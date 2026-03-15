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Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

La cantante habló con Teleshow sobre cómo dejó su huella en el escenario dedicado a los más pequeños, transmitiendo un mensaje de optimismo y celebración de la vida

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Panam cautivó al público de
Panam cautivó al público de todas las edades con su show en Kidzapalooza 2026, consolidando al festival como referente de la cultura infantil (Crédito: DF PRENSA)

Año a año, Kidzapalooza se presenta como una de las opciones más atractivas de Lollapalooza Argentina. El festival se torna atrapante tanto para grandes y chicos con una variada propuesta. En ese marco, el show de Panam no fue la excepción. Este sábado, la cantante hipnotizó a todos sus fans sin importar su edad, conectando con su infancia, sus sueños y provocando una chispa en la mirada de aquellos que no se despegaron de su show. En ese marco, la figura de la música dialogó con Teleshow y contó sus sensaciones del momento artístico que atraviesa.

Mientras el sol caía sobre el Hipódromo de San isidro, ella se preparaba para su presentación en el Kidzapalooza 2026, el espacio dedicado a niños y familias dentro del reconocido festival. Autora de 130 canciones y doce “cantacuentos”, Panam destaca la importancia de mantener vivo el espíritu de la infancia. “Trato siempre de mantener mi corazón de niña intacto y a pesar de que una se va volviendo adulta, conectarte con tu niño interior te permite jugar, cantar y bailar”, comenzó diciendo la artista en diálogo con este medio. Su enfoque en la creatividad y el juego se refleja tanto en el escenario como en su vida diaria.

La artista destacó la importancia
La artista destacó la importancia de conectar con el niño interior para fomentar la creatividad y el juego durante el Lollapalooza Argentina (Crédito: DF PRENSA)

Además, la intérprete se refirió al fenómeno que representa Kidzapalooza y lo describió como “un lugar mágico para nosotros porque el arte se siente en el aire”. Panam sostuvo que el evento representa un punto de encuentro con varias generaciones de seguidores. “El reencuentro con todos mis chiquipines y que se copen con tanta linda energía y alegría es muy especial”, remarcó. El festival, que crece año tras año, suma propuestas como ¡Qué lío, Hugo!, Astrocity, Kidza Boom, Mecache Rock, Desenchufados en Banda, Kiseki, Divertrap, School of Rock, Las canciones de AINE, Latin Duo, Partysani Klezmer Band y Arjaus Crew, bajo la conducción de Rudy Güemes.

Durante la entrevista, Panam relató cómo los mensajes y gestos de afecto del público infantil y sus familias la motivan a continuar su trabajo. “Siempre me nutro de toda la demostración de cariño de todos mis chiquipines de la primera hora y de los nuevos que se suman. Me tienen como una segunda mamá, una tía o una hada madrina, algo lindo de su infancia”, expresó. La artista reveló que su vínculo con varias generaciones la lleva a recibir constantemente mensajes de quienes crecieron con su música y ahora comparten la experiencia con sus hermanos menores.

Panam compartió cómo el cariño
Panam compartió cómo el cariño de sus seguidores, niños y familias, la motiva a continuar su carrera musical (Prensa Lollapalooza)

Consultada sobre su vida cotidiana y gustos musicales, Panam describió un entorno familiar atravesado por la música. “Tengo un hijo de dieciséis, una nena que cumple once y un nene de nueve. Ahora mi casa está copada por la música que escuchan ellos, aunque sigo escuchando cumbia, Luis Miguel, Ricky Martin, Emilia, Tini, Lali y otros artistas emergentes”, detalló. Su interés por el deporte se refleja en su pasión por el pádel y el vóley. “Hice una canción para el pádel. Todavía no la estrené, pero es una novedad total. De todo lo que me enamoro, voy escribiendo”, adelantó.

La artista anticipó que, durante su show en Kidzapalooza, el público podría disfrutar de sus clásicos “cuchi cuchis” y momentos de interacción con los niños. “Hoy en el Kidzapalooza va a haber muchos cuchi cuchis porque hay muchos chicos que están esperando esos cuchi cuchis tan queridos”, señaló Panam. La presencia de la artista en el festival confirmó su vigencia y la consolidación de Kidzapalooza como un escenario de referencia para la cultura infantil.

El público de Kidzapalooza disfrutó
El público de Kidzapalooza disfrutó de los clásicos ‘cuchi cuchis’ de Panam, reafirmando su vigencia en el escenario infantil

La jornada de Kidzapalooza 2026 ofrecerá espectáculos y actividades para toda la familia, con el objetivo de celebrar la creatividad y el juego en un entorno participativo. Panam dejó un mensaje para los niños y el público de Infobae: “Vivamos la vida con amor y alegría. Amo el día con sol, amo el día nublado, festejo cada día porque cada día es un regalo. Hay que valorar la vida y el día a día, así que a disfrutar”.

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