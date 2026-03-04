Teleshow

Daniela Ballester contó cómo sigue tras sufrir un ACV: “Tranquila y contenta”

La conductora detalló cómo continúa su recuperación a una semana de que se conociera la noticia de su internación

Tras sufrir un accidente cerebro vascular el 23 de febrero contó cómo sigue su recuperación (Video: Intrusos-América TV)

El 23 de febrero se conoció la noticia de que Daniela Ballester, conductora de C5N, había sufrido un ACV hemorrágico y desde ese momento permanece internada en un sanatorio del barrio de Palermo. La sorpresa fue mayor en el ambiente periodístico porque Ballester llevaba una vida saludable, sin hábitos de riesgo. Tras una semana de internación, la periodista envió un audio a Intrusos (América TV) contando en primera persona cómo sigue su recuperación.

En el estudio, Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo, introdujo el tema: “La colega de C5N, una de las periodistas más importantes del canal, sufrió un ACV, y no se sabe demasiado sobre su estado hasta ahora, en el sentido que sabemos que, aparentemente, no había tenido secuelas, pero dejó un audio exclusivo para Intrusos a través de Camilo García”.

Al ser consultado, Camilo García agregó: “Está internada, está con médicos, estaba así atendida, pero se tomó el momento para contestar algunos mensajes de la producción y algunos míos. Ella estaba haciendo una vida muy sana, no toma alcohol, no fuma, va al gimnasio dos horas por día, come coliflor, le hace buena comida a su hijo. Digamos como una vida casi perfecta”. Lussich subrayó: “Nada que hiciera pensar que podría sufrir un ACV”. García coincidió: “Exactamente. Así que dijo que fue como una cosa megafortuita, que puede llegar a ser genética”.

Ballester envió un mensaje de voz, todavía desde el sanatorio, en el cual dio detalles de cómo continua y llevó tranquilidad: “Camilo, de mi corazón, qué lindo que estés otra vez en Intrusos, como primera cosa. Segunda, que estoy muy bien, me estás escuchando bien porque así estoy. Ahora solo me queda descansar. Me hicieron todos los estudios, me estuvieron controlando y nada. La verdad que no tengo ninguna secuela y eso está buenísimo. La verdad que nada, nada de nada. Lo que tengo es algo que es genético, o sea, que probablemente yo lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó”.

La conductora aseguró que se
La conductora aseguró que se encuentra tranquila y que el accidente cerebro vascular no le dejó secuelas

Y siguió: “Ahora estoy un poco medio confundida porque vi muchos médicos. Pero no hay nada que yo podría haber hecho para evitarlo. Ni nada que tenga que hacer ahora, después, viste, como a raja tabla. Yo voy al gimnasio tres, cuatro veces por semana, voy a clases de baile con un grupo porque me encanta. Como sano, porque empecé a cocinar con mi hijo y le hago verduritas, viste, para el cole y esas cosas. Entonces, también estaba comiendo bien. El alcohol no me gusta, nunca me gustó. Esto lo sabe todo el mundo porque no tomo, no me gusta. No hay mucho que deba hacer”.

Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, me dijo uno de los médicos. Así que bueno, ya está, ya mi rayo ya cayó donde tenía que caer y ahora estoy supertranquila, la verdad, tranquila y contenta. Bueno, te mando un abrazo enorme a vos y a todos los que están por ahí”, cerró llevando tranquilidad a sus seguidores.

Lussich agradeció el mensaje: “Da tranquilidad, lleva tranquilidad, está bien, se la escucha bien y lo que está es en una recuperación lógica, porque tuvo un ACV, claramente”. Camilo García aclaró: “Sigue internada, el canal no la apura para volver”, y sumó: “Ella se replantea si va a ver volver con más intensidad o igual que antes”.

La periodista, aún internada, transmite calma y asegura no tener ninguna secuela. Su testimonio, junto a los comentarios de sus colegas, visibiliza la importancia de la recuperación y el impacto de los episodios de salud inesperados, aun en personas sin antecedentes ni factores de riesgo evidentes.

