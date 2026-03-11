Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

A poco tiempo de convertirse en abuela, Catherine Fulop celebró sus 61 años entre videos y palabras de cariño (Instagram)

La llegada de Gia revolucionó por completo la vida de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, pero el efecto expansivo de la felicidad alcanzó a toda la familia. La artista y el futbolista disfrutan de sus primeros días con su hija recién nacida, experimentando el vértigo y la ternura del debut como padres. Sin embargo, el nacimiento de Gia también marcó el inicio de una nueva etapa para Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes estrenaron el rol de abuelos. Y, en medio de este torbellino de sensaciones, la actriz tuvo un motivo doble para festejar: el 11 de marzo celebró su cumpleaños número 61 y lo hizo rodeada de amor, recuerdos y la familia que formó junto a su esposo.

Fiel a su estilo, la actriz venezolana compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que conmovió a sus seguidores. “61 vueltas al sol… ¡y qué lindo viaje ha sido!”, escribió al pie de un video que recorre los grandes momentos de su vida y su carrera. “Desde aquella chica soñadora que se paró en el escenario de Miss Venezuela 1986, llena de ilusiones y con el corazón latiendo fuerte… hasta todo lo que vino después: historias, personajes, aprendizajes y tantos sueños cumplidos en el camino”.

El video, editado con el característico sentido del humor de Catherine, muestra imágenes de sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, pero también retrata su faceta más íntima: la maternidad. “La vida me regaló una carrera hermosa, una familia maravillosa y el privilegio más grande de todos: ser mamá”, continuó. Junto a Ova, Catherine dio sus primeros pasos en la maternidad en abril de 1996 con el nacimiento de Oriana, y cuatro años más tarde completó la familia con la llegada de Tiziana.

La tierna postal que eligió Ova con Catherine y su nieta Gia para celebrar su cumpleaños

Este cumpleaños, sin embargo, tiene un brillo especial: es el primero que Catherine celebra convertida en abuela. “Y ahora la vida me sorprende otra vez con un nuevo capítulo que me llena el alma: ser abuela de Gia”, escribió emocionada. “Ser abuela… ¡qué palabra tan linda! Y la estoy viviendo desde un lugar de pura felicidad, de amor infinito y de emoción por empezar esta etapa tan especial. Porque ahora entiendo que cuando llega un nieto, el corazón simplemente se agranda”.

Fiel a su energía, Catherine no perdió la oportunidad de reírse de sí misma y, en el video, se mostró en modo “abuela clásica”, con peluca canosa, lentes y empujando un cochecito. Pero rápidamente dejó en claro que la realidad es otra: a sus 61 años, se siente más vital y radiante que nunca, y está decidida a ser “la abuela más consentidora, la más chévere y divina mi amol, llena de risas, abrazos y amor”. Su deseo es claro: “Para que mi Gia algún día diga con orgullo: ‘¡Mira, esa es mi abuela!’”.

Agradecida, Catherine cerró su mensaje con palabras dedicadas a su mayor tesoro: “Hoy agradezco cada paso del camino, cada lección y, sobre todo, a mi familia, que es mi mayor tesoro. Hoy cumplo 61 años… y sigo sintiendo que la vida todavía tiene muchísimas sorpresas lindas por regalarme. Se les quiere, mi gente bella”.

Oriana saludó a su mamá con una tierna foto con la pequeña Gia (Instagram)

La celebración no terminó en las redes de la actriz. Ova, compañero de ruta desde hace más de tres décadas, le dedicó un posteo lleno de amor y complicidad. Junto a una foto en blanco y negro posando con su nieta, escribió: “Tantos cumpleaños juntos. Tantos años caminando de la mano. Atravesando paisajes enteros, momentos luminosos, decisiones importantes, desafíos que nos hicieron más fuertes y esa infinidad de pequeños momentos que, casi sin darnos cuenta, fueron construyendo lo más valioso que tenemos: nuestra vida compartida. Celebro tu vida. Celebro la historia que escribimos juntos, cada capítulo. Y celebro, sobre todo, el privilegio inmenso de seguir caminando a tu lado. ¡¡¡Feliz cumple!!! ¡Te amo!”.

El saludo familiar se completó con la voz de las hijas. Oriana, flamante mamá, subió una foto de Catherine junto a la pequeña Gia, acostada sobre una manta en el sillón, y fue contundente: “Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela. Te amo infinito”. Tiziana, la hija menor, se sumó a los mensajes con una postal de Catherine con su nieta en brazos: “Feliz cumple a la mejor mamá y ahora abuela”.

Así, entre recuerdos, humor y un presente de pura emoción, Fulop celebró sus 61 años rodeada de amor, agradecida por cada capítulo vivido y con el corazón más grande que nunca. Con la llegada de Gia, la familia Sabatini-Fulop escribe un nuevo episodio de felicidad compartida, demostrando que la vida, lejos de perder intensidad, siempre encuentra motivos para sorprender y volver a empezar.