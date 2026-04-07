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El cruce de indirectas entre Wanda Nara y Mauro Icardi encendió las redes: “Quedan expuestos”

La conductora subió una enigmática historia en sus redes sociales y horas después llegó la respuesta de su expareja

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Imagen dividida de Wanda Nara, rubia y con joyas, a la izquierda, y Mauro Icardi, con cabello rubio y tatuajes, a la derecha
El idea y vuelta de Mauro Icardi y Wanda Nara en redes sociales (Instagram)

La exposición pública y el juego de indirectas volvieron a ser protagonistas en el universo de Mauro Icardi y Wanda Nara, una pareja habituada a dejar mensajes abiertos a la interpretación de seguidores y medios. En las últimas horas, una historia enigmática de Wanda y un posteo cargado de sentido de Icardi renovaron las especulaciones sobre el clima interno y el ida y vuelta permanente entre ambos, en medio de un escenario mediático siempre atento a sus movimientos.

Wanda Nara fue la primera en disparar una frase enigmática en sus historias de Instagram: “¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande”. El mensaje, tan breve como desafiante, no tardó en viralizarse y abrir la puerta a distintas lecturas: ¿un recado a terceras personas, una respuesta a rumores o una referencia a su entorno más cercano? La frase, con su tono irónico y provocador, alimentó la curiosidad de sus seguidores, que rápidamente comenzaron a especular sobre el destinatario y el trasfondo del mensaje.

Pocas horas más tarde, Mauro publicó un carrete de fotos en blanco y negro junto a la China Suárez, acompañado de un texto que funcionó como descargo y advertencia: “Algo de Marzo. El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente.”

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Wanda Nara sobre un fondo negro, con texto blanco que dice: 'Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande'
La historia que compartió Wanda y a la que Icardi habría contestado con su posteo
Una selfie en blanco y negro muestra a Mauro Icardi con cabello rubio detrás de China Suárez, quien sonríe al frente con su largo cabello castaño
Esta publicación llegó horas después de una enigmática historia de Wanda

Las imágenes del futbolista junto a la China retratan momentos de intimidad y complicidad: abrazos, sonrisas y gestos cariñosos, reforzados por la estética nostálgica del blanco y negro. El texto, en cambio, fue leído como una crítica abierta al círculo mediático y a quienes, según el delantero, se alimentan de los rumores y la exposición de su vida privada. La publicación no solo apuntó contra la prensa, sino que también buscó marcar una distancia respecto de los chismes y la dependencia del “ruido” para sostener ciertos relatos públicos.

“Mauro anda a tomarte un té, que si tan feliz fueras ni te metés esa”; “Hasta los de su Club lo critican ya”; “Baby no tomaste la pastillita hoy que te brotaste de nuevo? Te duró poco”; “Ya fueron ustedes!!! Ahora estamos todos con la novela de Banana Negra, Naranja y Limon Limoine”; “Ahora no Mauro estamos con la salida de Andrea del boca”; “Pensé que la foto iba a hablar de ellos dos y hablan de la otra. No sueltan mas”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el posteo del delantero.

El cruce de publicaciones no hizo más que avivar las especulaciones sobre el presente de la pareja y el complejo entramado de mensajes, silencios y declaraciones cruzadas que los rodea. Una vez más, tanto Wanda como Icardi eligieron la vía pública de las redes para dejar en claro que, lejos de quedarse callados, siguen marcando agenda y controlando el relato de su propia historia, aunque muchas veces sea en clave y para iniciados. Mientras tanto, el público y los medios continúan decodificando cada frase, gesto y foto, atentos a los próximos capítulos de una trama que nunca termina de cerrarse.

Primer plano en blanco y negro de Mauro Icardi, con barba y tatuajes, junto a China Suárez; ambos miran directamente a la cámara con una expresión sutil
En el posteo que compartió subió dos fotos en la cama junto a la actriz
Foto en blanco y negro de Mauro Icardi y China Suárez. Él mira a cámara; ella sonríe levemente con una gorra, apoyando su brazo en su hombro
"El silencio los dejó en evidencia", escribió el delantero en el posteo (Instagram)

Esto también se dio luego de una historia respondiendo a las críticas que recibe en Turquía. El futbolista, lejos de mantenerse en silencio, decidió responder a las críticas con un mensaje contundente en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen en la que se lo ve recibiendo una lluvia de flechas mientras, detrás suyo, sus compañeros caminan hacia un trofeo. “Critíquenme, mi gente está a salvo. Seremos campeones”, escribió, dejando en claro que, más allá de las especulaciones, su prioridad es el bienestar de su entorno y el objetivo deportivo.

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