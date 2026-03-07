La actriz que tuvo la escena de sexo con L-Gante en En el barro contó cómo se hizo: “Te mandan un formulario”

La actriz Carolina Kopelioff habló de cómo filmó la escena de sexo con L-Gante en la serie En el barro

La irrupción de nuevos protocolos de intimidad en series como En el barro quedó expuesta cuando Carolina Kopelioff relató, en Sería Increíble (Olga), cómo se preparó para la escena de sexo con L-Gante. La actriz ofreció detalles sobre el método adoptado durante la grabación para Netflix, mientras que el cantante de RKT también dio a conocer su propia perspectiva en el programa SQP (América) días antes.

Carolina Kopelioff y L-Gante -a quien la actriz definió como “un copado”- vivieron la filmación de una escena sexual para En el barro de forma muy distinta. Kopelioff, que en la serie interpreta a Nieves, hizo hincapié en la meticulosidad de los protocolos y el cuidado del consentimiento, mientras L-Gante mencionó el impacto emocional, la incomodidad ante la desnudez y la sorpresa por la escena. Ambos, a su manera, dieron cuenta de los desafíos que representan este tipo de grabaciones en la actualidad.

La actriz, también conocida como Caro Coperio, actriz que ganó un Kids’ Choice Award por su papel de Nina Simonetti en Soy Luna, abrió su relato señalando el cambio en la manera de rodar estos momentos: “Obviamente había una coach de intimidad y toda la movida”, dijo en diálogo con Sería Increíble (Olga). Explicó que, antes de grabar, los actores reciben un formulario donde deben detallar todo lo que están dispuestos a hacer durante la filmación.

“Te mandan un formulario donde vos ponés qué estás dispuesto a hacer”, subrayó la actriz, quien señaló que se preguntan a los intérpretes inclusive aspectos minuciosos: “Hasta lo más boludo que vos decís: ‘¿De verdad esto me lo van a preguntar?’”. Ante la pregunta de Nati Jota sobre si eso incluía un pezón, añadió: “Sí, y está bueno también. Lo que sea, sí”.

Carolina Kopelioff

Kopelioff detalló que esa lista abarca desde la autorización para mostrar partes específicas del cuerpo hasta la negativa sobre ellas, con ejemplos como: “Pierna derecha porque tengo un lunar con un pelo largo así”. Para ella, ese grado de especificidad da a los actores mayor seguridad y control.

Tras completar el formulario, Kopelioff mantuvo una conversación privada con Tati Rojas, coordinadora de intimidad de la serie. “Yo tuve una charla con ella, yo sola, donde hablábamos. Después, bueno, ella lo mismo con Elian”, relató la actriz, describiendo un proceso enfocado en generar confianza entre cada participante.

De acuerdo con Kopelioff, bajo la coordinación de la profesional, ambos actores se reúnen para ensayar la escena: “Es un encuentro de los tres, donde ahí, bueno, hacés medio la escena, la practicás. Tipo posiciones. Por ejemplo, lo haces, posta, con una pelota para que no haya contacto físico entre las dos personas”.

La actriz agregó que, durante la grabación, también se utilizan “protecciones” para evitar roces: “A ver, también tenés protecciones, yo y la otra persona, tenés eso para que no haya ningún contacto físico”. Kopelioff comparó este modo de trabajo con experiencias previas: “Yo grabé una serie antes de toda esta movida y es distinto, por ahí vos estás más preocupada por estos cuidados, lo otro, y acá es como, bueno… Ya está establecido cómo se resuelve”.

El cantante de cumbia 420 formó parte de la segunda temporada de la serie de Sebastián Ortega (Video: SQP-América TV)

La experiencia de L-Gante

Desde la perspectiva de Elian Valenzuela (L-Gante), la escena resultó particularmente desafiante. “La pasé terrible. Porque es una escena desnudo, así tal cual como dijiste. Varias personas, entre la cámara y todo. Yo desnudo, literal”, compartió en SQP (América).

Valenzuela recordó el momento previo a rodar: le daban una bata, que debía quitarse al iniciarse la grabación. “Capaz que me traían una bata hasta que digan acción y capaz que la repetimos tres veces”, puntualizó, resaltando el nivel de exposición frente al equipo.

Consultado sobre cómo manejó esa situación, L-Gante admitió: “Sentí miedo y vergüenza, pero cuando arranqué, arranqué.” Además, pidió al camarógrafo que no realizara ciertos planos y reconoció haber puesto especial atención en su imagen durante toda la escena.

El equipo del programa le preguntó, en tono de broma, si temía reacciones físicas involuntarias. Entre risas, respondió: “No, miedo no creo, porque si fuera así, creo que saldría mejor.”

Valenzuela relató que su preparación fue acelerada: “No estaba al tanto de que estaba en esa escena. Me lo aprendí el guion a full en una hora y media”. Pese a la dificultad, expresó interés en seguir incursionando en la actuación: “Sí, me gustaría”, manifestó sobre futuros proyectos.

En el caso de “En el barro”, la institucionalización del consentimiento escrito, el rol de la coordinadora y los recursos técnicos muestran la consolidación de estas prácticas en producciones internacionales. Las diferencias de preparación y expectativas entre los protagonistas reflejan la importancia de considerar la historia personal de cada participante.