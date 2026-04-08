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El impactante vuelco del actor Guillermo Pfening con su vehículo: “Estoy bien pero el auto está destrozado”

En diálogo con Teleshow, el actor contó cómo fue el fuerte accidente que tuvo en la vía pública

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El pedido de Guillermo Pfening al gobierno

El accidente que involucró a Guillermo Pfening en el barrio porteño de Núñez provocó inquietud entre vecinos y transeúntes de la zona. El hecho ocurrió cuando el vehículo del actor volcó tras colisionar con un automóvil que permanecía sin ocupantes en la calle Ciudad de la Paz al 3207, según confirmaron fuentes policiales.

Minutos después del impacto, personal del SAME acudió al lugar y trasladó a Pfening al Hospital Pirovano para realizarle exámenes médicos. El parte oficial detalló que el intérprete solo sufrió escoriaciones en uno de sus brazos y que permanece fuera de peligro. No se registraron más personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

El impactante vuelco del actor Guillermo Pfening con su vehículo en la vía pública
El impactante vuelco del actor Guillermo Pfening con su vehículo en la vía pública

En diálogo con Teleshow, el actor dio más especificaciones sobre lo ocurrido. “Recién amanezco porque anoche me tuve que acostar tarde haciendo un trámite, trayendo el auto a casa y me dieron unos calmantes también. Estoy bien. Básicamente estoy bien. No me pasó nada”, comenzó relatando Pfening.

El impactante vuelco del actor Guillermo Pfening con su vehículo en la vía pública
Así quedó el automóvil de Guillermo Pfening tras el vuelco que tuvo en la calle

Acto seguido continuó: “El auto quedó bastante destrozado, pero estoy bien. Antes del vuelco había dejado a mi hija en el cole y me empecé a sentir mal. Tengo diez cuadras de distancia. En un momento frené el auto en un bar, entré, me mojé la cara, me sentí un poco mejor y arranqué y cinco cuadras más me encuentro con el auto dado vuelta. O sea, me desvanecí. Nunca me desmayo por nada. Bueno, estuve todo el día internado ayer haciendo unos controles. Me liberaron. No tengo absolutamente nada, ni del corazón, ni tuve un aneurisma ni nada. A veces pasan estas cosas. También vengo medio cansado, trabajando y un poco de noche. Por ahí estaba muy cansado, no sé. Estoy bien, el auto hecho bosta, pero yo estoy bien”.

Actualmente, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en que se produjo la colisión y determinar las causas que provocaron que el vehículo terminara volcado. El hecho no dejó daños a terceros, más allá del impacto material entre los dos automóviles involucrados.

La triste historia de la madre de Guillermo

El actor Guillermo Pfening y la trágica historia de su madre

El recuerdo de Guillermo Pfening sobre la muerte de su madre sigue marcando su vida y su trabajo. El actor y director contó cómo ese dolor se transformó en la inspiración para el guion de su próxima película, una historia que explora los estragos invisibles de la adicción a los procedimientos estéticos.

“Mi madre era una mujer muy bella que se volvió adicta a las cirugías estéticas y se terminó muriendo por eso”, relató en diálogo con Julia Mengolini en Mirá quién vino. La confesión reveló no solo la raíz de su nuevo proyecto cinematográfico, sino también la magnitud del sufrimiento familiar que atravesó en su juventud.

Trailer de "Alice" con Cecilia Roth

Hace aproximadamente veinte años, cuando las intervenciones estéticas no estaban tan controladas, la madre de Pfening —quien era médica dermatóloga— participaba en reuniones con amigas para inyectarse silicona líquida, según relató el propio director. “Esto fue hace 20 años, que no era que te ponías botox… mi mamá, que aparte era médica dermatóloga, se juntaba con sus amigas a inyectarse silicona líquida en la cara... así como te lo cuento”, compartió Pfening sobre una práctica que, en ese entonces, carecía de regulaciones claras.

El impacto de estos tratamientos en la salud de su madre fue devastador. “En un momento se deformó la cara por los procedimientos, no se la bancó, tenía mucho dolor y se terminó suicidando a causa de eso. La encontré yo en casa”, expresó Pfening, quien no pudo evitar conmoverse al recordar el momento.

La convivencia con su madre en los últimos tiempos fue una decisión tomada desde el agotamiento y el amor filial. “Yo ya no aguantaba más... tenía 26 años y me fui a vivir con ella para no internarla”, confesó el actor.

La experiencia personal de Guillermo Pfening motivó la escritura de Alice, una película que indaga en la relación madre-hijo atravesada por la obsesión con la imagen y los procedimientos médicos. El guion, según el actor, surgió de la necesidad de entender y transmitir el vínculo entre una madre que enfrenta una adicción y un hijo que la acompaña en su calvario.

Alice Cecilia Roth Guillermo Pfening
Alice es la actriz Cecilia Roth madre de Guillermo Pfening, en la ficción

La historia de la madre de Pfening pone en evidencia los riesgos de los procedimientos no autorizados y la falta de regulación que existía en el pasado. El caso también subraya el enorme peso emocional que recae sobre las familias, más allá de los daños físicos.

En Alice, Cecilia Roth encarna a una dermatóloga atrapada en la obsesión por la belleza, inspirada en Alicia Caloso, madre de Pfening.

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