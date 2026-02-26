Teleshow

Mario Pergolini vuelve con Otro día Perdido: “No tiene sentido ser igual a los 60 que a los 40, sería tonto”

En breve arranca la segunda temporada por Eltrece. Sigue Agustín “Rada” Aristaran, mientras que Evelyn Botto reemplazará a Laila Roth

Vuelve a Canal 13 con la segunda temporada de Otro día perdido

Mario Pergolini permanecerá al frente de Otro día perdido en El Trece durante 2026, tras cerrar un acuerdo con la productora Boxfish para que el programa retome su emisión el próximo 30 de marzo, en su horario habitual de las 22:30.

El ciclo continuará con Agustín Rada Aristarán como parte del panel, quien renovó contrato hacia fines de 2025 y manifestó sentirse muy conforme con su permanencia en el equipo. Entre las novedades, se suma al elenco Evelyn Botto, reconocida por su labor en OLGA y por su relación con Fede Bal, ocupando el lugar dejado por Laila Roth, quien no renovó su vínculo con la producción.

El año pasado, uno de los invitados de Pergolini fue Daniel Grinbank; como fundador de la Rock&Pop, fue un hombre clave en la carrera de Mario

Consultado sobre el giro en su perfil profesional en una entrevista con Jonatan Viale en ¿La ves? (TN), Pergolini explicó: “No tiene sentido ser igual a los 60 que a los 40. La verdad que sería tonto realmente”. Aclaró que su estilo ha cambiado respecto de los años en los que, al frente de programas como La TV ataca y CQC, incomodaba a sus entrevistados: “Ya no soy así. Lo que no quiere decir que no me guste picantear o hacer chistes. Hay cierta esencia que sigue siendo”.

Respecto a su actualidad, agregó: “Era ridículo si yo venía a ponerme en el mismo lugar cuando ya ni siquiera soy ese”. Además, sobre el regreso de su ciclo, argumentó: “Hacer un programa para que el que venga se ponga incómodo ya lo hice con otras edades, de otra forma. Me gustó, me encantó hacerlo. Pero sería muy tonto hacerlo ahora”.

Homenaje a Dolina

Entre los varios grandes momentos de la primera temporada -durante el año pasado-, Mario Pergolini sorprendió a la audiencia al compartir, durante una entrevista en su programa Otro día perdido una anécdota sobre sus inicios en la radio junto a Alejandro Dolina. Allí, el conductor reveló cuándo y cómo fue su primer contacto profesional con el mítico conductor de La venganza será terrible, qué tareas realizaba y por qué aquella experiencia influyó en su carrera: “Gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice”, expresó emocionado.

Pergolini contó que, cuando tenía diecisiete años y trabajaba en Radio Continental, anotaba los llamados de los oyentes para Demasiado tarde para lágrimas, el programa liderado por Alejandro Dolina y Adolfo Castello. “Yo terminaba de hacer un programa que nadie escuchaba y me iba a Continental a ver el programa que hacías con Castello. Durante muchos meses fui el que anoté los llamados que hacía la gente para que se lo pasen a ustedes”, recordó.

El conductor del late show destacó que esa experiencia fue decisiva en su desarrollo profesional: “Siempre digo que gracias a Castello y a vos y haberlos visto hacer radio, yo creo que hice la radio que hice por ver cómo hacían ustedes radio”. Y completó su agradecimiento: “Te agradezco tantos años de radio, de alguna forma”.

La respuesta de Dolina, rodeada de aplausos, planteó un matiz: “Usted no necesitaba escuchar La venganza... para hacer lo que hizo después”. Sin embargo, el dueño de casa lo rebatió: “No, yo creo que sí”. En esa misma charla, Pergolini profundizó sobre la influencia de referentes y la pasión. “Vengo de una época en donde se escuchaba una radio que escuchaban nuestros padres también. Escuchaba Rapidísimo por mi vieja que todo el tiempo escuchaba La Hora del Aficionado. Tuvimos una escuela, y después vi a mucha gente hacer radio con pasión. Y viste que inspira ese tipo de cosas. La verdad que inspira ver gente que la pasaba bien, que trabajaba... A mí me encantaba verlo”.

