La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

Sus publicaciones en Instagram, llenas de guiños y recuerdos, generaron sospechas sobre la originalidad de la fiesta que el futbolista le organizó a su pareja

La sutil indirecta de Ana Rosenfeld por el festejo de la China Suárez y Mauro Icardi en un yate por el Bósforo: "Prestado"

Las redes sociales suelen ser escenario de gestos sutiles y mensajes codificados que despiertan interpretaciones entre seguidores y protagonistas del espectáculo. Este martes, Ana Rosenfeld sorprendió a sus seguidores con dos historias publicadas en su cuenta de Instagram, que muchos interpretaron como una fuerte indirecta dirigida al reciente y mediático cumpleaños de la China Suárez. El evento, organizado por Mauro Icardi a bordo de un yate de lujo en el mar Bósforo, en Turquía, acaparó la atención en los últimos días por su despliegue de exclusividad y detalles personalizados. Sin embargo, el foco de la abogada pareció estar en otro ángulo: desmitificar la supuesta originalidad y exclusividad de la celebración.

En la primera historia, Ana Rosenfeld compartió un breve video donde se observa un yate de líneas modernas, con mobiliario pulcro y elegante, similar al de la celebración del cumpleaños número 34 de la actriz. La decoración, compuesta por tonos claros y detalles sobrios, remite a los ambientes de lujo que suelen verse en las postales turísticas del Bósforo. En el paneo de imágenes, el lente recorre la cubierta del barco, mostrando amplios sillones, mesas bajas y ventanales que permiten apreciar las vistas al mar y las imponentes casas que asoman en el horizonte. Sobre las imágenes, Rosenfeld escribió: “Me aparecen los recuerdos en el celu. Nos prestaron este barco para recorrer el Bósforo.” El mensaje, sencillo en apariencia, cobra otra dimensión si se tiene en cuenta el contexto: la reciente fiesta de cumpleaños de la China en un espacio muy parecido.

La similitud entre el yate
La similitud entre el yate que recordó en sus historias Ana Rosenfeld y el del festejo de la China Suárez con Mauro Icardi, ambos en Turquía (Instagram)

La segunda historia de la abogada muestra otra faceta del paseo: la gastronomía. El video enfoca una mesa dispuesta con platos típicos de la región, vinos, variedad de frutas y postres. La vajilla destaca por su presentación elegante. La secuencia se completa con la frase “Qué lindo recuerdo”, escrita por Rosenfeld en la parte superior del video. Un detalle que no pasó inadvertido para los seguidores fue la presencia de una cartera de marca de lujo, que muchos atribuyen a Wanda Nara, ex esposa de Mauro Icardi. Los elementos visuales de ambas historias, sumados a la elección de palabras de la abogada, dan pie a la interpretación de que el festejo organizado por Icardi para la China Suárez no habría sido tan exclusivo ni original como se intentó mostrar. La sugerencia implícita es que esas mismas experiencias ya formaron parte del pasado de Wanda. “Ya viví todo eso que ella va a vivir ahora”, suele decir la conductora cada vez que le preguntan por las experiencias de la China junto a su exesposo en Turquía.

La gastronomía en el yate
La gastronomía en el yate de lujo que recordó Ana Rosenfeld con las similitudes del festejo de la China Suárez (Instagram)

Cabe recordar que el festejo de cumpleaños de la China Suárez tuvo lugar en un yate por el Bósforo de Estambul el domingo pasado. La actriz celebró sus 34 años rodeada de familiares y amigos cercanos. El evento inició al atardecer, con una selección de invitados que incluyó a su madre Marcela Riveiro, amigos íntimos como Juanma Cativa y Tomás Garrahan, además de sus hijos. La diferencia horaria con Buenos Aires marcó el inicio de una jornada distendida, con el grupo disfrutando de la brisa fresca y las postales emblemáticas del estrecho, entre ellas la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el puente Fatih Sultán Mehmet. La decoración del yate incluyó globos metálicos en forma de corazón y arreglos de flores blancas, y sobre la mesa principal destacaron dos tortas: una cubierta de merengue y frutos rojos, con la inscripción “feliz cumpleaños 34” en chocolate y cuatro velas doradas; la otra, con un diseño floral y crema tostada.

La pareja brindando frente a
La pareja brindando frente a las dos tortas de cumpleaños preparadas para la ocasión

Mientras tanto, Wanda Nara se mostró en redes sociales desde Italia, compartiendo imágenes junto a su novio Martín Migueles. Disfrutó de días de descanso entre su casa en el lago Di Como y una estadía en el Hotel Armani, el mismo donde Icardi y la China se alojaron en una reciente visita a Italia. Aunque Wanda no se pronunció de manera directa sobre el cumpleaños de la China ni sobre las publicaciones de su abogada, el contraste entre su actitud relajada y la euforia mediática en torno a la fiesta de su expareja y la actriz refuerza la narrativa de que ya ha transitado por esos escenarios.

