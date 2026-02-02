El conmovedor video de Caíto, el hermano de Guillermo Pfening, flotando en el agua: “Toda mi admiración”

El actor realizó un conmovedor posteo con imágenes de su hermano menor flotando en un río (Video: Instagram)

Un video publicado por el actor Guillermo Pfening, que muestra a su hermano Caíto disfrutando de un momento en el agua, generó una fuerte repercusión en redes sociales y en el ámbito artístico. La publicación puso el foco en la historia personal de Caíto, quien convive con una distrofia muscular de cintura 2C.

En las imágenes, él aparece junto a Guillermo en un entorno natural. El actor acompañó el video con un mensaje breve y emotivo: “Así, de esta manera siempre. Mi gran hermano. Toda mi admiración, Caíto”, expresó el intérprete que aparece sosteniendo a su hermano en el río, para unos segundos después dejarlo flotando por sus propios medios en el agua.

El gesto recibió respuestas de apoyo y reconocimiento por parte de colegas, seguidores y figuras del espectáculo. Caíto Pfening es el único caso registrado en Argentina con este tipo de distrofia muscular, una condición genética causada por la ausencia de la proteína gamma sarcoglicano.

El video apunta a visibilizar la realidad de las personas y familias que conviven con enfermedades poco frecuentes. Los primeros síntomas surgieron cuando tenía seis años. Actualmente, Caíto vive en Marcos Juárez, Córdoba, y sigue una rutina de rehabilitación, ejercicios y suplementos. A pesar de los desafíos, su estado de salud permanece estable. Incluso el vínculo de los hermanos Pfening quedó plasmado en Caíto (2012), una docuficción dirigida por Guillermo y con producción de Pablo Trapero.

En numerosas entrevistas Guillermo Pfening destacó el apoyo familiar como un pilar fundamental y subrayó la importancia de acompañar a quienes atraviesan este tipo de diagnósticos. La historia de Caíto generó un debate sobre la necesidad de mayor difusión, investigación y acompañamiento para quienes enfrentan patologías de baja incidencia.

La publicación del actor recibió una ola de comentarios de artistas y personalidades del espectáculo, quienes le dedicaron mensajes de afecto y admiración a Caíto. Lola Berthet escribió: “Te amo, Caíto. Orgullo siempre”. Luciano Cáceres, Graciela Borges, Mercedes Morán y Natalia Oreiro dejaron emojis de corazones y manos en señal de apoyo. Benjamín Vicuña, Jazmín Stuart, Maxi Ghione y Mercedes Morán también sumaron corazones y palabras de aliento. Tomás Fonzi expresó: “Les amo fuerte fuerte”, mientras que Celeste Cid señaló: “Qué hermoso tenerse”. Y Leticia Brédice comentó: “Qué hermoso, maravilloso”.

Guillermo y Caíto Pfening en 2013 en el estreno de su docuficción (Verónica Guerman)

Estos mensajes reflejan el cariño y la admiración que despierta la historia de Caíto entre sus colegas, así como el reconocimiento a la importancia de la visibilidad y el acompañamiento en situaciones de salud poco frecuentes.

En agosto del año pasado, el actor fue muy crítico por el veto del gobierno de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Caíto es mi hermano, Luis Gustavo Pfening. Es 14 meses menor que yo y convive con distrofia muscular desde que tiene 6 o 7 años y lo lleva muy, muy bien”, comenzó diciendo, en una entrevista en el canal de streaming Olga.

“Tanto él como todos se perjudicaron porque hace casi dos años no se va aumentando el sueldo, por ejemplo, de los terapistas. Hacernos creer la mentira de que por esto se hunde el país y que el déficit fiscal depende de esto, realmente, me parece que más que una cuestión económica, pareciera ser más una cuestión de otro orden”, señaló. “No estoy de acuerdo para nada y ojalá que no todo el mundo se coma este verso y menos los senadores y diputados. Ajustar a los que menos tienen, los que peor la pasan, me parece durísimo”, concluyó.