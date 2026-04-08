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El emotivo mensaje de María Becerra para el padre de una fanática que se volvió viral

La cantante se conmovió con el comentario de una seguidora y su reacción emocionó a todos en las redes

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La cantante se encontró con una fan en la calle y le dedicó un video al papá de la joven (VIdeo: TikTok)

En medio del revuelo mediático por su enfrentamiento con Emilia Mernes, María Becerra volvió a captar la atención de las redes sociales, pero esta vez por un motivo completamente distinto. La cantante fue protagonista de un emotivo video que se viralizó rápidamente y que la muestra dejando de lado cualquier polémica para conectar desde la empatía y la ternura con una fan y su familia, recordando que el vínculo con sus seguidores es uno de sus sellos más valorados.

El momento ocurrió durante un encuentro casual en la calle, donde una fanática se le acercó para pedirle un saludo muy especial para su papá, quien es sordo. La joven le explicó que, a pesar de la discapacidad auditiva, tanto él como su mamá son fieles seguidores de la artista y logran disfrutar de su música “a través de las vibraciones”. La historia conmovió de inmediato a María, que no dudó en aceptar el desafío de grabar un mensaje en lengua de señas.

Con una actitud abierta y una sonrisa genuina, la artista quilmeña aprendió rápidamente los movimientos necesarios para transmitir el mensaje: “Hola Miguel, un beso”, dedicando así unas palabras directas y afectuosas al papá de la fan. El video muestra a María concentrada en cada movimiento, guiada por la joven, y cerrando el saludo con calidez y su característico carisma.

El gesto de Becerra no tardó en viralizarse y cosechar miles de reacciones y comentarios positivos, que destacaron su humildad, su empatía y la capacidad de conectar con personas de diferentes realidades. Muchos usuarios celebraron que, más allá de la exposición y los conflictos mediáticos, la cantante de “Automático” siga eligiendo acercarse a la gente y transformar un encuentro casual en un momento inolvidable.

Minutos después del descargo de Emilia, María compartió un sugestivo posteo (Video: Instagram)

Casi un mes pasó desde que Tini Stoessel y la quilmeña dejaron de seguir en redes sociales a Mernes, desatando un escándalo en la escena popstar que no encontró resolución. Versiones cruzadas, especulaciones y el silencio absoluto de las protagonistas dominaron los días posteriores, profundizando el quiebre en la relación entre las referentes del género.

Tras varios días de incertidumbre, fue Emilia quien decidió romper el silencio y compartió un comunicado en sus redes sociales, buscando poner palabras a la situación y aclarar su postura frente a la polémica. A los pocos minutos del mensaje que dejó la de Nogoyá, Becerra compartió un video en sus redes sociales que dejó en claro su postura ante la situación.

En ese video, la cantante de “Corazón Vacío” apostó a un look urbano y de tendencia: llevó un buzo ajustado que simulaba la estructura de un corpiño con corset, combinado con un pantalón ancho camuflado adornado con detalles de brillos y una gorra a tono, que completó la paleta elegida.

Con ese outfit, la cantante se sumó al trend de la nueva canción que iba a lanzar en los días siguientes, mostrando que su foco estaba puesto en la música y su carrera. El gesto marcó distancia del escándalo reciente, dejando en claro que las polémicas no ocuparon sus prioridades en ese momento.

Eso no fue todo. Entre los “me gusta” que recibió la publicación de Becerra se destacó el de Tini, la otra protagonista de este turbulento momento en la escena pop. Con ese sencillo gesto virtual, la actriz de Violetta dejó en claro su postura: María era su amiga y la persona a la que eligió respaldar en medio del conflicto con Mernes. Así, sin necesidad de declaraciones públicas ni mensajes explícitos, la cantante reafirmó su apoyo a Becerra y sumó un nuevo capítulo de señales en esa historia de alianzas y distanciamientos.

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María Becerra

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