Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

Nació Justina, la hija de Paulo Londra y Martina Quetglas (Instagram)

En agosto de 2025, Paulo Londra y Martina Quetglas sorprendieron a sus fans en medio de un recital en Perú al anunciar que estaban esperando a su primer hijo juntos —el tercero para el cantante cordobés—. Nueve meses después, la espera terminó y la pareja celebró la llegada de Justina, quien nació el 9 de marzo de 2026. Ambos eligieron compartir la noticia con sus seguidores a través de una serie de fotos llenas de emoción y ternura, mostrando algunos de los primeros instantes como familia.

Martina fue la primera en dar la noticia subiendo una imagen en blanco y negro desde la sala de partos: se la vio en la camilla, con Justina en brazos y Paulo inclinado sobre ellas, todos con gorros y barbijos del equipo médico en un instante íntimo y conmovedor. Sobre la imagen, la mamá escribió simplemente la fecha: “9 de marzo 2026”, acompañada por un corazón rosa, subrayando la emoción y la sencillez del momento.

Poco después, Paulo Londra sumó su propio mensaje con otra foto que captó la atención de sus seguidores. En esta, se lo ve sentado, con el torso desnudo y el pelo aún húmedo, sosteniendo a su hija en brazos y mirándola con una sonrisa de felicidad absoluta. El cantante le dedicó unas palabras a Martina y al equipo médico: “Gracias a mi leona te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada. Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reyna Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”.

"Gracias a mi leona, te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manda" escribió el cantante en sus historias (Instagram)

Las publicaciones rápidamente se llenaron de felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja, que celebró así la llegada de Justina, sumando un nuevo capítulo de amor y familia en la vida de Paulo Londra. La dulce bienvenida a la beba fue celebrada por amigos, colegas y miles de fans, que acompañan cada paso del artista y compartieron la alegría de este momento único. La llegada de Justina representa una nueva etapa para Paulo y Martina, quienes decidieron mostrar a su hija al mundo con la misma cercanía y calidez que caracteriza sus redes sociales.

El 4 de enero, el cantante y su pareja compartieron con sus seguidores la intimidad del baby shower con el que celebraron la inminente llegada de su hija, a quien desde el primer momento llamaron “Justi”. La reunión, realizada en su casa y en un clima relajado y familiar, estuvo marcada por la emoción, la alegría y la expectativa por la nueva vida en camino.

Las postales, difundidas principalmente en las historias de Instagram de la pareja, mostraron una ambientación cuidada y cálida, con detalles pensados para crear un entorno acogedor. La protagonista fue la futura mamá: Martina lució su pancita decorada con pequeños brillitos plateados formando un diseño artístico y delicado. Con bikini bordó, falda negra y una sonrisa llena de orgullo, posó junto a la frase “Te esperamos, Justi” y un corazón blanco, reflejando la ilusión de los días previos al nacimiento.

Paulo Londra grabó a su pareja, Martina Quetglas, mientras le mostraba su panza a sus amigas y familiares

En otras imágenes, Paulo y Martina aparecieron abrazados y sonrientes junto a la pileta, rodeados de verde y con el aire distendido del verano. El cantante se mostró especialmente cariñoso, besando a Martina en la mejilla y apoyando la mano sobre su vientre. Uno de los momentos más celebrados llegó con la lluvia de confeti rosa, que confirmó el sexo del bebé en medio de aplausos y risas, y la palabra “Justi” sobreimpresa en la imagen, señalando que el nombre ya era parte del universo familiar.

El baby shower incluyó una mesa dulce decorada con flores, globos en tonos pastel y una torta rosa sencilla pero elegante, además de una guirnalda con banderines y corazones que sumó un aire artesanal y cercano. Paulo y Martina posaron juntos ante la torta, riendo y abrazados, en una foto que resumió el espíritu de la celebración: complicidad, amor y felicidad compartida.

El encuentro reunió no solo a la pareja, sino también a amigas cercanas y personas del círculo íntimo de Martina, que participaron activamente y compartieron regalos, flores y detalles pensados especialmente para la bebé. En las historias se vieron prendas en tonos suaves, objetos para los primeros meses y gestos de afecto que acompañaron cada instante.

Para Martina Quetglas, el embarazo supuso una mayor exposición en redes, aunque siempre desde un perfil bajo y auténtico. Lejos de la ostentación, eligió compartir este proceso desde lo cotidiano y lo emocional, mostrando no solo la evolución de su panza, sino también los preparativos y los momentos compartidos con quienes la rodean. Así, el baby shower de Justina se vivió como una fiesta de lo simple, la ternura y el afecto genuino, anticipando la llegada de la niña en un clima de amor y comunidad.