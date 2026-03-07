Teleshow

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

La panelista de Gran Hermano Generación Dorada compartió imágenes de su rutina de trabajo junto a su esposo, sin embargo, un percance en un ejercicio provocó las risas de ambos

Guardar

Sol Pérez mostró el percance que sufrió en su entrenamiento con su esposo

Sentadillas, ejercicios con mancuernas o levantamiento de pesas, Sol Pérez comparte cada aspecto de su rutina de entrenamiento junto a sus miles de seguidores en redes sociales. En esa misma línea, este sábado, la panelista de Gran Hermano (Telefe) se propuso mostrar cómo entrenaba junto a su esposo, Guido Mazzoni. Sin embargo, un percance terminó provocando un divertido momento.

“Re tranqui el sábado”, escribió Pérez junto al video para describir lo que sucedió en el clip. En el video, Sol se encontraba de pie, sosteniendo las piernas de su esposo, quien estaba en posición de plancha, con sus manos apoyadas en un cajón de entrenamiento.

El objetivo del ejercicio era que Guido se pusiera de cabeza sobre el cajón, como si hiciera una vertical. Fue entonces cuando Sol hizo una sentadilla e impulsó las piernas de su pareja hacia el aire. Sin embargo, la fuerza fue tal que Mazzoni no logró mantener el equilibrio, golpeó sus pies contra la pared y terminó cayendo.

Inmediatamente, ambos comenzaron a reírse, quitándole dramatismo al tema. Al reincorporarse, Guido le reprochó con humor a su esposa, quien lo había empujado.

Sol Pérez compartió imágenes de
Sol Pérez compartió imágenes de su rutina de trabajo junto a su esposo, sin embargo, un percance en un ejercicio provocó las risas de ambos

Más allá de su entrenamiento, y de su trabajado físico, días atrás, Pérez compartió con sus seis millones de seguidores cuál era la parte de su cuerpo que menos le gustaba y que evitaba mostrar en público. La revelación se produjo durante la presentación de uno de sus recientes atuendos para la gala de Gran Hermano Generación Dorada, el programa transmitido por Telefe.

Según mostró en un video publicado en sus perfiles, Sol Pérez lució un conjunto negro de estilo sofisticado, con un top asimétrico que deja la espalda al descubierto y un pantalón ajustado. En la publicación, la panelista comentó: “Por acá lista para una nueva gala. Con esta espalda no puedo decir que no entreno”, en referencia a su rutina de ejercicio. Sin embargo, poco después, agregó en sus historias una imagen de espaldas y realizó la confesión: “Nunca muestro mi espalda porque es una de las cosas que menos me gusta, pero esta captura lo amerita”.

La analista del reality compartió
La analista del reality compartió que la espalda es la parte que menos le gusta de su cuerpo

La sinceridad de Pérez generó numerosas respuestas de apoyo de sus seguidores, quienes destacaron su actitud y autenticidad. En la publicación, usuarios calificaron a la panelista como una de las figuras más destacadas de la televisión y valoraron su disposición para compartir aspectos personales.

El regreso de Gran Hermano Generación Dorada trajo nuevamente al equipo de analistas a la pantalla, consolidando a Sol Pérez como una de las personalidades más seguidas. Además de sus intervenciones en el debate y su análisis del juego, la abogada ha llamado la atención por sus elecciones de vestuario en cada gala. Durante el estreno de temporada, optó por un conjunto de dos piezas: una falda larga dorada con aberturas laterales y un top halter a juego, complementados con detalles metalizados en el escote y la cadera.

En esa ocasión, Pérez compartió un video desde el camerino donde se la veía acompañada por su equipo de estilistas, quienes prepararon el peinado y maquillaje para la noche de apertura del reality. En sus redes, la panelista escribió: “Primer día de Gran Hermano Generación Dorada. ¿Qué opinan? ¡Que neeeeeervios!”, reflejando la expectativa por el inicio de una nueva etapa en el certamen.

La exposición de Sol Pérez en el programa de Gran Hermano y en redes sociales la posicionó como referente de estilo y autenticidad dentro de la televisión argentina. La abogada y panelista continúa sumando seguidores tanto por sus opiniones en el debate como por su apertura para hablar de sus inseguridades personales, una actitud que ha sido celebrada por la audiencia.

Temas Relacionados

Sol PerezGuido Mazzoni

Últimas Noticias

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

En un extenso posteo y en diálogo con Teleshow, contó cómo fue el episodio, la fortuna de no haber golpeado con una piedra al desbarrancarse de espaldas en el parque nacional chileno y la odisea del regreso a su casa en Buenos Aires

La periodista Valeria Schapira se

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

La escapada de las influencers incluyó experiencias gastronómicas, paseos de compras y una sorpresa nocturna que cautivó a seguidores en redes sociales

Las vacaciones de Sofía Gonet

Ricardo Darín se emocionó al hablar de la paternidad de su hijo: “Es mi cachorro”

El actor contó cómo siente el abuelazgo de Dante a la distancia, reveló que por qué insólito motivo no llegó al parto de su hija Clara y además anticipó que podría haber una tercera temporada de El Eternauta

Ricardo Darín se emocionó al

La emotiva reflexión de Sergio Lapegüe al contar que será abuelo: "Esto lo esperábamos con amor"

La felicidad por el próximo integrante de la familia, luego del anuncio del embarazo de su hija Micaela, se extendió a la familia y los vecinos de Banfield, que lo saludaron por la calle

La emotiva reflexión de Sergio

El emotivo álbum de fotos de Lizardo Ponce para despedir a su abuela: “Gracias por tu amor incondicional”

El influencer abrió su corazón y compartió una serie de antiguas imágenes que reflejan su relación con su abuela a lo largo de los años

El emotivo álbum de fotos
DEPORTES
Con goles de Lionel Messi

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

TELESHOW
La periodista Valeria Schapira se

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

Ricardo Darín se emocionó al hablar de la paternidad de su hijo: “Es mi cachorro”

La emotiva reflexión de Sergio Lapegüe al contar que será abuelo: "Esto lo esperábamos con amor"

El emotivo álbum de fotos de Lizardo Ponce para despedir a su abuela: “Gracias por tu amor incondicional”

INFOBAE AMÉRICA

¿Se puede cultivar vida en

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Guy Ritchie revoluciona el mito de Sherlock Holmes en una versión para la Generación Z