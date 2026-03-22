El apoyo de Pablo Echarri a Andrea Del Boca en Gran Hermano: “Fue objeto de una persecución injusta y horrible”

El actor habló sobre su colega y excompañera de elenco (Video: Infama, América TV)

La reciente participación de Andrea Del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó repercusión en el mundo del espectáculo y abrió el debate sobre los motivos detrás de su decisión de ingresar al reality. En ese contexto, Pablo Echarri fue consultado por Infama (América TV) y no dudó en dar su mirada, con un tono reflexivo y sin esquivar los temas más sensibles que rodearon a la actriz en los últimos años.

En primer lugar, el actor reconoció que no estaba al tanto de la incorporación de Del Boca al programa y que la noticia lo tomó por sorpresa. “No sabía que iba a estar”, admitió, aunque rápidamente se mostró respetuoso con la decisión de su colega. “Me imagino que debe tener varias razones como para estar ahí y hacer esa experiencia. Ojalá le vaya bien”, expresó, dejando en claro que no juzga su elección y que entiende que cada artista transita distintas etapas en su carrera.

Ante la consulta sobre si el ingreso al reality podría estar vinculado a un intento de “limpiar su imagen”, Echarri fue tajante y descartó esa hipótesis. “No sé, no sé. Yo creo que ella tiene todo el derecho de hacer lo que se le canta”, afirmó con firmeza. Y fue más allá al destacar el lugar que ocupa Del Boca en la historia del espectáculo argentino: “Ya a esta altura es una estrella fulgurante de la historia del espectáculo argentino”. Con esa definición, el actor buscó poner en perspectiva la trayectoria de la actriz, alejándola de cualquier necesidad de validación.

Pablo Echarri destacó el derecho de Andrea Del Boca a participar en realities y respaldó sus decisiones profesionales

En esa misma línea, profundizó sobre el paso del tiempo y cómo las decisiones cambian con los años. “Todos estamos en otras etapas de nuestras vidas”, reflexionó. Y agregó: “Está bien lo que deseamos hacer a esa altura de la vida. Las decisiones que tomemos generalmente son las más acertadas”. Para Echarri, el contexto personal y profesional influye directamente en las elecciones, por lo que no considera necesario buscar explicaciones externas para entender la presencia de la actriz de exitosas telenoevelas en el reality.

El actor también recordó su vínculo con la protagonista de tantas telenovelas icónicas. Contó que trabajaron juntos hace muchos años, en una etapa en la que ambos eran más jóvenes, y destacó cómo el paso del tiempo modifica a las personas. “Todos somos diferentes cuando tenemos esa edad y de golpe pasan veinte años más y ya nos pasan otras cosas”, explicó, en una mirada que apuntó más a la evolución personal que a los conflictos del pasado.

Justamente sobre ese punto, el cronista trajo a colación declaraciones anteriores de Echarri, en las que había sido crítico con Del Boca en medio de un conflicto vinculado a SAGAI. El actor no esquivó el tema y dio detalles del episodio. Explicó que se trató de una diferencia en torno al uso de fondos provenientes del exterior, en un momento en el que la entidad comenzaba a consolidarse. Según su relato, Del Boca no estuvo de acuerdo con destinar ese dinero a la creación y desarrollo de la institución, ya que prefería que se repartiera entre los actores, algo que, según él, estaba en su derecho de reclamar.

El actor defendió a Andrea Del Boca frente a la acusación de defraudación y denunció una persecución judicial injusta

Sin embargo, Echarri también hizo una fuerte defensa de la actriz respecto de la situación judicial que atravesó años después. “Fue objeto de una persecución espantosa, horrible, injusta”, aseguró sobre la acusación a la actriz por presunta defraudación contra la administración pública al recibir fondos estatales por su participación en Mamá Corazón. Y sostuvo que se la utilizó como “chivo expiatorio” por haber participado en una producción del canal público. En ese sentido, remarcó que la Justicia falló a su favor y que no hay motivos para cuestionar su imagen. “No tiene nada que limpiar”, enfatizó, en la frase que sintetiza su postura.

A pesar de las diferencias del pasado, el actor se mostró abierto a un eventual reencuentro. Reconoció que hace muchos años que no ve a Del Boca, pero no descartó la posibilidad de retomar el vínculo. “Sí, claro”, respondió cuando le preguntaron si tomaría un café con ella, dejando atrás cualquier conflicto previo.

Finalmente, al analizar los motivos que podrían haber llevado a la actriz a sumarse a Gran Hermano, Echarri planteó una mirada más pragmática. Sugirió que, además del interés personal o la curiosidad por vivir una nueva experiencia, también podría haber un incentivo económico importante. “Le deben haber pagado muy bien”, deslizó, y agregó que probablemente muchas personas aceptarían una propuesta similar.

Incluso, cuando le preguntaron si él participaría en un reality, respondió con honestidad: “Hoy te diría que no, pero el día de mañana no lo sé”. Una frase que, lejos de cerrar el debate, deja abierta la puerta a futuras decisiones y confirma que, como él mismo señaló, las etapas de la vida influyen en cada elección.