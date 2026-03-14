Paulo Londra mostró el detrás de escena de su ensayo previo a su show en Lollapalooza Argentina

Paulo Londra volverá a hacer vibrar a su público en Lollapalooza 2026

Tras su exitoso paso por el festival de Viña del Mar, él cuenta las horas para sumar un nuevo hito a su carrera. Este sábado, Paulo Londra brillará como uno de los headliners de la épica edición de Lollapalooza Argentina 2026. En ese contexto, el artista abrió exclusivamente las puertas de su ensayo a Teleshow, para mostrar cómo se prepara para el gran día.

“Mi gente de Infobae, vengan a ver los ensayos desde adentro. El Paulo de 2019 era más volado, improvisaba mucho. El de ahora tiene algunos pasos ya planeados. Nos vemos mañana, mi gente. Va a ser un show zarpado, así que te espero allá”, afirmó el cordobés, refiriéndose a su evolución personal a lo largo de los años.

El intérprete de “Adán y Eva” se presentará este sábado en el escenario Samsung Stage a las 19 y compartirá line up con figuras como Soledad, Addison Rae, Lewis Capaldi y Chappell Roan.

Días atrás, el nacimiento de Justina, la tercera hija de Paulo Londra, marcó un nuevo punto de inflexión en la vida del artista argentino. En el mismo periodo, el cantante comunicó un cambio radical: dejó el alcohol y el tabaco, presentando esta decisión como el inicio de una nueva etapa personal y profesional junto a Martina Quetglas.

Paulo Londra contó que dejó el fernet

En paralelo al nacimiento de su hija el 9 de marzo de 2026 en Córdoba, Paulo Londra tomó la determinación de abandonar el consumo de alcohol y tabaco. Este cambio, hecho público durante eventos y en redes sociales, coincidió con los días previos a la paternidad y se asoció de forma estrecha con su deseo de una vida más saludable.

La pareja compartió la llegada de Justina mediante fotografías emotivas en sus perfiles, mostrándose en la sala de partos y retratando los primeros momentos familiares. Martina Quetglas fue la primera en publicar una imagen con su hija recién nacida y Paulo a su lado, acompañada únicamente por la fecha del nacimiento y un corazón rosa. Londra añadió poco después un mensaje de gratitud dirigido a la madre de su hija y al equipo médico de la clínica Reina Fabiola: “Gracias a mi leona te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada. Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reyna Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”.

Las publicaciones recibieron numerosas muestras de aprecio, felicitaciones y mensajes de amigos, colegas y seguidores, todos acompañando el inicio de esta nueva etapa familiar. Paulo Londra y su familia optaron por mostrar en redes un perfil cercano y auténtico, reforzando la idea de un entorno cálido.

Paulo Londra grabó a su pareja, Martina Quetglas, mientras le mostraba su panza a sus amigas y familiares

Durante la conferencia de prensa antes de su participación en el Festival de Viña del Mar, Paulo Londra relató abiertamente su transformación personal. Consultado sobre las costumbres cordobesas que conservaba, afirmó: “El fernet ya no tomo más. Hace un año y algo que dejé el alcohol, dejé el tabaco. Estoy bien. El acento, eso no lo puedo cambiar”. Esta declaración evidenció el proceso de cambio que vivió en medio de la inminente paternidad y nuevos desafíos profesionales.

El artista vinculó estos cuidados personales a la expectativa por la llegada de Justina y al respaldo de su familia, consolidando un proceso dirigido al bienestar. Al mismo tiempo, remarcó que su identidad y acento cordobés permanecen intactos.

Semanas antes del nacimiento, Paulo Londra y Martina Quetglas celebraron el baby shower de Justina el 4 de enero de 2026 en su casa de Córdoba. El encuentro se caracterizó por la sencillez y la calidez, con detalles personales como la decoración en tonos pastel y una mesa dulce simple.

Martina destacó en las imágenes, mostrando su “pancita” decorada y posando junto a la frase “Te esperamos, Justi”. Londra se mostró cariñoso y presente en cada foto familiar. Amigos y el círculo íntimo acompañaron la reunión con regalos y pequeños gestos para la futura bebé.

La forma espontánea y emotiva de compartir estos momentos en redes sociales contribuyó a destacar la imagen pública de pareja genuina y unida. Mostraron con naturalidad la preparación y la ilusión en la espera de su hija.