Carlos Baute habló de su relación con su hijo José Daniel, a quien reconoció hace 5 años: “Estamos muy orgullosos”

En una charla a corazón, el cantante venezolano se abrió acerca de su relación con el hijo que tuvo a los 15 años (Video: Puro Show-El Trece)

En una charla íntima con Puro Show (El Trece), este martes Carlos Baute se refirió a la relación actual con José Daniel, el hijo que tuvo a los 15 años junto a Nallera Zerimar Arellán Castillo, quien tenía 13 en ese entonces. Si bien durante mucho tiempo el vínculo fue distante y difícil, el acercamiento entre ambos se dio recién en 2021 y, desde allí, la relación familiar cambió por completo.

Consultado por Nancy Duré, una de las panelistas del ciclo, sobre cómo logró sumar a José Daniel a su familia y la transformación del vínculo con su hijo mayor, Baute resumió: “Maravilloso”. El cantante admitió que hubo “muchas nubes negras” y etapas dolorosas, pero explicó que hoy la convivencia y el afecto son plenos: “Astrid y yo, que nos conocemos hace treinta años y tenemos una relación de pareja súper estable desde hace dieciséis, con unos niños maravillosos… Hoy día, José Daniel pasa muchísimas temporadas en casa, y temporadas largas, porque puede trabajar desde cualquier lado, porque él es programador”.

Baute valoró el rol de su esposa en la armonía lograda: “Vemos la relación con sus hermanos, con nosotros, y la educación que José Daniel tiene. Astrid y yo tratamos de leer manuales, consultamos psiquiatras, pediatras, amigos, porque quieres estar al día y tratar de ser el mejor padre del mundo”. El cantante recomendó especialmente los libros y podcast de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, y expresó el deseo de que todos sus hijos sean buenas personas como José Daniel. “Es un tipazo, ha sido una bendición en nuestras vidas y yo le agradezco mucho a su familia en el tiempo que no estuve, la educación que le dieron. Es un superniño, así que estamos muy orgullosos”, contó.

Carlos junto a su esposa Astrid Klisans, su hijo José Daniel y sus tres hijos Markus, Liene y Álisse frente a un árbol de Navidad (Instagram)

Emocionado, Baute admitió el alivio personal que significó este proceso: “Felices de que me quité esa mochila, porque sí fue terrible muchos años. Yo quería estar con él, pero cuando hay gente que se mete, es complicado”. El músico reconoció que el acercamiento le permitió sanar heridas antiguas y disfrutar de una vida familiar unida, en la que hoy José Daniel ocupa un lugar fundamental.

La historia de Carlos y su hijo mayor estuvo marcada durante años por el distanciamiento, los desencuentros y los reclamos legales. La existencia de un hijo no reconocido del cantante venezolano era un secreto a voces hasta que, en 2012, el joven —por entonces de 23 años— se presentó ante la Justicia española, donde residía Baute, reclamando el reconocimiento de su paternidad. Tras un fallo favorable, José Daniel logró cierto acercamiento con el intérprete de “Colgando en tus manos”, pero la relación nunca prosperó y, en varias oportunidades, el joven volvió a recurrir a los tribunales para pedir ayuda económica para sus estudios, algo que, según él mismo hizo trascender, nunca ocurrió.

Con el tiempo, y especialmente por el impulso y acompañamiento de Astrid, la actual pareja de Baute, el cantante finalmente pudo establecer un vínculo real con su hijo, que hoy ya tiene 32. El 20 de junio de 2021, en el marco del Día del Padre, Baute sorprendió a sus seguidores al publicar por primera vez una foto junto a José Daniel en Instagram, hablando abiertamente de su paternidad y pidiendo disculpas por sus errores del pasado. “Celebrando hoy el Día del Padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre”, escribió junto a una imagen donde ambos llamaban la atención por su parecido físico.

José Daniel es programador por lo que pasa largas temporadas en la casa de su papá (Instagram)

El mensaje fue aun más emotivo al dirigirse directamente a su hijo: “Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo”, expresó, arrobando a su esposa y agradeciéndole por su “apoyo incondicional” durante los años de conflicto legal. El posteo se llenó rápidamente de felicitaciones y mensajes de apoyo a Baute por haber dado este paso y haber incorporado a José Daniel a su círculo íntimo. “Gracias por sus cariñosos mensajes. Hoy es un día muy importante para nuestra familia”, agradeció el cantante en sus redes.

Horas antes de ese posteo, Baute había publicado una foto junto a su esposa y los tres hijos que comparten, lo que hizo que la aparición de José Daniel y la reconciliación pública sorprendieran aun más. “La mayor bendición es ser padre. Padre estés donde estés guíame para ser tan buen papá como tú. Daría lo que fuera porque disfrutaras con cada uno de tus nietos. Sé que nos estás cuidando a todos y nos puedes ver”, escribió el artista, mostrando que la paternidad y el deseo de sanar viejas heridas ocupan hoy un lugar central en su vida personal.