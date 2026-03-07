El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

Sol Pérez mostró el percance que sufrió en su entrenamiento con su esposo

Sentadillas, ejercicios con mancuernas o levantamiento de pesas, Sol Pérez comparte cada aspecto de su rutina de entrenamiento junto a sus miles de seguidores en redes sociales. En esa misma línea, este sábado, la panelista de Gran Hermano (Telefe) se propuso mostrar cómo entrenaba junto a su esposo, Guido Mazzoni. Sin embargo, un percance terminó provocando un divertido momento.

“Re tranqui el sábado”, escribió Pérez junto al video para describir lo que sucedió en el clip. En el video, Sol se encontraba de pie, sosteniendo las piernas de su esposo, quien estaba en posición de plancha, con sus manos apoyadas en un cajón de entrenamiento.

El objetivo del ejercicio era que Guido se pusiera de cabeza sobre el cajón, como si hiciera una vertical. Fue entonces cuando Sol hizo una sentadilla e impulsó las piernas de su pareja hacia el aire. Sin embargo, la fuerza fue tal que Mazzoni no logró mantener el equilibrio, golpeó sus pies contra la pared y terminó cayendo.

Inmediatamente, ambos comenzaron a reírse, quitándole dramatismo al tema. Al reincorporarse, Guido le reprochó con humor a su esposa, quien lo había empujado.

Sol Pérez compartió imágenes de su rutina de trabajo junto a su esposo, sin embargo, un percance en un ejercicio provocó las risas de ambos

Más allá de su entrenamiento, y de su trabajado físico, días atrás, Pérez compartió con sus seis millones de seguidores cuál era la parte de su cuerpo que menos le gustaba y que evitaba mostrar en público. La revelación se produjo durante la presentación de uno de sus recientes atuendos para la gala de Gran Hermano Generación Dorada, el programa transmitido por Telefe.

Según mostró en un video publicado en sus perfiles, Sol Pérez lució un conjunto negro de estilo sofisticado, con un top asimétrico que deja la espalda al descubierto y un pantalón ajustado. En la publicación, la panelista comentó: “Por acá lista para una nueva gala. Con esta espalda no puedo decir que no entreno”, en referencia a su rutina de ejercicio. Sin embargo, poco después, agregó en sus historias una imagen de espaldas y realizó la confesión: “Nunca muestro mi espalda porque es una de las cosas que menos me gusta, pero esta captura lo amerita”.

La analista del reality compartió que la espalda es la parte que menos le gusta de su cuerpo

La sinceridad de Pérez generó numerosas respuestas de apoyo de sus seguidores, quienes destacaron su actitud y autenticidad. En la publicación, usuarios calificaron a la panelista como una de las figuras más destacadas de la televisión y valoraron su disposición para compartir aspectos personales.

El regreso de Gran Hermano Generación Dorada trajo nuevamente al equipo de analistas a la pantalla, consolidando a Sol Pérez como una de las personalidades más seguidas. Además de sus intervenciones en el debate y su análisis del juego, la abogada ha llamado la atención por sus elecciones de vestuario en cada gala. Durante el estreno de temporada, optó por un conjunto de dos piezas: una falda larga dorada con aberturas laterales y un top halter a juego, complementados con detalles metalizados en el escote y la cadera.

En esa ocasión, Pérez compartió un video desde el camerino donde se la veía acompañada por su equipo de estilistas, quienes prepararon el peinado y maquillaje para la noche de apertura del reality. En sus redes, la panelista escribió: “Primer día de Gran Hermano Generación Dorada. ¿Qué opinan? ¡Que neeeeeervios!”, reflejando la expectativa por el inicio de una nueva etapa en el certamen.

La exposición de Sol Pérez en el programa de Gran Hermano y en redes sociales la posicionó como referente de estilo y autenticidad dentro de la televisión argentina. La abogada y panelista continúa sumando seguidores tanto por sus opiniones en el debate como por su apertura para hablar de sus inseguridades personales, una actitud que ha sido celebrada por la audiencia.