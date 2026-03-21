Se conocieron imágenes del detrás de escena del videoclip de María Becerra y Katseye: risas, elogios e impactantes looks

Se conocieron las imágenes del videoclip de María Becerra junto a Katseye

Tras su paso por Lollapalooza Argentina, donde acompañó a Paulo Londra durante su show y luego de ser arrestada por Sabrina Carpenter, María Becerra se enfoca en el siguiente paso de su carrera. En ese marco, la intérprete de “Corazón Vacío” ultima detalles para uno de sus más llamativos crossovers, la colaboración con Katseye. Como si fuera poco, en las últimas horas se conocieron imágenes del detrás de escena de la grabación de su videoclip.

En el video compartido por los fans de María se puede ver a la Nena de Argentina dialogando con una de las integrantes de Katseye y Big One. Durante la charla, la oriunda de Quilmes destacó el look de su compañera, quien brillaba con un conjunto ajustado de color negro que cubría su torso y piernas, con una textura lisa y sin estampados visibles. La joven lucía un cinturón metálico de eslabones plateados que resaltaba sobre el fondo oscuro de la ropa. Sus botas altas, en tonos grises, presentaban detalles de correas y hebillas, y tenían tacón de aguja. El pelo, de tono rubio, estaba peinado hacia atrás y dejaba visible parte de su cara.

Por su parte, Becerra lucía una gorra oscura y una prenda superior amplia de manga larga con textura tejida en tonos marrones y beige, que funciona como vestido corto. Sus botas altas tenían un estampado en colores terrosos y cubrían la mayor parte de sus piernas, donde destacaba un tatuaje visible en el muslo izquierdo. Su postura era relajada, con los brazos juntos a la altura del pecho y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, acompañada de una expresión sonriente.

María Becerra habló de su colaboración con Katseye

A su lado, Big One destacaba con una chaqueta clara de corte recto con botones oscuros, combinada con una camiseta negra y pantalones oscuros de textura lisa. Sus zapatillas presentan tonos claros, y utiliza gafas de sol. Su postura es erguida y mantiene una expresión facial sonriente.

Durante su paso por Chile, Becerra fue consultada por su vínculo con la banda de K-Pop, la cual tiene una proyección internacional y se presenta en festivales de todo el mundo. “Katseye es una de ellas (con quienes le gustaría colaborar). Estamos conversando mucho. Cuido mucho, la verdad, mi proyecto y valoro un montón cuando los demás artistas me invitan a colaborar, porque no es solo que te están ayudando, a que seas conocida en otros lugares, a que puedas explorar proyectos de otras maneras. Mismo tu composición o tu ser artista en otro género y etcétera, sino también que te invitan a formar parte de algo que yo creo que es superprivado también”, comenzó diciendo la artista en diálogo con CNN Chile.

Las imágenes del detrás de escena del videoclip de María Becerra junto a Katseye

Luego, María volvió a hablar de su vínculo con el grupo estadounidense y su relación con artistas chilenos: “Con Katseye de hecho nos vamos a ver en estos días que voy a estar acá (Chile), vamos a salir a cenar y también me llevo muy bien con Jere Klein y con Luqui Brown. También me llevo muy bien. Y bueno, con Ñón estuve compartiendo el jurado en Viña. Así que también sí, un amor, un amor todos la verdad”.

Katseye es un grupo femenino formado a partir del reality Dream Academy, un proyecto impulsado por HYBE, la empresa surcoreana responsable de BTS. El objetivo fue crear una banda con proyección internacional bajo el modelo del K-pop, integrada por artistas de diferentes nacionalidades, etnias y contextos culturales.

Tras un proceso de selección extenso, la formación de Katseye quedó integrada por Sophia, de ascendencia filipina; Lara, con raíces indias; Daniela, de origen latino; Megan, de herencia asiática y estadounidense; Yoonchae, nacida en Corea del Sur; y Manon, de ascendencia europea y africana. Esta composición refuerza el carácter multicultural del proyecto.

La banda atraviesa un momento de expansión y acaba de obtener su primera nominación al Grammy, además de presentarse en la ceremonia. Katseye llegará por primera vez a la Argentina el viernes 13 de marzo, donde actuará en el festival Lollapalooza Argentina.