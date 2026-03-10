Teleshow

La nueva vida de Pampita: se alquila la exclusiva casa donde vivió con Roberto García Moritán en Barrio Parque

La lujosa propiedad volvió al mercado inmobiliario después de que la modelo se mudó junto a sus hijos por motivos de seguridad a raíz del robo que sufrió meses antes

Guardar
La casa donde vivió Pampita
La casa donde vivió Pampita en Barrio Parque se alquila

Carolina Pampita Ardohain, después del robo sufrido en septiembre de 2025, dejó la casa de Barrio Parque, que ahora se alquila en el mercado inmobiliario exclusivo. La casa es conocida por su diseño francés tradicional y amplios espacios distribuidos en tres plantas. Cuenta con 760 metros cuadrados, cuatro dormitorios, tres baños, sala de juegos, jardín de grandes dimensiones, piscina, gimnasio privado, sauna y bodega subterránea.

Es una de las casonas más amplias del corredor de la calle Juez Tedín, en Barrio Parque, una de las zonas más demandadas de la ciudad, que ingresó al mercado con un alquiler mensual de 10 mil dólares.

La cifra solicitada posiciona a esta residencia entre las propuestas locativas de mayor valuación en la capital argentina para viviendas de uso particular, en medio de la consolidación del barrio como polo de alta gama.

La mansión de Pampita en
La mansión de Pampita en Barrio Parque sale al mercado de alquiler por USD 10.000 mensuales, destacándose entre las residencias más caras de Buenos Aires.

Cabe destacar que Barrio Parque forma parte de Palermo Chico y se caracteriza por su estricta normativa urbanística, privilegiando viviendas y embajadas en un entorno arbolado y silencioso. La residencia cedida al mercado de alquiler es una de las más grandes de la zona, con una puerta de hierro de doble hoja y un hall de recepción que conecta con salones amplios y vistas a un jardín poco común para el barrio.

El robo que sufrió Pampita
El robo que sufrió Pampita en 2025 incluyó la sustracción de una caja fuerte con dinero, celulares y objetos personales de incalculable valor sentimental

El inmueble dispone de un comedor espacioso, escritorio, baño de visitas y cocina. En la planta alta, el dormitorio principal tiene un vestidor, baño revestido en mármol y vistas al exterior, junto a habitaciones adicionales y un playroom comunicado con una terraza.

Detalles del robo y la mudanza de Pampita

El robo ocurrido el año pasado fue determinante para que Pampita decidiera mudarse. Mientras cumplía compromisos profesionales en España, delincuentes entraron en la casa de Barrio Parque y sustrajeron dinero de una caja fuerte, además de otros objetos valiosos.

La inseguridad de ese episodio, sumada a nuevas demandas familiares, impulsó la decisión de abandonar la casona. La familia de la modelo habitó la propiedad durante casi dos años.

La casa situada sobre la
La casa situada sobre la calle Juez Tedín está entre las propiedades más amplias y solicitadas del corredor inmobiliario premium de la ciudad

Un robo planificado que afectó directamente la esfera privada de Pampita Ardohain ha provocado un aumento en la preocupación por la seguridad en Barrio Parque, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Buenos Aires.

Esta característica convierte al hecho en un precedente relevante para discusiones sobre brechas en la seguridad domiciliaria de celebridades y el tratamiento mediático de la privacidad residencial.

Los asaltantes actuaron durante la ausencia de Ardohain en el país, mientras la casa permanecía vacía por motivos laborales vinculados a su agenda profesional.

El robo en Barrio Parque
El robo en Barrio Parque generó un debate sobre la seguridad de las celebridades y la exposición mediática de sus domicilios

En ese momento, Pampita reconoció que la sustracción de videos y fotos personales fue la consecuencia más grave del delito: “Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí”, declaró la conductora en aquellos instantes, ante la prensa local. La modelo enfatizó que los recuerdos digitales sobre su hija Blanca estaban guardados justamente en los celulares que desaparecieron dentro de la caja fuerte violentada.

Dentro del mismo bloque temático, la modelo vinculó el episodio con anteriores advertencias sobre la exposición involuntaria de su domicilio por parte de medios televisivos. “Yo cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa, lo dije reiteradas veces”, recordó Ardohain, relacionando estos pedidos con la necesidad de preservar la intimidad de la vivienda y la seguridad familiar.

Tras el episodio delictivo en
Tras el episodio delictivo en la casa de Pampita, los vecinos y autoridades reforzaron los protocolos de ingresos y vigilancia en todo Barrio Parque

La residencia de Pampita, elegida tras su separación de Roberto García Moritán y reconocida por su arquitectura clásica, forma parte del núcleo residencial que históricamente agrupa a personalidades como Susana Giménez, Marcela Tinayre, el abogado Fernando Burlando, Mauricio Dalessandro, entre otras figuras del espectáculo y personalidades del mundo empresarial.

Temas Relacionados

Pampita ArdohainBarrio ParqueMercado InmobiliarioInseguridad ResidencialSegmento LujoPalermo ChicoAlquileres inmobiliarios

Últimas Noticias

Cuál fue el rating del nuevo programa de Guido Kaczka contra la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

El conductor debutó con un reality musical que mejoró los números del canal y le dio aire fresco al prime time de El Trece

Cuál fue el rating del

Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

Luego de visitar a su esposa y sus hijos menores en Ginebra, el delantero regresó al país para encarar un nuevo proyecto y fue consultado por el delantero del Galatasaray

Maxi López volvió a la

Cambios en la casa de Gran Hermano: Santiago del Moro anunció la nominación masiva y un polémico ingreso virtual

Luego de la primera eliminación con el formato “Placa planta”, la producción realizará nuevas modificaciones en el formato. La reacción de los participantes

Cambios en la casa de

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

En esta nueva etapa de su vida, el actor cuenta con acompañamiento profesional y familiar, y avanza apoyado en su entorno más cercano

La foto de Luciano Castro

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

La última gala dejó al participante fuera de la competencia tras recibir la mayor cantidad de votos negativos por parte de los espectadores

Quién fue el eliminado en
DEPORTES
Quiénes son los argentinos que

Quiénes son los argentinos que siguen en carrera en Indian Wells: hora, rivales y todo lo que hay que saber

Independiente quiere ubicarse como escolta de su zona cuando reciba a Unión de Santa Fe: hora, TV y posibles formaciones

Franco Colapinto tendrá doble competencia este fin de semana en el Gran Premio de China: días, horarios y todo lo que hay que saber

El informe sobre los problemas en la largada del GP de Australia que tiene en vilo a la F1: el caso testigo de la maniobra de Colapinto

El ataque de ira de la defensora del título de Indian Wells tras perder ante la 44° del mundo y un insulto que sorprendió: “No iba dirigido a nadie”

TELESHOW
Cuál fue el rating del

Cuál fue el rating del nuevo programa de Guido Kaczka contra la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

Cambios en la casa de Gran Hermano: Santiago del Moro anunció la nominación masiva y un polémico ingreso virtual

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania asegura que avanzó en

Ucrania asegura que avanzó en Dnipropetrovsk, mientras Moscú dice que obtuvo nuevos éxitos en el frente

Italia compró un retrato de Caravaggio por casi USD 35 millones

Más de diez estados de EEUU bajo riesgo de tornados fuertes y granizo destructivo

La guerra en Medio Oriente desplazó a 100.000 personas en El Líbano en un solo día

Autoridades buscan unificar normas para prohibir cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco en Panamá