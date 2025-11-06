Pamela David celebró el histórico título de Independiente Rivadavia junto a Daniel Vila: “Qué manera de sufrir”

Al comienzo de su programa, Pamela David festejó el triunfo del equipo que preside Daniel Vila (Desayuno Americano - América)

El miércoles por la noche, el fútbol argentino sumó una página inolvidable: Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina tras un partido dramático ante Argentinos Juniors en el estadio de Instituto de Córdoba. Luego de un empate 2-2 en los 90 minutos, el equipo mendocino resistió con nueve hombres y se impuso por 5-3 en los penales, con Gonzalo Marinelli y Sebastián Villa erigiéndose como figuras claves de la final. La consagración, la primera en la historia del club a nivel nacional, le dio a la Lepra el pase a la Copa Libertadores 2026 y desató una fiesta que cruzó la frontera de Córdoba y se sintió en todo el país. La emoción también atravesó la televisión: Pamela David, pareja de Daniel Vila, quien es presidente del club, no pudo contener su alegría y lo celebró en vivo al inicio de su programa.

Con una camiseta con el escudo del equipo en mano y una sonrisa que no disimulaba el orgullo, Pamela abrió la emisión de Desayuno Americano (América) compartiendo la fiesta con los televidentes y dedicando un saludo especial a los hinchas de la Lepra mendocina. “Muy buenos días y buenas noticias. Qué maravilloso. Yo no sabía que se le pone una estrella al escudo”, dijo mientras mostraba la prenda y recapitulaba la noche inolvidable. “Fue una fiesta, ¡una locura como se festeja en Mendoza! Mirá al presidente... Qué hermoso y qué manera de sufrir. Cómo se sufrió, qué necesidad, pero bueno. Yo creo que el nivel de sufrimiento todavía… no pasó. Está en el cuerpo”, sumó mientras una serie de fotos junto a su pareja y familia eran observadas en el estudio

Pamela relató el estado de ánimo que dejó el partido, reconociendo cuánta tensión mantuvo hasta las últimas jugadas y penales. “Dios, podría haber pasado otra cosa”, confesó. No faltaron los detalles que muestran cómo se vive el fútbol en las entrañas del país: “Yo en un momento dije: ‘Dios, vos sos el único…'. Fue un partidazo. Ayer metí presión, pensé: ‘Bueno, por lo menos que sean campeones’. Qué lindo que fue”.

Pamela acompañó tanto a su pareja como a su familia en el triunfo de Independiente Rivadavia (Instagram)

La conductora también destacó la manera especial en que Mendoza celebró la consagración. “Me gusta que la emoción no se termina. Es impresionante. Villa, ¡qué líder!”, celebró Pamela, en referencia al capitán del equipo, Sebastián Villa. Entre risas, también compartió algunos detalles de color sobre el festejo. “Todos tímidos, ‘Ay, me pido un café’, ¡pero estamos en Córdoba!”, haciendo alusión al clásico fernet que tuvo la oportunidad de disfrutar en su llegada a la ciudad.

El triunfo dejó postales de abrazos interminables y un estadio que no quería vaciarse. Pamela subrayó el clima especial que se vivió en las tribunas y el campo de juego: “Esta cosa de que salten las lágrimas, el abrazo, no pararon de festejar... Terminó, hacía un frío y no se iban de la cancha, sino que se quedaban!”. El orgullo del plantel y la hinchada mendocina fue tal que la fiesta continuó mucho después del pitazo final, mientras la emoción seguía a flor de piel.

La conductora volvió a dejar en claro el apoyo hacia su pareja en cada momento importante en su vida (RSFotos)

Independiente Rivadavia, un club acostumbrado a pelearla de abajo, alcanzó el sueño máximo de levantar su primera Copa Argentina y asegurar su plaza en el torneo internacional. Para la conductora, la noche fue doblemente especial: como aficionada y como pareja del presidente, compartió cada instante del logro en carne propia y ante millones de televidentes.

Así, la consagración de la Lepra mendocina se vivió más allá de los límites del estadio, mezclando fútbol, pasión y televisión en una cadena de festejos que unieron Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Con las palabras y la emoción a flor de piel, Pamela David se sumó a la lista de hinchas que, entre lágrimas, carcajadas y una remera azul, celebran la llegada de una estrella que será imposible de olvidar en la historia del club.