La tarde de equitación de Cande Tinelli y su mamá, Soledad Aquino: “Volvió mi viejita”

Soledad Aquino acompañó a su hija en un día especial, disfrutando juntas de un entorno lleno de naturaleza

Cande Tinelli compartió una serie de imágenes de una jornada a puro campo y emoción, en la que estuvo acompañada por su mamá, Soledad Aquino, y una yegua a la que ella misma llamó “mi viejita” en sus redes. La tarde de equitación, lejos del ruido urbano y de los compromisos laborales, mostró a la influencer y cantante en un entorno íntimo, rodeada de naturaleza, afecto y recuerdos personales.

En una de las primeras fotos que publicó en sus historias, Cande aparece agachada dentro del establo, con una expresión de ternura mientras sujeta del hocico a la yegua, que asoma entre los fardos de pasto. “Volvió mi viejita”, escribió sobre la imagen, en lo que deja entrever que el reencuentro con el animal tuvo una carga emocional fuerte. En otra foto tomada en el mismo lugar, la yegua roza su hocico contra el rostro de Cande, mientras ella cierra los ojos. Un corazón rosa acompaña la escena, subrayando la conexión entre ambas.

Cande Tinelli expresó su emoción al reencontrarse con su yegua durante una jornada familiar en el campo

Imágenes tiernas y espontáneas revelaron el fuerte lazo entre Cande Tinelli y su yegua en el establo

La segunda parte de la jornada tuvo como protagonista a Soledad Aquino, con quien Cande compartió dos postales al aire libre. Ambas están abrazadas al animal, con un muro de fondo y los árboles filtrando la luz del sol. Mientras Cande vistió calzas bordó, botas de montar, campera inflable negra y bufanda gris estampada, Soledad eligió un conjunto total black con borcegos, sweater amplio y gafas oscuras. “Qué día más especial. Te amo, mamá”, escribió Lelé, sumando una mención a la cuenta de su madre.

En otra de las fotos, Cande hace el gesto de la paz con los dedos, con los ojos entrecerrados por el sol, mientras su madre sujeta la cuerda de la yegua con una sonrisa relajada. La escena tiene la frescura de un momento sin artificios, espontáneo, que muestra una relación consolidada.

Cande Tinelli y su mamá compartieron momentos únicos abrazadas al animal bajo la luz del sol

El vínculo de Cande no es solo con su madre, sino que también tiene una excelente relación con su papá, Marcelo Tinelli. De hecho, hace pocas semanas mostraron un divertido ida y vuelta en redes sociales, también con un animal de por medio.

Todo surgió a partir de un video que Marcelo publicó mostrando a su perro Bruno descansando plácidamente sobre la mesa del comedor, una costumbre que despierta opiniones encontradas en el hogar. El conductor acompañó las imágenes con un comentario que buscó generar complicidad no solo con su audiencia, sino también con su hija: “Bruno arriba de la mesa es lo más. En mi casa, Cande no está muy de acuerdo. Dice que no le pongo límites. ¿Ustedes qué piensan?”, preguntó, abriendo el diálogo a sus seguidores a través de una encuesta donde podían elegir si el gesto era tierno o, por el contrario, una falta total de higiene.

En el video que subió, el icónico conductor no ocultó su simpatía por el hábito del perro y respaldó su actitud diciendo: “Mi negro está arriba de la mesa, a mí me encanta y yo lo banco. Porque está fresquito y descansa. Acá dicen que no te pongo ningún límite. Mi hija Cande está enojadísima conmigo… Para mí está bien que estés ahí, mi amor”.

El mastín tibetano Bruno generó un divertido cruce entre Marcelo y Cande por sus costumbres peculiares

La reacción de Cande no tardó en llegar, reposteó el video de su papá y sumó un tono filoso y divertido al intercambio. La influencer respondió a través de las redes sociales con un mensaje cargado de sinceridad e ironía: “Uyyyy, es que no contás el detalle del tufo que larga la tráquea esa que come!! Vomito”, escribió, poniendo el foco en el costado menos simpático de la situación. Para ella, la discusión no giraba solo en torno al lugar de descanso de Bruno sino también al fuerte olor que deja después de sus hábitos alimenticios.

Lejos de decirle al conductor del Bailando que hacer con el perro, le pidió que no dejé los juguetes arriba: “Él que duerma donde quiera, es el REY, pero la TRÁQUEA NOOO”, haciendo explícita su postura y dejando en claro que, aunque comprende el cariño de su padre por el perro, hay límites en la convivencia.

La joven subió un segundo video en sus redes sociales, allí mostró al mastín tibetano durmiendo tranquilamente arriba de la mesa de mármol y agregó: “Lo que papá no cuenta es que eso es una tráquea y no entienden en olor que tienen. No sé puede comer acá, no se puede hacer nada, él está bárbaro, me parece bárbaro, pero esto no”.