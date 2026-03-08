Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

Jorge Martínez, fue noticia en las últimas horas tras confirmarse su internación en un intento de comunicarse con él por Andrea del Boca (Secretos Verdaderos - América)

El mundo del espectáculo se vio sacudido en las últimas horas por la noticia de la internación de uno de los exgalanes más reconocidos de la televisión argentina: Jorge Martínez. A sus 78 años, el actor debió ser intervenido quirúrgicamente tras ser diagnosticado con una escara, una complicación que encendió las alarmas entre sus allegados y fanáticos. Sin embargo, el propio artista se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores luego de conocerse la noticia.

La información la dio a conocer el periodista Pablo Layús en el ciclo Secretos Verdaderos (América), donde relató que se topó con el dato casi por casualidad. “Cuando hablábamos de Andrea del Boca, me comuniqué con Jorge Martínez para conocer un poco más, no me pude comunicar con él y alguien cercano me dijo ‘Jorge está internado, lo tuvieron que operar’. Recién él me acaba de mandar un audio”, contó Layus al aire, visiblemente sorprendido por el giro en la historia.

La preocupación no tardó en instalarse, ya que Martínez es un nombre que trasciende generaciones y su presencia en la pantalla chica dejó huella. Ante el revuelo y para evitar versiones erróneas, el propio actor decidió salir a dar su versión de los hechos. A través de un mensaje de voz enviado por WhatsApp al periodista, Martínez llevó tranquilidad a todos. “Bien, Pablo. Recién operado de una escara, ayer a la mañana (6 de marzo). Pero muy bien, bárbaro, gracias a Dios”, expresó con voz firme y serena, buscando ponerle fin a la incertidumbre sobre su evolución.

Según detalló Layus en el programa, la escara se produjo como consecuencia del tiempo que el actor debió permanecer en reposo absoluto. “Es producto del tiempo que estuvo postrado, al parecer tuvo una infección. Fue en la cola, en su caso”, explicó el panelista, y aclaró que la intervención era necesaria para evitar complicaciones mayores. Las escaras, también conocidas como úlceras por presión, suelen aparecer en personas con movilidad reducida, ya que la falta de movimiento impide la correcta irrigación sanguínea en ciertas zonas del cuerpo, dañando la piel y los tejidos internos.

La internación y la cirugía se manejaron con total hermetismo hasta que el propio protagonista optó por dar la información. En su mensaje, Martínez no solo agradeció el interés de su entorno, sino que dejó en claro que su recuperación avanza según lo esperado.

El actor de 79 años había sido buscado para opinar de Andrea del Boca, quien está dentro de la casa más famosa del país (Gran Hermano Generación Dorada)

Cabe destacar que el motivo original por el que Layus buscaba la palabra de Martínez no tenía relación con su salud, sino con la actualidad de Andrea del Boca. La actriz se encuentra actualmente participando de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y desde la producción del programa intentaban sumar la voz del galán, quien en el pasado fue compañero de ella en varias telenovelas.

Mientras tanto, y tras el susto inicial, desde el círculo íntimo de Martínez insisten en que la prioridad es que continúe recuperándose en calma y rodeado de afectos. Por el momento, el actor eligió el bajo perfil y no dio más declaraciones públicas. Por ahora, sus fanáticos y colegas celebran que el galán de tantas producciones nacionales y éxitos televisivos pueda dejar atrás este episodio y enfocarse en su bienestar.

Cabe recordar que el actor atravesó durante el 2025 una profunda depresión que lo llevó a permanecer internado en una clínica de salud mental. En ese momento de desesperación, llegó Daphne, una empresaria mexicana cuya vida se cruzó con la de Martínez tres décadas atrás y que por diferentes razones tomaron caminos separados. Daniel Ambrosino relató cómo, al enterarse de la dramática situación del actor, Daphne no dudó en viajar directamente a Argentina. “Estuvo visitándolo en la clínica, y cuando le dieron el alta, se lo llevó a vivir con ella”, detalló el periodista al aire del programa de América acerca del rol decisivo que tomó la mujer en este duro momento, aunque la relación no prosperó.