Bizarrap estrenó con Daddy Yankee la BZRP Music Session #0/66: “Este es el sueño más grande de todos”

El esperado regreso del puertorriqueño no solo rompió récords de reproducciones, sino que también marcó un nuevo capítulo en la serie de sesiones. La emoción del productor

La colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee fusiona el mambo y el reggaetón clásico, evocando el ADN musical de los 2000 (Video: Bizarrap, YouTube)

Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron finalmente la BZRP Music Session #0/66, un lanzamiento que agitó por completo el panorama de la música urbana y que en pocas horas ya superaba cientos de miles de reproducciones. La unión marca un regreso histórico para el intérprete de Gasolina, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 y llevaba varios años enfocado en la música cristiana.

El propio productor celebró la colaboración en su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje inusual en sus publicaciones: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió junto a un fragmento del videoclip que compartió en redes.

La sesión #0/66 rompió con la numeración habitual de las BZRP Sessions y abrió un nuevo capítulo en la serie. Con un beat que mezcla el mambo y el reggaetón clásico, el productor logró capturar el ADN de los 2000 — la época dorada del género — sin perder su impronta moderna.

Daddy Yankee incorporó referencias bíblicas
Daddy Yankee incorporó referencias bíblicas y códigos de barrio en la letra, reflejando su nueva etapa espiritual y artística

La canción arranca con una declaración de intenciones: “Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Código siete, ocho, siete, alias El Calentón. Pon la batería, que llegó el reggaetón”. Desde los primeros versos, Daddy Yankee mezcla referencias bíblicas, códigos de barrio y guiños a su pasado musical. En un momento central, dice: “Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”.

Esa estrofa condensa el nuevo enfoque espiritual del artista, que en los últimos dos años se volcó a la música cristiana y llegó incluso a realizar presentaciones religiosas en el Estadio Chacarita Juniors y en el microestadio del Parque Eva Perón de Lomas de Zamora, donde predicó sobre su fe.

El estreno llega en medio de un momento personal y judicial complejo para Daddy Yankee. En los últimos meses trascendió que el artista mantiene una disputa legal con su exesposa, Mireddys González, quien fue su representante y socia en El Cartel Records durante gran parte de su carrera. Tras el divorcio, el conflicto se centró en el uso comercial de las marcas “Daddy Yankee” y “DY”, lo que incluso lo llevó a presentar una nueva demanda federal para impedir que ella limite el acceso a esos nombres. Por esa razón, su último álbum se lanzó únicamente bajo las siglas DY, en medio de un proceso de redefinición profesional y legal.

"Nunca escribo en este publicación,
"Nunca escribo en este publicación, pero esto es un sueño para mí. El más grande. Gracias por todo a todos", escribió Bizarrap, sensibilizado (X)

En ese contexto, la letra de la BZRP Music Session #0/66 adquiere un valor simbólico y personal. Versos como “a nadie le debo” o “mi flow eterno, ya no es legendario” parecen reflejar su deseo de independencia y su renacer artístico tras una etapa de conflictos. Más que una simple canción, el tema funciona como una declaración de identidad, un mensaje de libertad creativa y espiritual con el que el puertorriqueño reafirma quién es y lo que representa después de tres décadas de carrera.

En menos de una hora, el video superó las 100 mil visualizaciones, y figuras de distintos ámbitos reaccionaron al lanzamiento vía Instagram. El piloto argentino Franco Colapinto, amigo del productor, publicó: Esto es un escándalo. La session 0 tenia que ser la mejor de la historia". Por su parte, Nicolás Occhiato, conductor de Nadie Dice Nada en Luzu TV, escribió: “Ufff”, acompañando el mensaje con emojis de fuegos.

Además, los propios fanáticos de ambos artistas celebraron el proyecto. “Daddy Yankee recargado. Si antes metía hits ahora volvió mas poderoso que nunca”, “Hay que cerrar el estadio, solo los del flow eterno hacen eso” y “DY se volvió a encontrar a sí mismo hasta musicalmente. Que feliz me pone y cuánta falta nos hacía. Ese flow suyo no lo tiene nadie”, dejaron los fans, entre otros comentarios positivos.

