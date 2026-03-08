El gesto de Gerardo Romano y Ana María Picchio en Mar del Plata con un hombre en silla de ruedas: “Hicimos un amigo”

Gerardo Romano y Ana María Picchio tuvieron un gesto con un hombre en silla de ruedas: lo acompañaron hasta su casa y lo invitaron al teatro

Un acto de solidaridad convirtió a los actores Gerardo Romano y Ana María Picchio en protagonistas de una emotiva escena en Mar del Plata. Ambos acompañaron a un hombre en silla de ruedas a cruzar la avenida Pedro Luro, lo trasladaron hasta la puerta de su edificio, cantaron canciones durante el trayecto y difundieron el momento en redes sociales con el mensaje: “Nos hicimos un amigo”.

Ambos protagonistas de la obra “El Secreto”, que continúa en el teatro Atlas de la ciudad balnearia, asistieron a “Carlitos”, un hombre que les dijo tener 51 años, acercándolo hasta su domicilio en la calle San Luis. Durante el recorrido, el actor y la actriz entonaron estrofas de canciones populares, creando un clima de alegría, antes de despedirse frente a la puerta del edificio con una selfie.

El registro en video muestra a Gerardo Romano animando el paseo nocturno: “La felicidad. La felicidad. Ja, ja, ja, ja. Me la dio tu amor...”, cantó parte del tema de Palito Ortega. Ana María Picchio fue, a su vez, con estrofas de “Yo tengo fe”, mientras Carlitos respondió con humor: “Cómo me va a dar idea, de que tengo cincuenta y un años”. Al acercarse al edificio, Romano invitó al hombre a una función del teatro Atlas, y le precisó: “Preguntá por mí. Escuchame, está de jueves a domingos a las veinte horas”, y luego insistió: “En la boletería preguntá por Romina. Romina de parte mía, de Gerardo Romano”.

“El Secreto”, es una obra escrita por el francés Eric Assous, cuenta con dirección de Manuel González Gil y producción de Carlos Rottemberg. El reparto se completa con los actores Rodrigo Noya y Gabriela Sari, quienes acompañan a Romano y Picchio en esta comedia con elementos de intriga cuyas funciones aún no tienen una fecha definida de finalización, y quizás continúen hasta fin de mes según la producción.

Gerardo Romano, Ana María Picchio, Gabriela Sari y Rodrigo Noya en un pasaje de la obra "El Secreto" en el teatro Atlas de Mar del Plata (Credito: Jose Tetty)

El intento de estafa virtual

Durante su estadía en Mar del Plata, Gerardo Romano atravesó la semana pasada una situación angustiante al recibir una llamada telefónica de un supuesto policía que aseguraba que su hija estaba detenida en Uruguay. “Estoy impresionado porque soy un profesional de la actuación, de hacerte creer el personaje, y estuve más de 25 minutos hablando con un supuesto policía. Lo hizo perfecto”, relató el actor.

Según explicó, el interlocutor le informó que su hija Rita, de 21 años y residente en Uruguay, había sido víctima de un asalto y se encontraba presa debido a un hecho grave: “Alguien le había pegado un tiro a uno de los delincuentes y estaba muerto”. Los estafadores exigieron 55.000 dólares como fianza para evitar que la joven permaneciera detenida durante 40 días.

La presión aumentó cuando, en medio de la conversación, una voz fingida se hizo pasar por su hija. “Viene mi supuesta hija al teléfono y hablaba entrecortada. Yo le preguntaba para que me contara qué había pasado, pero ella lloraba. Estoy realmente sorprendido porque me creí todo”, confesó Romano a Infobae.

Gerardo Romano abraza a su hija. El actor sufrió un intento de estafa virtual que involucraba a la joven en el falso relato

Por la angustia, Romano avisó a la madre de su hija, la bailarina Romina Krasinskiy, para buscar ayuda urgente y se planteó suspender una función para viajar hacia Montevideo. La situación se resolvió cuando Krasinskiy localizó a Rita, quien se encontraba en la playa, a salvo y ajena al episodio: “Pasé de tener una hija presa en Uruguay, que había sido golpeada, a enterarme que era todo mentira”, relató Romano.

Pese a la tensión vivida, el actor continuó con su actividad teatral en forma normal y compartió una reflexión: “Me resulta increíble cómo estuve hablando más de 20 minutos y me la hizo creer”. La experiencia dejó en Romano una mezcla de alivio, incredulidad y aprendizaje sobre la vulnerabilidad ante las estafas, incluso para quienes están acostumbrados a interpretar todo tipo de ficciones.