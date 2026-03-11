Teleshow

María Becerra se sinceró acerca de las inseguridades que atravesó al inicio de su carrera: “Me castigaba un montón”

La cantante confesó que durante los primeros años recibía una gran cantidad de comentarios negativos en redes sociales

La cantante recordó los comentarios negativos durante los primeros años en la música (Video: Mujeres Que Suenan-Youtube)

Lejos de sus hitos internacionales o sus multitudinarios shows en estadios, este miércoles, María Becerra se animó a repasar los desafíos, las inseguridades y los aprendizajes de sus primeros años en la música. La intérprete, una de las figuras más destacadas de la escena urbana argentina, habló sin filtros sobre el impacto de las críticas, la presión de las redes sociales y la importancia de la amistad femenina en su vida profesional y personal.

“Las redes sociales, a ver si salía algún video tipo: ‘Uy, esta nota que la desafiné, que no la hayan grabado, que no hayan subido un story’. Y la subían y yo decía: ‘La con...de la lora’”, recordó al describir la ansiedad que sentía tras cada show durante su charla en el podcast Mujeres que suenan, conducido por Martina Orrego.

Cuando la conductora le preguntó si alguna vez algo le había afectado realmente, la joven artista admitió: “Sí, re. Más que nada al principio. Estaba muy vulnerable porque recién empezaba”. Orrego sumó: “Eras rechiquita también”, y la invitada coincidió: “Y era muy chica. Me pasaba que me criticaban mucho por mi desempeño en vivo, ¿viste? Que era terrible, no te voy a mentir. La verdad, yo me ponía muy nerviosa, tartamudeaba, no cantaba bien y bueno, yo me castigaba un montón”.

Las cantantes son amigas hace varios años y tienen canciones juntas (Video: (Video: Mujeres Que Suenan-Youtube)

Ambas reflexionaron sobre la autoexigencia femenina. “Uy, es que más encima somos muy críticas”, comentó la anfitriona. “Totalmente, ¿viste? Y yo me bajaba de un show y lo primero que hacía era las redes sociales, a ver si salía algún video tipo: ‘Uy, esta nota que la desafiné, que no la hayan grabado’. Y la subían y yo decía: ‘La concha de la lora’. Me dolía un montón y yo sabía encima que tenían razón. Entonces yo decía: ‘La puta madre, tengo que forzarme mucho más’. Y hubo un tiempo que no dejaba de estudiar y de estudiar. Siempre fui muy de darme con un látigo, pero hoy en día disfruto mucho más”, relató la joven.

La conductora indagó si con el tiempo había aprendido a ser más compasiva consigo misma, a lo que la artista respondió: “Soy mucho más amable. Sí, total”. El diálogo también abordó la importancia del círculo femenino en la música. “Tus colegas, tus partner, mujeres en la música, artistas, a esas que tú llamas cuando tienes un problema o dudas o por último, reírte de algo que pasó”.

La cantante respondió: “Sí, Tini y Lola. Son mis mejores amigas, las adoro, me parecen gente de diez, que tengo suerte de tener en mis vidas y cada vez que me pasa algo bueno o malo, enseguida videollamada, llamadita, vinito a través de la videollamada y lore, lore, lore, chisme”.

María Becerra recordó las críticas
María Becerra recordó las críticas que recibió en el inicio de su carrera

Aunque no siempre logran verse, el grupo se mantiene unido por la tecnología y las ganas de compartir. “Nos queríamos ver, pero se fue, o sea, llegó y se iba ayer. Y cuando se juntan en Argentina, se encuentran, alcanzan ahí también a enc... Sí, sí, sí, nos juntamos recién”. La anfitriona sumó: “Ellas, por ejemplo, se comentan sus propias canciones. Después de mandárselo al mánager, se la manda a las chicas”. La intérprete agregó: “Hace poco ella me mandó una canción espectacular que espero que la saque. Ojalá la saque”.

La conversación dejó en evidencia cómo la intérprete logró transformar la presión, la autocrítica y las inseguridades del inicio en herramientas de crecimiento personal y profesional. Hoy, rodeada de amigas y colegas que la acompañan en cada paso, la cantante celebra no solo su éxito sino también la posibilidad de disfrutar del camino, ser más amable consigo misma y construir redes de apoyo genuinas en una industria tan exigente como la música.

