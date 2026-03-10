La nueva vida de Pampita: se alquila la exclusiva casa donde vivió con Roberto García Moritán en Barrio Parque

La casa donde vivió Pampita en Barrio Parque se alquila

Carolina Pampita Ardohain, después del robo sufrido en septiembre de 2025, dejó la casa de Barrio Parque, que ahora se alquila en el mercado inmobiliario exclusivo. La casa es conocida por su diseño francés tradicional y amplios espacios distribuidos en tres plantas. Cuenta con 760 metros cuadrados, cuatro dormitorios, tres baños, sala de juegos, jardín de grandes dimensiones, piscina, gimnasio privado, sauna y bodega subterránea.

Es una de las casonas más amplias del corredor de la calle Juez Tedín, en Barrio Parque, una de las zonas más demandadas de la ciudad, que ingresó al mercado con un alquiler mensual de 10 mil dólares.

La cifra solicitada posiciona a esta residencia entre las propuestas locativas de mayor valuación en la capital argentina para viviendas de uso particular, en medio de la consolidación del barrio como polo de alta gama.

Cabe destacar que Barrio Parque forma parte de Palermo Chico y se caracteriza por su estricta normativa urbanística, privilegiando viviendas y embajadas en un entorno arbolado y silencioso. La residencia cedida al mercado de alquiler es una de las más grandes de la zona, con una puerta de hierro de doble hoja y un hall de recepción que conecta con salones amplios y vistas a un jardín poco común para el barrio.

El inmueble dispone de un comedor espacioso, escritorio, baño de visitas y cocina. En la planta alta, el dormitorio principal tiene un vestidor, baño revestido en mármol y vistas al exterior, junto a habitaciones adicionales y un playroom comunicado con una terraza.

Detalles del robo y la mudanza de Pampita

El robo ocurrido el año pasado fue determinante para que Pampita decidiera mudarse. Mientras cumplía compromisos profesionales en España, delincuentes entraron en la casa de Barrio Parque y sustrajeron dinero de una caja fuerte, además de otros objetos valiosos.

La inseguridad de ese episodio, sumada a nuevas demandas familiares, impulsó la decisión de abandonar la casona. La familia de la modelo habitó la propiedad durante casi dos años.

Un robo planificado que afectó directamente la esfera privada de Pampita Ardohain ha provocado un aumento en la preocupación por la seguridad en Barrio Parque, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Buenos Aires.

Esta característica convierte al hecho en un precedente relevante para discusiones sobre brechas en la seguridad domiciliaria de celebridades y el tratamiento mediático de la privacidad residencial.

Los asaltantes actuaron durante la ausencia de Ardohain en el país, mientras la casa permanecía vacía por motivos laborales vinculados a su agenda profesional.

En ese momento, Pampita reconoció que la sustracción de videos y fotos personales fue la consecuencia más grave del delito: “Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí”, declaró la conductora en aquellos instantes, ante la prensa local. La modelo enfatizó que los recuerdos digitales sobre su hija Blanca estaban guardados justamente en los celulares que desaparecieron dentro de la caja fuerte violentada.

Dentro del mismo bloque temático, la modelo vinculó el episodio con anteriores advertencias sobre la exposición involuntaria de su domicilio por parte de medios televisivos. “Yo cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa, lo dije reiteradas veces”, recordó Ardohain, relacionando estos pedidos con la necesidad de preservar la intimidad de la vivienda y la seguridad familiar.

La residencia de Pampita, elegida tras su separación de Roberto García Moritán y reconocida por su arquitectura clásica, forma parte del núcleo residencial que históricamente agrupa a personalidades como Susana Giménez, Marcela Tinayre, el abogado Fernando Burlando, Mauricio Dalessandro, entre otras figuras del espectáculo y personalidades del mundo empresarial.