Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

Gaspar Benegas destacó el fenómeno ricotero y la emoción que genera la música de Los Redondos en todos los públicos

En Infobae a la Tarde, el guitarrista y cantante Gaspar Benegas repasó el impacto de la última gira de La Mono por Estados Unidos y el fenómeno social que persiste alrededor de la música de Los Redondos. “Giramos por el mundo, pero tenemos argentinos que nos vienen a encontrar”, relató sobre la presencia de público nacional en Miami y Los Ángeles.

En diálogo con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, el músico profundizó en la mística de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y cómo, aun sin el Indio Solari en escena, “la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”.

La gira de La Mono por Estados Unidos y la comunidad ricotera

“Estamos volviendo de una gira por Estados Unidos que hicimos en Miami y Los Ángeles y la verdad que estuvo buenísimo. Mucha gente, mucho argentino”, describió Gaspar Benegas al repasar el recorrido internacional que vivió junto a su banda. La presencia de seguidores argentinos se hizo sentir en ambos destinos: “Giramos por el mundo, pero tenemos argentinos que nos vienen a encontrar”.

Benegas detalló el recibimiento en la ciudad californiana: “En Los Ángeles hay una banda que hace tributo a Los Redondos hace 24 años”. El músico destacó la fuerza del público ricotero en el exterior y la naturaleza intergeneracional del fenómeno: “Es una forma de nombrar al fanático. Es el público más abarcativo que hay porque tiene todas las edades. En los shows van abuelos con los nietos, con los hijos, gente joven, gente muy grande y de todos los estratos sociales y de todos los colores políticos”.

Gaspar Benegas resaltó el rol insustituible del Indio Solari y el magnetismo de sus canciones en la experiencia de la banda (Infobae en Vivo)

Al describir la relación con el público, subrayó: “Hay algo que no se replica en toda la banda de esa época, incluso en esa continuidad, en esa permanencia de su tema”.

Los Fundamentalistas y la vigencia del legado de Los Redondos

Benegas explicó la particularidad del fenómeno de los Fundamentalistas: “Es una banda muy particular y la historia que tiene... El Indio es un artista muy especial que convoca, que despierta algo en la gente que es diferente”. El guitarrista resaltó el sentimiento colectivo que persiste aunque Indio Solari no se presente en los escenarios: “El Indio no está tocando, está en algunos temas en pantalla y la emoción que siente la gente también es algo raro”.

Sobre lo que implica ocupar ese espacio, Benegas fue categórico: “Nosotros somos la banda de él y tomamos otra dimensión al no estar el centro, el que se comunicaba con el público, pero sigue siendo él de alguna manera, porque son sus canciones y el magnetismo lo tiene él. Nosotros llevamos la banda adelante y nos repartimos las voces, no hay un protagonismo de ninguno. Está buenísimo, eso también es una banda rara”.

La banda practica intensos ensayos diarios previos a sus shows, continuando la rigurosidad que marcaba el Indio Solari

Consultado por Tomás Trapé sobre el uso de proyecciones y hologramas, como en el caso de Soda Stereo, Benegas diferenció los fenómenos: “Ahí estás trayendo a un artista que ya no está y no contás tal vez con su apoyo, no sabés qué opinaría”. Y agregó: “Me parece que está bien. La música es un entretenimiento y aparte, si la gente se emociona y la gente cercana a él le parece que eso está bueno, es algo positivo”.

Ensayos, shows y la mística de la música en vivo

El proceso de preparación para los conciertos de Los Fundamentalistas fue uno de los ejes del diálogo: “Cuando tenemos un show nos reservamos ese mes para el show y ensayamos todos los días a la mañana. Horario poco rockero. 10 de la mañana ya estamos en la sala ensayando”. Benegas recordó su experiencia junto al Indio Solari: “Con el Indio me acuerdo que ensayábamos mucho, nos metíamos como nueve horas. Era estar todo el día y a veces estabas esperando, habían cuestiones técnicas, pero vos tenías que estar ahí como soldado”.

En cuanto a la agenda próxima, anticipó: “La más importante de todas es mañana, que estamos tocando en el Vorterix con La Mono, que es una fecha repicante. Está pensada para presentación de disco, pero no llegamos con el disco. Estamos en plena producción del cuarto disco y no quisimos bajar la fecha”.

A lo largo de la charla, Benegas reafirmó su vínculo con la música como elección de vida: “Nunca tuve opción, pero desde que tengo memoria siempre me interesó la música”.

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