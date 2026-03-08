Las famosas se sumaron al 8M: mensajes, recuerdos y arte por el Día Internacional de la Mujer

A corazón abierto, Juana Viale reconoció quién es la mujer que ocupa un lugar de fuente de inspiración en su vida (Instagram)

Como cada 8 de marzo, las redes sociales se tiñeron de violeta, verde y mensajes de lucha: el Día Internacional de la Mujer volvió a ser tendencia y las figuras del espectáculo argentino no se quedaron afuera. Desde mensajes cargados de emoción hasta imágenes artísticas, cada famosa eligió su manera de conmemorar la fecha y sumarse a una ola imparable que crece año a año.

Wanda Nara fue una de las primeras en pronunciarse. Fiel a su estilo, la empresaria y conductora compartió en su cuenta de Instagram una foto suya en primer plano, acompañada de la frase: “Nadie es como vos, ese es tu poder”. Letras blancas y grandes sobre su rostro, un mensaje directo y empoderador para dejar en claro de qué se trata la jornada.

Natalia Oreiro apostó a la memoria y al homenaje. En sus historias subió un breve video repleto de imágenes que recuerdan el origen y la tragedia que dio sentido al 8M: “En 1911, 129 jóvenes trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist. Tenían entre 14 y 23 años. Sus jefes habían cerrado las puertas con llave. No pudieron escapar”. Un recordatorio necesario en una fecha donde la historia y la lucha se entrelazan.

Juana Viale, por su parte, eligió la emoción íntima y la mirada hacia adentro. Frente a cámara, compartió quién es su mayor fuente de inspiración. “Voy a decir mi hija. Yo creo que es una mujer que llegó a mi vida y que me enseña todos los días. Me gusta su personalidad, cómo se lleva la vida por delante, cómo la abraza la vida, cómo la desafía. Y soy una gran espectadora de ella, Ámbar. Un beso muy grande a todas las mujeres de todos lados, porque es hoy, es todos los días. Somos y seremos y te comandamos esta tierra”, expresó, visiblemente conmovida.

Nicole Neumann prefirió el lenguaje visual: subió una imagen en blanco y negro donde se ven tres mujeres de espaldas, vestidas de manera formal y levantando los brazos para sostener un enorme globo terráqueo. “Las mujeres, las madres, sosteniendo mucho más de lo que el mundo ve”, escribió, sumando el mensaje de @revolucioncrianza y dejando claro el rol silencioso y fundamental de tantas.

Evangelina Anderson se inclinó por lo artístico. En sus historias se pudo ver una ilustración de una mujer de espaldas, vestida de rojo y parada frente al mar, rodeada de gaviotas y pequeñas casas de colores. “LAS AMO. NOS AMO MUJERES”, sumó, celebrando la sororidad y el amor propio con un corazón rojo.

Cris Morena eligió recorrer su propio universo: compartió un video donde recopiló imágenes de protagonistas feministas de sus ficciones, como Casi Ángeles, Margarita, Rebelde Way, Aliados y Floricienta. “El poder de una mujer está en su corazón, en su intuición, en su instinto de protección. El poder de las mujeres está en su capacidad infinita de dar amor. Son los únicos seres capaces de experimentar el amor incondicional”, escribió como cierre.

Flor Peña fue directa y contundente. Publicó una placa con el número “8M” y una frase de Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados…”.

El costado nostálgico llegó de la mano de Nancy Dupláa. Primero, compartió una foto antigua en blanco y negro de su mamá fallecida, Elsa Quattrocchi, en un quirófano con barbijo y cofia, a la que le dedicó: “Tu Día Mamita Mía”. Luego, subió una imagen junto a sus amigas de toda la vida, sentadas alrededor de una mesa y celebrando la amistad: “Y mis amiguitas desde chiquititas”.

Mercedes Morán puso el foco en el reclamo social. Sobre un fondo negro y violeta, publicó la placa de Fundación Huésped. “HOY ES #8M. NO QUEREMOS FLORES NI BOMBONES”, decía la frase, dejando en claro que la fecha va más allá de los regalos y tiene que ver con derechos y reconocimiento.

Lizy Tagliani apostó al collage: una imagen en sepia de mujeres históricas, acompañada de palabras como “únicas, valientes, solidarias, luchadoras, inteligentes, románticas, creativas”. “Tan distintas, como maravillosas. 8 de Marzo”, sumó para cerrar.

Iliana Calabró sumó una ilustración minimalista de un perfil femenino, rodeado de palabras como “fuertes, valientes, resilientes, inspiradoras, apasionadas” y el clásico: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 de marzo”.

María Becerra fue a la calle: compartió una postal de la marcha, con una mujer de sombrero y cartel en mano que decía “MUJERES TENÍAMOS QUE SER” y alegría colectiva en la escena.

Lourdes Sánchez optó por lo personal: una foto junto a su madre en una reunión familiar y el mensaje: “Feliz día a mi ejemplo de Mujer, mi madre”.

Emilia Mernes agradeció a las pioneras: subió una imagen vintage de una mujer con el rostro cubierto por un cartel que decía: “SOY GRACIAS A LAS QUE CORRIERON ENTRE LOBOS ANTES DE MÍ. – Blanca Quiñónez”. “A todas ellas, gracias”, sumó junto a un corazón violeta.

Tamara Báez prefirió un saludo cercano y espontáneo desde el auto: “Feliz día para todas las mujeres hermosas que me siguen. Que logren todo lo que se propongan y más. Las amoooo. Gracias por ser parte de todo”.

Así, entre recuerdos, arte, consignas, dedicatorias y palabras alentadoras, las mujeres del espectáculo argentino dejaron su sello en un nuevo 8M. Una jornada de reflexión, memoria y lucha, donde las redes volvieron a ser el lugar elegido para amplificar la voz y el sentir de las mujeres en su día.