El explosivo derecho a réplica de Zoe Bogach con Manuel Íbero en Gran Hermano: “Me sentí muy humillada”

La ex participante de Gran Hermano acusó a su exnovio de manipulación y humillación (Video: GH, Telefe)

La tensión que desde hace semanas orbitaba alrededor de la figura de Manuel Íbero en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) encontró un nuevo capítulo de alto voltaje cuando Zoe Bogach apareció para ejercer su derecho a réplica y enfrentarlo cara a cara. La ex participante dejó en claro desde el primer segundo que su presencia tenía un objetivo concreto: poner en palabras el dolor que, según relató, volvió a sentir al escucharlo hablar de ella dentro de la casa. Y lo hizo con una mezcla de firmeza, bronca contenida y vulnerabilidad. “Estoy acá no para generar ningún tipo de conflictos, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Para cerrar esta etapa, por respeto hacia mí misma”, comenzó, con la voz cargada de emoción.

Su descargo apuntó directamente a una de las frases que más repercusión habían tenido desde el ingreso del jugador al reality. Según recordó, apenas había comenzado el juego, Manuel había admitido delante de todos sus compañeros que ella era una hipócrita por haberse dejado manipular. Para Zoe, esa formulación no solo fue injusta: fue una exposición pública que la hirió profundamente. “¿Cómo yo iba a pensar durante dos años de relación que tuvimos que vos me estabas manipulando, Manuel? Yo creí que vos me estabas amando”, lanzó. Y enseguida se quebró al describir el efecto que eso tuvo en ella: “La realidad es que me sentí bastante humillada en ese momento, debo admitirlo, porque lo dijiste así, abiertamente, en la televisión argentina, como si nada”.

En ese mismo mensaje, Bogach no solo habló en nombre propio. También se dirigió a quienes la acompañaron desde afuera y a las personas que, a partir de su historia, pudieron verse reflejadas en vínculos similares. “Quiero hablarles también a las personas que sufrieron manipulación o se dieron cuenta con esto que pasó conmigo que estaban siendo manipuladas. Quiero decirles que de todo se sale, que nunca se rindan, que nunca bajen los brazos, que pueden salir adelante”, expresó.

La discusión entre Zoe y Manuel en el reality de Telefe giró en torno a acusaciones de manipulación y humillación

Pero el alivio emocional duró poco. Cuando llegó el momento de mirarlo de frente, la conversación se tensó enseguida. “¿Tenés algo para decir?”, preguntó Zoe. Del otro lado, Manuel fue tajante: “No tengo nada que hablar con vos”. Aun así, ella siguió adelante, decidida a cerrar el vínculo desde su lado. “Yo sí, yo quería cerrar esta etapa. Por respeto hacia mí. Porque sentí que me faltaste el respeto”, le dijo. La respuesta de él fue inmediata: “Yo también lo sentí de parte tuya, así que estamos iguales”.

A partir de ese momento, el intercambio se volvió una seguidilla de acusaciones cruzadas. Manuel le recriminó haber hablado de él tras la separación y haber “vendido” una versión de la historia que, según sostuvo, no era cierta. “¿Vos te olvidás lo que pasó durante todo este tiempo que nos separamos? ¿Todas las cosas que hablaste, todas las cosas que dijiste?”, le espetó. Zoe no dudó en responder: “Todas las cosas que hablé fueron verdades”. Pero él insistió: “No, sabés muy bien que no”.

La discusión fue escalando hasta tocar el punto neurálgico del conflicto: la palabra manipulación. Para ella, el comportamiento de Manuel dentro de la casa volvió a exponer una dinámica que ya conocía. “Se te está cayendo la careta, nene”, le dijo, antes de disparar otra frase filosa: “Dale, seguí manipulando, seguí manipulando que te sale perfecto, eh”. Él rechazó de plano esa acusación: “Yo no manipulo nada, quedate tranquila. La que lo hizo fuiste vos”.

Manuel Íbero negó haber manipulado a Zoe y criticó que ella se victimizara públicamente dentro y fuera del programa (Candela Teicheira)

En uno de los momentos más sensibles del cruce, Zoe volvió sobre aquello que más la había lastimado: la idea de que él hubiera insinuado públicamente que ella había sido manipulada y que, de algún modo, había sido responsable por permitirlo. “No hablaste mal de mí, pero dijiste que me manipulaste y que yo era una hipócrita por haberlo permitido. Eso es violencia”, le remarcó. Manuel negó una vez más haber pronunciado esa frase: “Yo en ningún momento dije que te manipulé, así que estoy tranquilo”. La respuesta de ella fue contundente: “Sí lo dijiste y por si no lo sabés, está el clip. Pero cuando salgas lo verás”.

Lejos de calmarse, Manuel también contraatacó con una lectura propia de la situación. Sostuvo que ella intentó impedir su ingreso al programa, que habló durante mucho tiempo sobre él y que ahora seguía construyendo un rol de víctima. “Siempre va a caer de tu lado ese tema porque buscás generar empatía y quedar como la víctima, pero es un tema tuyo”, disparó. Zoe reaccionó con una risa irónica, ya agotada por el contrapunto: “Quisiera que te veas vos adentro de la casa como te estás quedando”.

Sobre el cierre, ella intentó recuperar el sentido inicial de su aparición. “Era eso. Quería sanar y creí que esta era la forma y la manera para poder darle un final a este ciclo, porque la realidad que lo que dijiste en la televisión argentina tuvo mucha repercusión y me hirió bastante, Manuel”, afirmó. Después, se despidió con una frase cargada de intención: “Te deseo lo mejor adentro de esa casa mientras dures. Chau, ex de Zoe”. Él retrucó con ironía: “Por suerte me llamo Manu”.

El intercambio en Gran Hermano volvió a exponer detalles personales y versiones opuestas de la ruptura entre Zoe y Manuel (Prensa Telefe)

Luego de la salida de Bogach, la voz de Gran Hermano le dio a Manuel la posibilidad de responder sin interrupciones. El participante intentó bajar el tono del escándalo y reafirmó su postura. “Yo creo que jamás dije que la manipulé. De hecho, no fue así. Siempre que hablé de ella, hablé muy bien. Fue una persona que aprecié muchísimo en mi vida. De hecho, le tengo mucho aprecio todavía”, sostuvo. También volvió a apuntar contra su ex por las gestiones previas al ingreso: “Jugó todas estas cartas todo este tiempo también para impedirme la entrada al programa. Por suerte no lo logró”.

El trasfondo de este enfrentamiento ya venía caliente. Desde antes del debut de Manuel en el reality, Zoe había hecho pública su incomodidad con la posibilidad de que él entrara a la casa y hablara de su historia en común. Incluso, en declaraciones previas, lo había definido con dureza y había contado que atravesó momentos muy duros durante y después de la separación. Por su parte, dentro del programa, Manuel había relatado su propia versión del conflicto y se había quebrado al recordar las acusaciones que recibió, asegurando que fue señalado como “golpeador” y “homofóbico”.