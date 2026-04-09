Árbol: “Sentimos que nuestras canciones son inoxidables”

Árbol fusiona géneros musicales y reivindica la rebeldía de no encasillarse, mezclando cumbia, rock y folclore en sus discos

En una entrevista exclusiva, Árbol anticipó su show aniversario en el Konex, repasó su trayectoria de tres décadas y compartió cómo vivieron el recambio generacional del público.

En una charla con el staff de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé—, los músicos Pablo Romero y Hernán Bruckner reflexionaron sobre el vértigo de la gira, el oficio de la producción y el fenómeno de conectar con varias generaciones a la vez. “Venimos de ensayar porque el sábado tenemos un show muy especial en el Konex y estamos preparando sorpresas. No podemos spoilear mucho”, advirtió Bruckner.

Árbol y el pulso de los 30 años: presente, pasado y reencuentro

Romero detalló la dinámica interna de la banda: “Vamos a hacer los 30 años y siempre estamos, como te decía Hernán, trabajando. Cuando llega el momento de componer tiramos todo en la mesa y vamos pimponeando. Con treinta años de carrera, cada uno ya sabe su oficio adentro de la banda y le da el permiso al otro y lo escucha”.

El músico recordó, además, que solo hubo un parate extendido: “Hubo una pequeña, un lapsus de cinco años, pero yo vivo en México y de todas maneras nos seguíamos viendo. Era como un parate que necesitábamos. A veces está bueno tener un tiempo de descanso, más que de descanso también de poder decir: ‘Bueno, llegamos hasta acá, tenemos un año o dos’. Con el tiempo se fue haciendo un poquito más largo, pero después volvimos y ahora hay Árbol para rato”.

Bruckner remarcó la intensidad de la actualidad: “Estamos ensayando mucho porque el sábado es un show especial. También venimos de tocar viernes, sábado, domingo: hicimos Victoria, Paraná y Rosario, y el lunes tocamos con La Bomba de Tiempo en el Konex. Hoy ensayo, sábado se toca, todo el tiempo”. La banda atraviesa un momento de fuerte actividad, con fechas consecutivas y la preparación de un concierto con producción renovada.

Ambos coincidieron en la importancia de Gustavo Santaolalla en su formación: “Los primeros tres discos nuestros los produjo Gustavo Santaolalla. Una de las cosas que nos legó, además de tres discos hermosos, es que nos enseñó un oficio. Nos apasionamos por la grabación y la producción musical, y lo hacemos también”, subrayó Bruckner.

Árbol celebra 30 años de trayectoria con un show especial y sorpresas en el Konex, renovando la conexión con su público (Infobae en Vivo)

El recambio generacional y la conexión con el público joven

Consultados sobre el fenómeno de sumar nuevas generaciones a su público, Romero analizó: “Nos pasa mucho que van muchas generaciones. Nuestra música conecta con mucha gente joven y mucha gente que creció con nosotros, pero también hay público nuevo que nos descubre. Notamos un cambio en la audiencia a partir de la pandemia, vinieron más jóvenes”.

Bruckner repasó experiencias recientes: “Hicimos versiones de canciones actuales, como una de Duki, una de Lia Crucet, y reformulamos temas al estilo Árbol. Nos pareció interesante agarrar canciones del momento y adaptarlas a nuestro sonido”.

El vínculo con el público familiar es otro rasgo distintivo: “Pasó algo muy lindo después de la crisis de 2001: las familias empezaron a ir a los recitales. El papá con un hijo joven compartiendo la misma música. En otros países no se da tanto eso de varias generaciones en un recital”, reflexionó Romero.

Al hablar de la escena actual, Bruckner elogió el recambio: “A mí en particular me gusta mucho el Duko, me parece sumamente interesante. Hay un montón de artistas buenos. El artista número uno del oeste es Bizarrap, él es de Villa María. Es ese nuevo recambio”.

El oficio, la industria y la rebeldía de no encasillarse

Sobre la evolución de la industria musical, Romero señaló: “En el medio de nuestro parate surgió Instagram. No existía antes. Nos fuimos amoldando y fuimos hablando con colegas. Si antes era la discográfica, hoy es Spotify. Lo jodido es cuando ves artistas especulando con el algoritmo y no son genuinos: duran poquito. El disco sigue siendo importante para un artista, es una foto del momento, es una obra”.

La pregunta sobre el “oficio” musical llevó a Bruckner a profundizar: “Es interesante el uso de la palabra oficio. El universo artístico a veces queda en lo emocional y no se pasa a la parte más dura, que son los fierros de la música. Nos encanta grabar, producir, hacer discos a otros artistas. Producimos a Miranda!, a los Tipitos, a los Pericos, a Cuento Borgeano. Cuando producís, tenés que conectarte con lo que hace el músico y, si sentís que no podés aportar nada, mejor no producir ese disco”.

Sobre la identidad de la banda, Bruckner defendió la apuesta a la diversidad: “Lo que tuvo Árbol fue que no tuvo género. Musicalmente no tiene un género. Nos pasaba eso: ¿en qué batea nos ponían? No nos podían encasillar. Fue un acto de rebeldía y de patear el tablero. Mezclamos cumbia con guitarras distorsionadas, folclore con rock, y eso fue lo que le interesó a Gustavo Santaolalla”.

El regreso, según Romero, se dio casi por azar: “Fue algo fortuito. Le ofrecieron a Pablo volver para un festival, al final no se dio, pero nos conectamos, nos metimos en una sala de ensayo, nos dimos cuenta que todavía teníamos ganas y decidimos volver, haciendo canciones nuevas”.

El ritmo actual no da respiro: “En 2004 salió Guau y en 2005 hicimos en un año 250 shows. Era una trituradora. Ahora estamos más equilibrados, pero la gira y el contacto con el público te da muchas tablas, mucha interacción, muchas herramientas”.

La emoción del vivo sigue intacta, según Bruckner: “Siempre es un vértigo. La verdad que sí. Nos hemos visto más nosotros que con nuestras familias. Cuando salimos a un festival como Rock al Parque, 120 mil personas, era una locura. Después, para bajar, usamos mucho el humor: es una gran arma para desactivar la solemnidad”. Sobre el futuro, la banda se muestra decidida: “Ahora hay Árbol para rato. Seguimos con la gira y preparando sorpresas para el show en el Konex”.

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