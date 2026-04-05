Malena Guinzburg se emocionó al recordar a su padre y habló de las similitudes entre ambos: “Si me comparo pierdo”

La comediante habló de su padre y contó cómo se siente ante las comparaciones con él

Malena Guinzburg fue una de las invitadas destacadas en La Noche de Mirtha (El Trece) y protagonizó un momento de gran emoción al recordar a su padre, Jorge Guinzburg, a dieciocho años de su fallecimiento. La conversación con Mirtha Legrand permitió repasar la herencia personal y profesional de uno de los grandes creadores del humor argentino.

Mirtha abrió el diálogo resaltando la genialidad y el talento de Jorge Guinzburg. “Era absolutamente genial, talentoso, inteligente, divertido, gracioso, perspicaz”, enumeró la conductora, a lo que Malena sumó: “Era todo eso. Sobre todo, era un apasionado por lo que hacía. Muy inteligente. Muy divertido. Era un adicto al laburo. Y creo que, a diferencia del mito de que los cómicos son antipáticos fuera de cámaras, mi viejo era como se lo veía”.

Malena relató el afecto que se percibe aún hoy en los pasillos del canal: “No hay técnico que yo no me cruce, que laburó con mi viejo, que no me dé un abrazo. Pero desde el lugar del amor que le tenían a él. Eso es lo que más me enorgullece, más allá del éxito o lo que hizo. Saber que mi viejo fue y todavía es tan querido, ojalá a todos nos recuerden así”. Mirtha recordó las visitas de Jorge a su programa y sus célebres entrevistas: “Era encantador, pícaro, peligroso porque preguntaba”.

En cada aniversario de su muerte, Malena recuerda a su papá en redes sociales

La charla avanzó hacia los programas más recordados de Jorge Guinzburg, como Peor es nada, La ventana y Mañanas informales, con anécdotas sobre sus sketches, su humor provocador y su rol pionero en la televisión argentina. “Fue muy innovador en un montón de cosas”, destacó Malena, quien confesó lo difícil que fue para ella salir de la sombra de un apellido tan fuerte. “Yo era productora, laburé como productora mucho tiempo. Y recién cuando mi viejo murió pude pasar adelante. Empecé a hacer stand up, y aunque es difícil, me da mucho orgullo que me lo recuerden así”.

Malena reflexionó sobre la dificultad de hacerse su lugar propio: “Siempre me cuesta cuando la entrevista es ‘a la hija de’, y no a mí. Porque uno quiere hacerse su lugar. No quiero compararme con él, si me comparo con él, pierdo. Y tampoco quiero, porque fue único”. También habló del éxito de su presente junto a “Las chicas de la culpa”, el colectivo humorístico con el que recorre teatros de Argentina y el mundo, y que ya lleva seis años en cartel.

La conversación con Mirtha, cargada de recuerdos, humor y nostalgia, dejó en evidencia la admiración y el cariño que Jorge Guinzburg sigue generando en el ambiente artístico, y el orgullo de Malena por el legado de su padre y por el camino propio que hoy transita en la comedia y el espectáculo argentino.

Malena trabajó codo a codo junto a su papá

Semanas atrás, publicó en Instagram una imagen de su infancia junto a su padre y la acompañó con un mensaje emotivo, renovando la presencia pública del legado del periodista. En la publicación, Malena compartió una foto en la que aparece de niña, tomada de las manos de su padre, el humorista y conductor, y expresó: “18 años sin mi papá. Cuando escribo, cuando pienso el número no lo puedo creer. A veces siento que fue hace tan poco y cuando me doy cuenta en todo lo que pasó, me pasó desde ese 12 de marzo de 2008 caigo en que sí, fue hace muchísimo. Te extraño mucho, y sé que un montón de gente también. Te quiero”.

En la imagen, Jorge luce una chaqueta oscura y pantalón gris, mientras sostiene a su hija, vestida con una remera blanca, mallas rosadas brillantes y botas coloridas. El ambiente refleja la intimidad del hogar familiar, con una mesa cubierta por un mantel blanco y franjas plateadas, sobre la que se apoyan una cámara instantánea y papeles, todo ello acentuando el tono nostálgico de la escena.