Glamour, fashionismo y elegancia: Sofía La Reini Gonet causó furor al mostrar sus outfits de la semana

Sofía Gonet deslumbra en redes sociales al compartir su selección de outfits de tendencia y estilo en Instagram

Desde saco a vestidos de encaje, Sofía Gonet causó furor entre sus seguidores al compartir la serie de outfits que utilizó en los últimos días. La Reini volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda al compartir los looks que utilizó tanto en eventos como la avant premiere de El Diablo viste a la Moda 2 como en salidas con sus amigas.

“Algunos outfits de esta última semana”, fue la frase que eligió la joven, junto al emoji de una cereza, para compartir un carrete en su cuenta de Instagram y sorprender a su millón de seguidores. En la primera imagen podía verse a la joven posando junto a una columna con un vestido corto de satén en tono marfil con detalles de encaje en el borde. Sobre los hombros la joven tenía una chalina de tejido grueso, también en color marfil, con flecos en los extremos. Complementaba el conjunto con una cartera pequeña de textura acolchada y forma semicircular, a juego con el resto del atuendo. Sus zapatos son stilettos en tono nude. Llevaba el cabello recogido y lentes oscuros sobre la cabeza.

La segunda imagen de Gonet fue en interiores, junto a la puerta de un estudio de filmación o fotografía. En la publicación lucía un conjunto de dos piezas en satén color marfil, compuesto por un top de tirantes con escote drapeado y una falda larga de corte fluido. Sostenía una cartera pequeña de textura acolchada, en tono claro y forma semicircular. Sus zapatos eran stilettos beige.

La influencer causa impacto entre sus seguidores al lucir vestidos de satén y encaje, reafirmando su rol como ícono de la moda (Instagram)

Sofía Gonet exhibe variedad de estilos, desde vestidos transparentes y sensuales hasta maxiabrigos urbanos para días lluviosos en Buenos Aires (Instagram)

Encuentros con celebridades internacionales, como Meryl Streep y Anne Hathaway, destacan la evolución del vestuario de Gonet en eventos de moda (Instagram)

Para su tercer outfit, la joven recurrió a la sensualidad y mostró únicamente parte de su torso. Así, Sofía mostraba un vestido largo de encaje negro, de transparencia pronunciada y motivos florales, que deja ver la piel en varias zonas del torso y la pierna. El diseño entallado se distinguía por la superposición de diferentes capas de encaje y un corte alto en la falda. En la mano destacaba un anillo plateado de gran tamaño.

Fue entonces cuando Gonet compartió el look que utilizó para un evento de El Diablo viste a la moda 2. En la foto, La Reini llevaba un vestido largo de satén en tono azul petróleo, de corte al bies y escote drapeado, ajustado a la silueta. Complementaba el look con un collar de perlas y una pulsera fucsia en la muñeca izquierda. Su pelo estaba recogido hacia atrás y lucía un maquillaje sutil.

Junto a esta imagen, Sofía colocó el outfit que usó para entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway. Frente a un espejo, Gonet posaba con un conjunto de saco y pantalón de corte recto con estampado de manchas en blanco y negro, tipo animal print. Complementaba el look con una cartera estructurada en color negro y zapatos de tacón en punta, también negros. Lucía el pelo recogido.

Nuevamente en un entorno urbano, La Reini impactó al lucir un vestido largo blanco con estampado de lunares negros y escote en “V”. Sobre el vestido utilizaba un abrigo ligero en tono beige claro, que caía abierto sobre los hombros. Complementaba el conjunto con una cartera pequeña en color marfil de textura acolchada y gafas de sol oscuras. El pelo estaba recogido y peinado hacia atrás.

La serie de atuendos incluye conjuntos elegantes con detalles de animal print, satén marfil y accesorios de diseño, ideales para inspiración (Instagram)

Los looks en eventos destacados, como la avant premiere de El Diablo viste a la moda 2, posicionan a Sofía Gonet como referente fashionista (Instagram)

Nuevamente recordando la glamorosa semana que vivió en relación al estreno de El diablo viste a la moda 2, Sofía compartió una foto junto a Marley en una alfombra roja. En ese contexto, la joven destacaba con un vestido negro de largo midi, con detalles de encaje en la parte superior y el dobladillo. El diseño incluía cuello alto y transparencias en el escote. Llevaba zapatos de tacón en color rojo.

Para cerrar, Gonet mostró el outfit que utilizó en las últimas horas, durante las lluvias que atravesaron Buenos Aires. Previo a una merienda con amigas, la joven se mostró con un abrigo tipo trench en color beige claro, ajustado con un cinturón negro que marca la cintura y permite ver una abertura pronunciada en la pierna. Complementaba el atuendo con zapatos de tacón en punta de color negro y una cartera estructurada pequeña, también negra. Sostenía un ramo voluminoso de rosas en tonos pastel y usa gafas de sol oscuras. El pelo estaba recogido hacia atrás y se apreciaban algunos anillos plateados. La escena transcurría frente a la fachada del Alvear Palace Hotel.