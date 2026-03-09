Teleshow

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La reunión tuvo lugar durante el cumpleaños del locutor Mariano Flax, en un ambiente distendido donde las tensiones generadas por el fin de la dupla televisiva quedaron relegadas

Guardar
Edith Hermida y Beto Casella
Edith Hermida y Beto Casella se reencontraron en el cumpleaños de Mariano Flax, tras semanas de especulación sobre su relación laboral

Después de semanas de especulaciones, silencios incómodos y versiones cruzadas sobre cómo había quedado el vínculo tras el final de su histórica dupla televisiva, Edith Hermida y Beto Casella volvieron a verse cara a cara. El escenario elegido para ese momento no fue un estudio de televisión ni un pasillo de canal, sino un contexto mucho más distendido: el cumpleaños número 50 de Mariano Flax, el locutor que durante años fue una pieza fundamental de Bendita TV y que hoy también forma parte de BTV. Allí, lejos de las luces del vivo y de la tensión de las declaraciones mediáticas, se produjo el encuentro que muchos en el ambiente esperaban.

La previa tenía todos los condimentos para que el reencuentro fuera leído como un momento incómodo. No solo porque la salida de Beto Casella de Canal 9 y la posterior reorganización de Bendita dejaron heridas abiertas dentro del equipo, sino también porque la separación profesional con Edith Hermida se dio sin una despedida formal, ni al aire ni fuera de cámara. Ese detalle había alimentado la idea de un corte abrupto, más cercano a un divorcio televisivo que a una transición ordenada.

Así fue el esperado reencuentro
Así fue el esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

Sin embargo, según relataron quienes estuvieron presentes en la celebración, la escena terminó desarmando buena parte de esas teorías. Contra todos los pronósticos, el clima fue amable, relajado y hasta afectuoso. La primicia la dio Laura Ubfal, y luego comenzaron a aparecer más detalles del evento. Una de las voces que confirmó cómo se vivió la noche fue la de Any Ventura, otra histórica del universo de Bendita, que también quedó fuera del ciclo y tampoco tuvo su despedida en pantalla. Su testimonio a Ubfal fue claro: “Se saludaron, nos saludamos todos, charlamos de la vida”.

Según su relato, primero se saludaron Beto y Edith, y más tarde ella se acercó a la mesa en la que estaban él y otros invitados. Allí conversaron largo rato, compartieron novedades personales y laborales y se mostraron con naturalidad. “Fue divino”, resumió Any, dejando entrever una satisfacción especial por ver recompuesta una relación que durante años fue parte del ADN televisivo de Bendita. Incluso agregó que cada uno contó en qué estaba trabajando, cómo se sentía y cómo atravesaba esta nueva etapa, en una charla que definió como amorosa.

“Se saludaron, nos saludamos todos,
“Se saludaron, nos saludamos todos, charlamos de la vida”., contó Any Ventura

El encuentro, además, tuvo un valor simbólico por el contexto en el que se dio. Mariano Flax no es un invitado más en esta historia, sino una figura estrechamente ligada a ese universo televisivo compartido por Hermida y Casella. Por eso, el cumpleaños funcionó casi como un punto neutral, un territorio afectivo común donde las tensiones pudieron correrse a un segundo plano. En las imágenes que circularon y en el video que trascendió, grabado por la propia Edith, se puede ver a Beto sonriendo mientras todos cantan el feliz cumpleaños. También aparece Any Ventura, completando una postal cargada de significados para quienes siguieron durante años la historia interna del programa.

Beto Casella desembarcó en
Beto Casella desembarcó en América TV con BTV

El reencuentro llegó pocos días después de que Edith hablara públicamente de su presente lejos de Casella y de lo que significó empezar una etapa nueva. En distintas entrevistas, la conductora reconoció que está viviendo un tiempo de transición, con sentimientos encontrados, pero también con alivio. “Ahora estoy más tranquila. Estoy saliendo de la tormenta, viendo un poquito de sol”, dijo en Puro Show (Eltrece) al describir el momento personal y profesional que atraviesa. También contó que le mandó un mensaje cariñoso a Beto cuando arrancó su nuevo ciclo, deseándole lo mejor, y que él le respondió.

“Yo lo quiero mucho a
“Yo lo quiero mucho a Beto, pero ya está”, declaró Edith Hermida

En esa misma línea, Edith se ocupó de cerrar definitivamente un viejo rumor que durante años alimentó juegos, chicanas y especulaciones dentro y fuera de cámara: el supuesto enamoramiento entre ambos. Según aclaró, ese coqueteo televisivo fue un recurso que divirtió a los dos y también a la audiencia, pero que nunca reflejó una situación real. “Nosotros hicimos un juego durante muchos años que nos divertía a los dos y a la gente también. Me parece que ya no tiene ningún sentido continuarlo trabajando en canales distintos”, sostuvo. También fue contundente al marcar que hoy la historia es otra: “Yo lo quiero mucho a Beto, pero ya está”.

Temas Relacionados

Beto CasellaEdith HermidaMariano FlaxAny VenturaBendita TVBTV

Últimas Noticias

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El encuentro reunió a su círculo más cercano en una velada única navegando por el Bósforo. Los detalles románticos y los gestos de cariño de Mauro Icardi, su hija Rufina y su madre, Marcela

La China Suárez celebró sus

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

En el cumpleaños número 85 del cantante, sus hijas compartieron un mensaje cargado de cariño en redes sociales, dejando ver la complicidad y el afecto que reina entre la familia

El saludo de Julieta y

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

El reality propuso que los jugadores asumieran papeles emblemáticos de un film clásico, lo que derivó en una votación del público que definió el presupuesto destinado a alimentos

Los participantes de Gran Hermano

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

El cantante de Turf, fuente inagotable de anécdotas, cuenta sus trucos para sentirse joven, cuando era, según sus palabras, “hermoso”

Con humor, Joaquín Levinton confesó

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

Los participantes sorprenderán al público con su versión en vivo de la icónica comedia argentina, donde el humor y el drama familiar determinarán el presupuesto semanal de alimentos dentro de la casa

Qué rol tendrá cada participante
DEPORTES
Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

A 40 años del título local del River de Veira: de la frase premonitoria del Bambino en el pizarrón a un Francescoli descollante

Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club

La marca que alcanzó Colapinto en el GP de Australia y lo ubica detrás de Fangio y Reutemann en la historia de la F1

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

INFOBAE AMÉRICA

La justicia chilena absuelve a

La justicia chilena absuelve a un trabajador tras un error de pagos increíbles

Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

EN VIVO: Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

El nuevo líder de Irán, hijo del ayatollah Khamenei, es una figura misteriosa

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de drones y misiles contra los países del Golfo