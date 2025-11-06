Teleshow

Pamela David celebró el histórico título de Independiente Rivadavia junto a Daniel Vila: “Qué manera de sufrir”

La conductora estuvo en la cancha de Instituto con su marido y presidente del club. Y abrió Desayuno Americano mostrando su felicidad por el logro

Guardar
Al comienzo de su programa, Pamela David festejó el triunfo del equipo que preside Daniel Vila (Desayuno Americano - América)

El miércoles por la noche, el fútbol argentino sumó una página inolvidable: Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina tras un partido dramático ante Argentinos Juniors en el estadio de Instituto de Córdoba. Luego de un empate 2-2 en los 90 minutos, el equipo mendocino resistió con nueve hombres y se impuso por 5-3 en los penales, con Gonzalo Marinelli y Sebastián Villa erigiéndose como figuras claves de la final. La consagración, la primera en la historia del club a nivel nacional, le dio a la Lepra el pase a la Copa Libertadores 2026 y desató una fiesta que cruzó la frontera de Córdoba y se sintió en todo el país. La emoción también atravesó la televisión: Pamela David, pareja de Daniel Vila, quien es presidente del club, no pudo contener su alegría y lo celebró en vivo al inicio de su programa.

Con una camiseta con el escudo del equipo en mano y una sonrisa que no disimulaba el orgullo, Pamela abrió la emisión de Desayuno Americano (América) compartiendo la fiesta con los televidentes y dedicando un saludo especial a los hinchas de la Lepra mendocina. “Muy buenos días y buenas noticias. Qué maravilloso. Yo no sabía que se le pone una estrella al escudo”, dijo mientras mostraba la prenda y recapitulaba la noche inolvidable. “Fue una fiesta, ¡una locura como se festeja en Mendoza! Mirá al presidente... Qué hermoso y qué manera de sufrir. Cómo se sufrió, qué necesidad, pero bueno. Yo creo que el nivel de sufrimiento todavía… no pasó. Está en el cuerpo”, sumó mientras una serie de fotos junto a su pareja y familia eran observadas en el estudio

Pamela relató el estado de ánimo que dejó el partido, reconociendo cuánta tensión mantuvo hasta las últimas jugadas y penales. “Dios, podría haber pasado otra cosa”, confesó. No faltaron los detalles que muestran cómo se vive el fútbol en las entrañas del país: “Yo en un momento dije: ‘Dios, vos sos el único…'. Fue un partidazo. Ayer metí presión, pensé: ‘Bueno, por lo menos que sean campeones’. Qué lindo que fue”.

Pamela acompañó tanto a su
Pamela acompañó tanto a su pareja como a su familia en el triunfo de Independiente Rivadavia (Instagram)

La conductora también destacó la manera especial en que Mendoza celebró la consagración. “Me gusta que la emoción no se termina. Es impresionante. Villa, ¡qué líder!”, celebró Pamela, en referencia al capitán del equipo, Sebastián Villa. Entre risas, también compartió algunos detalles de color sobre el festejo. “Todos tímidos, ‘Ay, me pido un café’, ¡pero estamos en Córdoba!”, haciendo alusión al clásico fernet que tuvo la oportunidad de disfrutar en su llegada a la ciudad.

El triunfo dejó postales de abrazos interminables y un estadio que no quería vaciarse. Pamela subrayó el clima especial que se vivió en las tribunas y el campo de juego: “Esta cosa de que salten las lágrimas, el abrazo, no pararon de festejar... Terminó, hacía un frío y no se iban de la cancha, sino que se quedaban!”. El orgullo del plantel y la hinchada mendocina fue tal que la fiesta continuó mucho después del pitazo final, mientras la emoción seguía a flor de piel.

La conductora volvió a dejar
La conductora volvió a dejar en claro el apoyo hacia su pareja en cada momento importante en su vida (RSFotos)

Independiente Rivadavia, un club acostumbrado a pelearla de abajo, alcanzó el sueño máximo de levantar su primera Copa Argentina y asegurar su plaza en el torneo internacional. Para la conductora, la noche fue doblemente especial: como aficionada y como pareja del presidente, compartió cada instante del logro en carne propia y ante millones de televidentes.

Así, la consagración de la Lepra mendocina se vivió más allá de los límites del estadio, mezclando fútbol, pasión y televisión en una cadena de festejos que unieron Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Con las palabras y la emoción a flor de piel, Pamela David se sumó a la lista de hinchas que, entre lágrimas, carcajadas y una remera azul, celebran la llegada de una estrella que será imposible de olvidar en la historia del club.

Temas Relacionados

Pamela DavidDavid VilaIndependiente RivadaviaTriunfoArgentinos JuniorsDesayuno AmericanoCopa ArgentinaEstadio Martín Kempes

Últimas Noticias

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Invitado a Mi Cielo, el prestigioso y querido diseñador habla con valentía del pozo depresivo que lo llevó a internarse, de lo revitalizante que resultó su participación en el Fashion Week de Nueva York y de aquella historia fugaz que llegó a tener con una estrella de Hollywood en su paso por Buenos Aires

Benito Fernández: “Soy una máquina

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

La modelo compartió las mejores postales de su recorrida por Bangkok y Chiang Mai. De los outfits frescos a las infusiones locales

El impactante viaje de Juli

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

En un debate en Luzu TV, una sentencia del panelista reabrió el debate sobre la vida privada de la periodista deportiva

El comentario al aire de

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

El cruce público entre la actriz y la conductora expuso tensiones y desmentidas, mientras la polémica crece en torno a los días de Mauro Icardi y la actriz en Milán, lejos del Galatasaray

La dura respuesta de Yanina

La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

Luego de causar revuelo su posible renuncia al certamen por pedido de Enzo Fernández, la participante se sinceró y habló sobre cómo viven su relación a distancia

La palabra de Valentina Cervantes
DEPORTES
Argentina derrotó 1-0 a Túnez

Argentina derrotó 1-0 a Túnez y se clasificó a la próxima ronda del Mundial Sub 17

La inesperada guerra de poder que se desató en Red Bull para definir a los últimos 3 pilotos titulares de la Fórmula 1

Flavio Briatore dio una llamativa explicación sobre el gran problema de Alpine y le dejó una exigencia a sus pilotos para el 2026

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

INFOBAE AMÉRICA

De París a Doha: cómo

De París a Doha: cómo el arquitecto del Louvre dio vida al museo más impactante de Qatar

Decenas de esvásticas pintadas con sangre humana aparecieron en propiedades de una ciudad alemana

Jeanine Añez, ex presidenta de Bolivia, salió de la cárcel tras casi cinco años presa: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite sus errores y busca acercarse a los españoles tras los escándalos

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín