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El nuevo comienzo de Zulma Lobato: el romance inesperado que cambió su vida

La mediática comparte su felicidad tras comprometerse con Claudio, el hombre que llegó a su casa para arreglar una avería y terminó conquistando su corazón

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Zulma Lobato vive una etapa
Zulma Lobato vive una etapa de plenitud con su romance con Claudio, su plomero (Instagram)

La noticia sorprendió a muchos seguidores de la farándula argentina: Zulma Lobato planea casarse con el hombre que reparó su hogar. Así lo confirmó su amiga Jazmín Salinas, apodada La Cuerpo en sus redes sociales. “¡Se viene el civil! Organizando su boda, su sueño siempre fue vestirse de blanco. Feliz de verte enamorada con tu nuevo marido te merecés todo lo lindo del mundo, lo que empezó como un simple servicio en tu hogar terminó en un hermoso romance. El amor no sabe de género ni edad, te amo bella amiga”, escribió La Cuerpo junto un carrete de imágenes que muestran a Zulma y a su futuro esposo Claudio sonrientes, besándose y eligiendo el vestido de novia para su boda.

El romance con Claudio, un plomero de origen paraguayo, nació de un encuentro casual y derivó en una historia de amor inesperada.

La relación avanza y los preparativos para el casamiento están en marcha. La boda se celebrará a mediados de año y la pareja ya comenzó a organizar los detalles. En una de las imágenes más comentadas, Zulma y Claudio aparecen mirando la pantalla de un celular, en donde están seleccionando el atuendo para la ceremonia civil. El sueño de Zulma, según quienes la acompañan en este proceso, siempre fue vestirse de blanco para el día más especial de su vida.

Zulma Lobato y su novio
Zulma Lobato y su novio Claudio planean casarse a mitad de año y cumplir el sueño de ella de vestirse de blanco frente al altar (Instagram)

El presente de Zulma muestra un giro radical respecto a los años difíciles que atravesó. Su amiga, la exvedette trans Jazmín Salinas, asumió la tarea de asistir y cuidar a la mediática, quien enfrentaba problemas de salud y vivía en condiciones muy precarias. Gracias al apoyo de ella, Zulma logró acceder a un trabajo, mejorar su calidad de vida y recuperar la esperanza. Jazmín compartió la noticia del romance en sus redes sociales, acompañando las publicaciones con palabras de aliento y afecto hacia Lobato.

La historia entre Zulma y Claudio surgió de una situación cotidiana. Claudio, plomero de nacionalidad paraguaya, llegó a la casa de Zulma para realizar un servicio. Lo que comenzó como un trabajo en el hogar terminó en un vínculo sentimental. Las imágenes de la pareja muestran gestos de cariño y complicidad, alimentando el relato de un amor que desafía prejuicios y expectativas. La publicación de las fotos incluyó frases como “Eligiendo vestido para su boda” y “Se viene el civil”, que anticipan el deseo de formalizar la relación.

El sueño de Zulma Lobato
El sueño de Zulma Lobato siempre fue casarse de blanco y está a punto de concretarlo con Claudio, el hombre con el que comenzó un noviazgo casi de casualidad (Instagram)

Así, La Cuerpo expresó el deseo de Zulma de contraer matrimonio y vestirse de blanco, el sueño de su vida. En sus mensajes, la exvedette remarcó: “Feliz de verte enamorada con tu nuevo marido, te merecés todo lo lindo del mundo”. La historia de amor entre Zulma y Claudio se desarrolla bajo la mirada atenta de las redes sociales, donde los comentarios de apoyo y los saludos rodean a la mediática, aunque también tiene que enfrentar las opiniones negativas. “Cuidado Zulma”, “Todavía no lo conocés tanto” y frases similares abundaron en la publicación, pero ella desestimó las frases de desconfianza y eligió mirar hacia adelante.

Cave recordar que Zulma Lobato es un nombre conocido desde hace más de 17 años, cuando irrumpió en la televisión de la mano de Anabela Ascar en Crónica TV. Su personalidad mediática la convirtió en una figura querida y también blanco de burlas, lo que marcó buena parte de su trayectoria. Su situación actual, rodeada del afecto de amigos como Jazmín y la posibilidad de una boda con Claudio, representa una etapa nueva en la vida de una persona que atravesó muchas dificultades y que hoy enfrenta el futuro con otra perspectiva.

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