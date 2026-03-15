El desgarrador recuerdo de Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez, con su padre argentino: “Tuvo una hemorragia cerebral”

Ivana Rodríguez emocionó al recordar la enfermedad y muerte de su padre durante su participación en Top Chef: dulces y famosos (Video: Instagram)

Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina Rodríguez, conocida como influencer y por ser la esposa de Christiano Ronaldo, vivió uno de los momentos más conmovedores de su paso por el reality show español Top Chef: dulces y famosos al abrir su corazón y recordar entre lágrimas la enfermedad y la muerte de su padre, quien era argentino. En medio de una prueba cargada de valor simbólico, la participante no pudo contener la emoción al explicar por qué los alfajores tenían para ella un significado mucho más profundo que el de un simple desafío culinario. Su relato dejó al descubierto una historia familiar atravesada por el dolor, la esperanza y una entrega absoluta que mantuvo durante años en la Argentina, adonde se trasladó para acompañar a su padre después de que sufriera una hemorragia cerebral.

Hasta ahora, Ivana había sido para muchos una figura asociada casi de manera automática al universo de su hermana Georgina, al clan Aveiro y al brillo mediático que rodea a Cristiano Ronaldo y su familia. Sin embargo, su participación en el certamen de Televisión Española comenzó a mostrar otra faceta, mucho más íntima, donde su vida personal y sus propias heridas ocupan el centro de la escena. Esta vez, no fue la hermana de una celebridad ni la colaboradora silenciosa detrás de una marca familiar: fue una hija hablando del hombre al que quiso acompañar hasta el final.

Todo ocurrió cuando Ivana recordó los años que pasó en nuestro país cuidando a su padre en el hospital. Con la voz quebrada y afectada, explicó que permanecía allí durante todo el día porque se negaba a abandonar la idea de que pudiera recuperarse. “Pasé unos años en Argentina cuidando a mi padre después de una hemorragia cerebral y estaba todo el día en el hospital, porque yo no me quería volver a España. Tenía esperanza que algún día se iba a recuperar”, contó, en una confesión que dejó en silencio a sus compañeros y al estudio.

El testimonio de Ivana incluyó detalles de los años que vivió en Argentina cuidando a su padre tras una hemorragia cerebral (Diario del Alto Aragón)

El testimonio tomó todavía más fuerza cuando relató que, pese a que los médicos le insistían para que regresara a España, ella se aferraba a la posibilidad de una mejoría. “Los médicos me decían que me fuera, que no había nada que hacer”, recordó, conmovida. Esa negativa a moverse del lado de su padre hizo que el personal del hospital comenzara a acompañarla con pequeños gestos que quedaron grabados en su memoria. Según relató, como veían que no se iba, le acercaban alfajores. Y en una Navidad especialmente dolorosa, que pasó sola junto a él, esos dulces adquirieron un valor emocional todavía más fuerte.

Fue entonces cuando reveló el detalle que convirtió ese recuerdo en algo profundamente simbólico. Los alfajores que le daban se llamaban igual que su padre. “En las navidades se quedaron impactados de que estuviera pasando sola la Navidad con mi padre. Y los médicos me dieron alfajores, que es que además se llaman como mi padre, Jorgito”, contó, antes de romper definitivamente en llanto. En ese instante, la cocina pasó a un segundo plano y el programa se transformó en el escenario de una historia de amor filial, marcada por la resistencia al duelo y la necesidad de honrar a quien ya no está.

Ivana también aprovechó ese momento para recordar cómo era su padre, en un retrato lleno de admiración y ternura. Lo describió como una persona “muy generosa, muy cariñosa, muy sabia”, además de campeón de ajedrez y jugador de fútbol. Recordó incluso que lo llamaban Menotti y que sus futbolistas le decían “mi niño”, en una muestra del cariño que despertaba entre quienes lo conocían. Esa evocación personal hizo todavía más palpable el vacío que dejó su partida, pero también el orgullo con el que ella sigue llevándolo consigo.

Ivana Rodríguez es licenciada en Filosofía y Letras, influencer y apoyo fundamental para Georgina, con gran presencia en redes sociales

Lo más conmovedor de su relato fue cómo enlazó ese recuerdo con el presente. La participante confesó que, al tener que enfrentarse a la elaboración de los alfajores, sintió que debía estar a la altura de esa memoria, de ese nombre, de ese vínculo. “Entonces, claro, quería estar a la altura y lo hice fatal”, dijo, con frustración, mezclando el resultado de la prueba con la carga emocional que arrastraba. La conductora del programa intentó aliviarla y puso el foco donde verdaderamente estaba lo importante: no en la cocina, sino en todo lo que había hecho por su padre. “Si el gran papel ha sido cómo le has cuidado y cómo has estado ahí”, le dijo, antes de pedirle un abrazo.

Ese abrazo terminó de condensar una escena profundamente humana. Lejos del tono competitivo del reality, Top Chef se convirtió por unos minutos en un espacio de catarsis para una mujer que, por primera vez en televisión, mostraba una parte muy dolorosa de su historia. “Es muy duro eso, ¿eh?”, alcanzó a decir Ivana, antes de agregar una frase que resumió el modo en que hoy transita la ausencia: “Sé que es la estrella que me guía y que me está cuidando. Ahora mismo me está cuidando”.

La participación de Ivana en el programa de TVE está funcionando así como una especie de carta de presentación propia, desligada del lugar secundario en el que durante años pareció quedar frente a la exposición de Georgina Rodríguez. Nacida en Palamós en 1990, formada en Filosofía y Letras, con experiencia en la gestión de imagen y en el acompañamiento de su hermana, Ivana había construido hasta ahora un perfil de “mano derecha”, escudera y sostén emocional dentro del entorno familiar. También desarrolló su faceta como influencer, con una comunidad amplia en redes sociales donde comparte maternidad, cambios físicos y una mirada más realista sobre la vida.