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Topa habló de su éxito en Kidzapalooza y opinó sobre el posible arresto de Sabrina Carpenter: “Ella lo sabe”

El artista celebra su cuarto año consecutivo en el festival y habló con Teleshow sobre su show inspirado en canciones de Junior Express

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La campaña viral que pide
La campaña viral que pide que Sabrina Carpenter arreste a Topa en su show genera furor en redes sociales y medios

Año tras año, el Kizdapalooza reúne a cientos de padres e hijos que encuentran en Lollapalooza una tarde de ensueño. Los shows que comparten quedan inmortalizados en el tiempo, transformándose en un recuerdo especial en sus vidas. En muchas de esas historias, Topa es parte esencial de sus vidas, convirtiéndose en un ídolo para los más chicos.

En la previa de su show, el artista recibió a Teleshow y reveló cómo lleva esta etapa exitosa de su carrera. Viaje donde viaje, el cantante es reconocido por grandes y chicos, incluso en países como Estados Unidos.

Como si fuera poco, en los últimos días, una extraña teoría invadió internet ante la llegada de Sabrina Carpenter a Argentina. Los usuarios manifestaron su deseo de que la intérprete de “Please please please” arreste al cantante durante su show. Este momento se trata de uno de los instantes claves en el espectáculo de la joven, quien realiza esta acción con diferentes celebridades dependiendo del país en el que se presenta.

El Kidzapalooza en Lollapalooza convoca
El Kidzapalooza en Lollapalooza convoca a cientos de familias que crean recuerdos inolvidables junto a Topa (Jaime Olivos)

- ¿Cómo te sentís en Lollapalooza?

- Feliz nuevamente. Cuarto año consecutivo, así que feliz de estar cerrando este Lollapalooza, Kidsapalooza 2026.

- Qué constancia, y cada año movés a más cantidad de gente, una multitud.

- Es mágico, de verdad que es alucinante el amor que recibo. Espero mucho hacer este show. De verdad que es muy distinto de todo lo que vengo haciendo. Y son esas perlitas que te van pasando en la carrera, ¿no? Que lo disfrutas de una manera distinta. Y me preparo y hago cosas puntuales para el show. Hoy van a tener algo puntual porque vienen muchos adolescentes, muchos que crecieron con Junior Express. Así que las canciones de Junior, hoy voy a cantar algunas que no canto hace mucho tiempo, así que les va a gustar.

- ¿Cómo fue esta selección de temas?

- Yo sé lo que les gusta, sé lo que va a pasar. Hace mucho que hay canciones específicas de ese programa en particular, que la gente no para de pedir que vuelva Junior Express. Así que también están así. Las campañas que hacen conmigo son alucinantes. Mirá, yo digo que solamente es tiempo. Ojalá que el pedido y el amor de la gente haga que las cosas sucedan.

- ¿Cambia un poco el público? Porque se están sumando muchos adultos, muchos chicos jóvenes.

- Muchos cambian, la verdad que van creciendo y van creciendo también conmigo. Entonces, voy dándoles un poco lo que a ellos los hizo felices en su infancia. Y me encanta.

Topa destaca como ídolo infantil
Topa destaca como ídolo infantil en Lollapalooza, siendo reconocido por grandes y chicos dentro y fuera de Argentina (Jaime Olivos)

- ¿Tomás dimensión del fenómeno que sos?

- Es una locura lo que esperan cuando canto “Me muevo para aquí”. Es un pogo que no te das una idea y yo lo vivo. Se me pone la piel de gallina, de verdad. No te miento, es alucinante lo que pasa y lo espero. Estoy con mucha ansiedad, con mucha alegría de volver a reencontrarme con este público tan especial.

- ¿Qué opinás de todo lo que pasó con Sabrina Carpenter?

- La gente quiere que me lleve preso. Y la verdad que cuando estas cosas pasan orgánicamente y naturalmente, creo que uno hizo las cosas bien en la carrera, ¿no? Porque lo hacen desde un cariño, desde un amor, que tienen ganas de ver a su ídolo, a disfrutar con quien ahora es su ídola. Como Sabrina, que es alucinante lo que hace. La campaña viral, no te haces una idea lo que es mi celular. Las notificaciones de TikTok, de Instagram, de todo me llega, de Twitter. Es una locura. No sé qué va a pasar. Sé que Sabrina ya sabe. No sé si depende de ella, pero bueno, qué sé yo. Yo estoy preparado. Acá las tengo listas, mirá. (risas).

- ¿Cómo te enteraste?

- No puedo decir tantas cosas, pero sé, sé que lo sabe, sé que... Pero bueno, a veces hay otros intereses, ese, y es una compañía muy grande, Universal. Así que nada, qué sé yo. Sé que todo el mundo de acá, desde Argentina, quiere que me lleve a mí arrestado.

Fans piden que Topa pase
Fans piden que Topa pase de Kidzapalooza al escenario principal de Lollapalooza, demostrando su popularidad (Jaime Olivos)

- ¿Cuál es el mensaje más loco que recibiste a raíz de este tema por los fanáticos?

-Apenas llegué acá, apenas llegué, unas esposas. Me dijeron: “Si no te llevas a Sabrina, te llevamos todos nosotros en nuestro corazón. Te arrestamos para siempre”. No, una cosa de locos.

- El público te quiere ver ahí, como headliner directamente, ¿no?

-En un principio también querían que me traspasen de Kidsapalooza a Lollapalooza. Así que yo no sé si eso en algún momento no va a suceder.

- ¿Qué opinas de Sabrina, del show? Es un fenómeno impresionante que ya vino creciendo con Taylor Swift.

-Una locura lo que hace, el nivel de amor que hay y ella está increíble. La vengo viendo también, no solo porque obviamente me va mostrando lo que va haciendo con otros artistas. Es una locura y ella está impresionante.

El fenómeno de las redes
El fenómeno de las redes sociales impacta en la carrera de Topa, quien recibe incontables notificaciones tras la visita de Sabrina Carpenter (Jaime Olivos)

- Pensando en crossover inesperados, ¿con quién te gustaría y con quién crees que podría ser acá en el Lollapalooza?

-La verdad que Lollapalooza puede ser con cualquiera. Uno de los grupos que amo es Paquito y Ca7riel. Me encantaría hacerlo con ellos. Hicieron “Go Go Ga Ga”, ahora. Bueno, esos gugu gaga pueden crecer con Topa ahora (risas).

- ¿Cómo es tu vínculo con Ca7riel y Paco?

- A Catriel y Paquito los conozco, son un amor de personas y amo lo que les está pasando. De verdad que los conozco y es increíble. Los admiro muchísimo. Pero tengo muchos artistas. También tengo muchos colegas que la rompen, la Sole lo que hizo ayer, una locura, me emocioné, le mandé un mensaje. Es hermoso que el folclore llegue acá. Fue la primera vez que lo hizo. Estaba radiante. La amo. La verdad que amo lo que hace y el crecimiento que está teniendo también, es increíble, me pone muy contento.

- Sos una sensación en todos lados. Cuando viajás la gente te reconoce.

- Voy a los lugares y parezco Mirtha Legrand, yo llego y empiezan a los gritos, una cosa de locos. Cuando me fui de vacaciones en Disney fue una locura. El griterío, el amor. Fue a la atracción del show de Fantasmic en Disney, y toda la gente que estaba sentada empezaron a pararse a gritarme. Los de Estados Unidos, que no sabían quién soy, empezaron a sacarme fotos, me dicen: “¿Quién es?”. Y me buscaban en Google para ver quién era (risas). Hermoso, hermoso.

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