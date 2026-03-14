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El fuerte cruce entre Eliana Guercio y Carolina Molinari: “Querés instalar que tuve algo con tu ex”

Entre pases de factura y chicanas retro, la esposa de Chiquito Romero salió al aire en LAM para confrontar a la angelita

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Fuerte cruce de Eliana Guercio y Carolina Molinari (Video: LAM. América)

En los últimos días, la tensión en LAM estuvo en ascenso con acusaciones cruzadas de una temática vintage hasta que la situación explotó al aire en la noche del viernes en América. Todo comenzó cuando la angelita Carolina Molinari relató que Eliana Guercio, madre de compañeros de colegio de sus hijos, evitaba saludarla durante los encuentros en la puerta del establecimiento. Según expuso Molinari, la situación contrastaba con el trato que Guercio ofrecía a su exmarido, el futbolista Mariano Pavone, con quien sí mantenía un saludo cordial. La incógnita sobre si existía un affaire retro entre la actual pareja de Sergio Chiquito Romero, y Pavone quedó planteada en el ciclo conducido por Ángel de Brito, hasta que la propia Guercio decidió llamar en vivo y protagonizar un fuerte cruce con la panelista.

El ambiente se volvió tenso cuando surgió la pregunta sobre el vínculo entre Guercio y Pavone. Molinari prefirió que fuera la propia Guercio quien diera explicaciones: “Que lo diga ella por qué lo conoce. ¿Por qué lo tengo que decir yo?”. Con la actual panelista de Gran Hermano todavía ausente, Molinari contó que, al querer invitar a Sergio Romero a un streaming en Telefe, optó por escribirle a Guercio antes de contactar directamente a su esposo, porque le parecía desubicado. Pero según ella, nunca obtuvo respuesta.

Eliana Guercio y Chiquito Romero
Eliana Guercio y Chiquito Romero (Instagram)

La situación alcanzó su punto más alto cuando Guercio llamó a la producción y pidió salir al aire. Saludó con ironía y, casi de inmediato, aclaró el motivo por el que conocía a Pavone: “Que Carolina Molinari no sepa por qué conozco al marido es lo mismo que decir que no sabe dónde viven los hijos, porque sus hijos vivieron más de un año en mi casa”. Molinari rechazó esa afirmación: “Mentira, eso no es verdad. Te alquiló la casa por un mes, un verano. No vivieron un año en la casa”. Ante esto, Guercio retrucó: “¿Entonces vivieron en mi casa o no vivieron en mi casa tus hijos?” El eje de la discusión se desplazó hacia la convivencia temporal y no se logró consenso sobre el tiempo ni las circunstancias.

En medio de la disputa, quedó claro el motivo del desencuentro cotidiano en el colegio. Guercio fue terminante: “Yo a vos no te saludo”. Molinari preguntó si la razón era haber contado el episodio en televisión, pero Guercio sumó una acusación: “Porque vos tuviste el tupé de revelar un embarazo que yo ni subí a mis redes. Sos una pobre cartonera”. La respuesta de Carolina fue firme: “Nunca dije que vos estabas embarazada”, y negó enfáticamente la acusación. En ese punto, la discusión se cargó de reproches personales. Guercio expresó: “No te saludo porque me parecés un asco. ¿Querés que te lo diga más claro?” Mientras tanto, Molinari insistió: “Te estás equivocando porque yo jamás dije que vos estabas embarazada”.

Carolina Molinari y Mariano Pavone
Carolina Molinari y Mariano Pavone estuvieron casados durante más de diez años y tienen dos hijos en común, Bruno y Frida

Ninguna cedió en su versión. La charla giró hacia los rumores de una posible relación entre Guercio y Pavone. Guercio apuntó: “Dale, querés instalar que yo tuve algo con tu ex, por favor”. Molinari devolvió la acusación: “No, vos lo quisiste instalar. Si yo no dije nada, vos le mandaste mensaje a Ángel, ¿qué yo tengo que saber?” Aquí, la intervención de De Brito fue clave y defendió a su actual panelista, aunque Guercio se mantuvo en su negativa.

El cruce derivó en comentarios sobre la personalidad y las formas de cada una. Guercio sostuvo: “No te saludo porque me parecés un asco”, y Molinari la calificó de “demasiado soberbia”. También discutieron sobre la vocera de la noticia del embarazo que tanto enojó a Eliana, y de Brito informó que todo había ocurrido mientras el ciclo se transmitía en la pantalla de El Trece: “Yo no trabajaba ahí”, sentenció Molinari. “No voy a seguir hablando con una negadora”, concluyó Guercio, poniendo en pausa un episodio que promete seguir en el tiempo.

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Eliana GuercioCarolina MolinariChiquito RomeroMariano Pavone

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