a figuras como Valeria Mazza. “Ella fue la primera artista en compartir mi video, en decir: ‘Apoyen a esta chica que se lo merece’. Y así empezó como a crecer más mi video. Incluso de ahí llegó Valeria Mazza. Son dos íconos que realmente admiro un montón lo que hacen”, expresó.

La relación con la cantante de “Corazón Vacío” se fortaleció con el tiempo, superando el gesto inicial de difusión en redes. Anabel remarcó que el acompañamiento de la cantante fue constante y que ese apoyo se tradujo en nuevas oportunidades profesionales. Un ejemplo decisivo fue la invitación para participar en el concierto 360° que ofreció en el estadio de River Plate. En ese show multitudinario, Sánchez fue invitada a modelar sobre el escenario junto a Pampita, sumando visibilidad y proyección en un evento que combinó música y moda frente a miles de espectadores.

El video del casting de Anabel Sánchez para Vogue que se volvió viral en TikTok

Para Anabel, esa experiencia y el respaldo público de Becerra se transformaron en un impulso clave en su crecimiento dentro del mundo artístico y de la moda. “Fue una de las mujeres que más me apoyó y a veces siempre está como compartiendo mis videos a sus historias y es como... la amo, la amo un montón”, resumió, agradecida por la generosidad recibida y el impacto que tuvo esa red de apoyo en cada etapa de su recorrido profesional.

El testimonio dejó en evidencia cómo el reconocimiento y el acompañamiento de referentes pueden abrir puertas y cambiar el destino de quienes recién empiezan en la industria.

Desde aquel video que se volvió viral, la joven logró cumplir uno de sus grandes sueños. El 15 de febrero formó parte de la New York Fashion Week. La modelo compartió la noticia con sus seguidores a través de un video en Instagram donde se la vio conmovida, hablando casi sin poder creerlo: no pudo evitar emocionarse y dijo: “No voy a llorar… ¿Cómo puede ser que esta nena —o sea, yo— el 15 de febrero va a estar desfilando en New York Fashion Week?”.

En ese registro, Anabel dejó ver el impacto que le generó la confirmación: primero, mostró una mezcla de incredulidad y euforia; después, una gratitud que creció a medida que avanzaba el video. “Comenzamos el 2026 y Dios me sorprendió de esta manera”, afirmó, admitiendo que todavía le costaba procesarlo. Como suele ocurrir ante noticias inesperadas, el anuncio vino acompañado por reacciones espontáneas de su círculo íntimo: “Me estás jodiendo”, “¿Qué?”, “Te amo”, se escuchó en las imágenes de su entorno al enterarse.

Lejos de quedarse solo con el anuncio, la modelo se tomó un instante para reconocer a quienes consideró parte fundamental de su recorrido. “Esto fue realmente gracias a ustedes porque me conocieron en mi estado más vulnerable y decidieron quedarse a apoyarme”, expresó, directa a cámara. En ese tramo, su tono se volvió más sereno: ya no era únicamente la emoción por la pasarela neoyorquina, sino la necesidad de poner en palabras lo que significó sentirse acompañada. “De ahí me dejaron crecer. Realmente gracias”, insistió, antes de cerrar con una frase simple, pero cargada de expectativa: “Y a contar los días para New York”.