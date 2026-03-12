Teleshow

El anuncio del Indio Solari a 10 años de su último recital en Tandil: “Muy pronto”

La publicación de un video en redes sociales generó entre sus seguidores muchas expectativas respecto de la posible difusión del registro completo del histórico show realizado en 2016

El Indio Solari anunció el lanzamiento de un material especial sobre su histórico recital en Tandil 2016 en redes sociales (Video: Instagram)

A diez años de uno de los recitales más recordados de su carrera solista, el Indio Solari volvió a emocionar a sus seguidores con un breve pero contundente anuncio en sus redes sociales. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota adelantó que se viene un material especial vinculado al histórico show que brindó en Tandil en 2016. El mensaje fue simple, pero suficiente para desatar una ola de expectativa entre sus fanáticos: “Tandil 2016. Muy pronto”.

La publicación generó una inmediata repercusión entre los seguidores del músico, que interpretaron el posteo como un anticipo de la posible publicación del registro completo de aquel recital multitudinario. Hasta el momento, del concierto solo circulan en internet fragmentos, videos parciales o grabaciones no oficiales, por lo que la posibilidad de acceder finalmente a un material íntegro del show despertó una enorme expectativa.

El recital al que hace referencia el anuncio tuvo lugar el 12 de marzo de 2016 en el Hipódromo de Tandil, donde Solari se presentó junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Aquella noche quedó grabada en la memoria de miles de fanáticos como una de las presentaciones más impactantes de su etapa solista.

El anuncio del Indio Solari
El anuncio del Indio Solari generó gran expectativa ante la posibilidad de publicar el registro audiovisual completo del recital en Tandil

No era la primera vez que el músico elegía ese escenario. El Hipódromo de Tandil había sido sede de otros recitales suyos en 2008, 2010 y 2011, convirtiéndose en una especie de punto de encuentro emblemático entre el artista y su público. Sin embargo, la presentación de 2016 tuvo un significado especial, no solo por la magnitud del evento sino también por el contexto en el que se desarrolló.

Se calcula que alrededor de 250.000 personas llegaron hasta la ciudad bonaerense para participar de aquella noche que muchos describieron como una verdadera “misa ricotera”. Fanáticos provenientes de distintos puntos del país viajaron para ver al Indio en vivo y acompañar un repertorio que combinó canciones de su carrera solista con clásicos del histórico catálogo de Los Redonditos de Ricota.

Durante más de dos horas de show, el público acompañó cada canción con la intensidad que caracteriza a los seguidores del artista. El clima de comunión colectiva, la magnitud del predio colmado y la energía que se vivía frente al escenario terminaron convirtiendo aquella presentación en uno de los recitales más recordados de la historia reciente del rock argentino.

El show de Solari en
El show de Solari en el Hipódromo de Tandil reunió a 250.000 personas y se recuerda como una de las mayores ‘misas ricoteras’ (NA)

Pero ese show también quedó marcado por un momento profundamente emotivo. Antes de comenzar el recital, el Indio Solari decidió compartir públicamente una noticia personal que sorprendió y conmovió a todos los presentes: confirmó que padecía la enfermedad de Parkinson. La revelación generó un silencio impactante entre la multitud antes de transformarse en una ovación masiva de apoyo hacia el músico. Para muchos fanáticos, ese instante se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de su trayectoria, reforzando el vínculo emocional que mantiene con su público desde hace décadas.

Con el paso del tiempo, aquel recital se consolidó como uno de los hitos de su carrera. Además de ser recordado por su masividad, también fue considerado por muchos seguidores como uno de los mejores shows que brindó junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Ahora, diez años después, el breve video publicado en redes sociales vuelve a poner ese momento en el centro de la escena. En el clip, se puede ver un adelanto del material acompañado por la leyenda “Tandil 2016. Muy pronto”, lo que muchos interpretan como la confirmación de que finalmente se publicará el registro audiovisual completo del recital.

Durante el recital de Tandil,
Durante el recital de Tandil, el Indio Solari reveló públicamente que padecía Parkinson, un momento emotivo para sus fanáticos (NA)

La reacción de los fanáticos no tardó en aparecer. En los comentarios del posteo se multiplicaron los mensajes cargados de emoción y nostalgia. “El mejor de los recitales de toda la historia”, escribió uno de los seguidores, mientras otros recordaron el impacto personal que tuvo para ellos haber estado presentes aquella noche.

El anuncio también se suma a una serie de publicaciones que el propio Indio viene compartiendo en los últimos años a través de sus plataformas digitales. En su canal oficial de YouTube ya fueron apareciendo distintos registros inéditos de aquel show en Tandil, incluyendo interpretaciones de temas como El arte del buen comer, Ella baila con todos, Salando las heridas o Cruz Diablo!. Esos videos funcionan como pequeñas piezas de archivo que alimentan la expectativa del público y mantienen vivo el legado musical del artista, incluso sin la presencia de recitales en vivo.

