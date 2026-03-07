Teleshow

Claudia Villafañe defendió a Lionel Messi por su foto junto a Donald Trump: “La gente opina y cree que tiene la razón”

En medio de críticas y comentarios, la exesposa de Diego Maradona contó detalles de su relación con el futbolista y su familia, sorprendiendo a los seguidores del fútbol

Guardar

Claudia Villafañe opinó sobre la foto de Lionel Messi junto a Donald Trump

En las últimas horas, la visita de Lionel Messi, junto al Inter Miami, a la Casa Blanca generó una ola de comentarios en redes sociales. Desde frases polémicas a críticas, la imagen del astro del fútbol junto a Donald Trump recorrió el mundo. Sin embargo, en ese contexto, quien defendió la actitud del futbolista fue Claudia Villafañe.

La exesposa de Diego Maradona se mostró firme al hablar del campeón del mundo y relató sus sensaciones al verlo junto al presidente de Estados Unidos. “Lo vi y después ponían otra de Diego (Maradona) con Chávez. Viste, la gente es así. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar”, comenzó diciendo la madre de Dalma y Gianinna en una charla con Facundo Pastor en Radio la Red.

Acto seguido, Villafañe continuó: “Yo creo que él está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así. Nunca pensó en lo que va a decir la otra persona o la gente que lo quiere o no lo quiere. Creo que se mueve por instinto, por lo que él siente qué tiene que hacer. Creo que todos nos tenemos que mover así, sin pensar. A veces es más difícil porque todo el mundo opina”.

Fue entonces cuando el conductor comentó: “Y opinan de afuera, ¿no? Con una vida prestada, pero opinan”. En línea con esta frase, Claudia agregó: “Opinan y se creen que tienen la razón también”. Al ver cómo hablaba del jugador del Inter Miami, Pastor quiso saber más sobre su vínculo, a lo que su invitada contestó: “Si me encuentro lo saludo. Una vez, cuando él todavía estaba en el Barcelona, y estábamos en Miami y Benja lo quiso ir a ver con los amigos. Fuimos a la concentración, nos recibió, le presentó a todos los jugadores. Espectacular. Benja estaba enloquecido. Benja sí tiene más relación por su papá. El mundial lo vivió como uno más de ellos. Él entró dentro de la cancha, estuvo con la familia”.

Luego, Facundo le preguntó por su relación con Antonela Roccuzzo. “Antonela es una reina, es divina. Se empezó a mostrar un poco más, como ella, ¿no? Independientemente, como yo, ¿no? Decir bueno, soy yo. Hago esto, hago lo otro. Es mamá, va con sus chicos a verlos jugar al fútbol. Hablo por Instagram. Si pasó algo con Leo, que ganó, no sé qué, y le mandé un mensaje, me lo respondió y nos empezamos a seguir en redes y eso, no más que eso. Cumpleaños o algo de los nenes o eso. El del medio me mata. Picante. El grande es como más serio. El primer hijo siempre es más serio, el segundo tremendo”, afirmó Villafañe, dejando en claro su apoyo a la familia del Diez.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega con el capitán del Inter Miami CF, Lionel Messi, el día en que rinde homenaje al vigente campeón de la Major League Soccer (MLS), los jugadores del Inter Miami CF, y a los directivos del equipo con un acto en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 5 de marzo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

El acto institucional en el que Trump recibió al equipo de Messi se inscribió en la tradición de la Casa Blanca de homenajear a los campeones de las principales ligas deportivas, una costumbre que la administración del actual Presidente mantuvo en su segundo mandato.

Durante el acto, Trump entregó una bienvenida especial al futbolista argentino, destacando: “Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”, según reprodujo CNN. El mandatario recibió una pelota autografiada y una camiseta rosa del club con el dorsal 47, en alusión a que Trump es el 47º presidente de Estados Unidos.

Lionel Messi, holding the ball,
Lionel Messi, holding the ball, and Jorge Mas, owner of Inter Miami CF, present US President Donald Trump with a jersey during an event at the White House in Washington, DC on Thursday, March 5, 2026.

Entre los asistentes, Trump se dirigió a Messi con una frase que resonó en el Salón Este: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”. El presidente estadounidense añadió que su hijo admira tanto a Messi como a Cristiano Ronaldo y remarcó: “A la gente le encanta lo que haces y lo haces muy bien. Es un honor para nosotros y para toda la Casa Blanca tenerte aquí”.

El mandatario también reconoció el aporte del entrenador Javier Mascherano y mencionó los desempeños de Luis Suárez y Rodrigo De Paul durante la temporada. En otro momento del evento, Trump consultó a los presentes sobre quién consideran el mejor futbolista de la historia: “¿Quién es mejor, él o Pelé?”. La respuesta generalizada fue “Messi”, según consignó CNN.

Temas Relacionados

Lionel MessiClaudia VillafañeDonald Trump

Últimas Noticias

Guillermo Coppola contó cómo continúa su salud tras recibir el alta de su internación: “Ya tengo diagnóstico”

El exmanager de Diego Maradona dialogó con Teleshow y relató cómo sigue su evolución desde la comodidad de su casa

Guillermo Coppola contó cómo continúa

La actriz que tuvo la escena de sexo con L-Gante en En el barro contó cómo se hizo: “Te mandan un formulario”

Carolina Kopelioff relató cómo es el protocolo de intimidad que lleva adelante la producción de Sebastián Ortega

La actriz que tuvo la

El tierno video con el que Mica Lapegüe confirmó que está embarazada: “La locura más linda de nuestras vidas”

La actriz, hija de Sergio Lapegüe, compartió en sus redes sociales el momento en el que confirmó que espera a su primer hijo con su pareja

El tierno video con el

El comunicado de Gran Hermano luego de que una participante invitara a fumar un supuesto cigarrillo de marihuana

El descargo del programa sobre el episodio que generó Danelik, leído en vivo por Andrea del Boca, generó debate por la firme postura del reality ante los comentarios que desafían sus reglas

El comunicado de Gran Hermano

El duro fallo contra Mauro Icardi en su conflicto legal con Wanda Nara: por qué debería pagar más de 147 mil dólares

El delantero del Galatasaray fue intimado para presentar documentación de sus ingresos en cinco días, bajo advertencia de ser notificado ante la FIFA si incumple la orden judicial

El duro fallo contra Mauro
DEPORTES
Tras su extensa marginación, Lucas

Tras su extensa marginación, Lucas Blondel dejó Boca Juniors y firmó con otro club de la Liga Profesional

Franco Colapinto quedó 16° en el último entrenamiento antes de la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli destrozó su Mercedes en la última práctica del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Neymar enfrenta una demanda de su ex cocinera, que afirmó haber sufrido lesiones por trabajar más de 14 horas diarias

La escalofriante amenaza que recibió la bicampeona del Argentina Open: “Pierde o enviaremos a nuestros hombres por tu familia”

TELESHOW
Guillermo Coppola contó cómo continúa

Guillermo Coppola contó cómo continúa su salud tras recibir el alta de su internación: “Ya tengo diagnóstico”

La actriz que tuvo la escena de sexo con L-Gante en En el barro contó cómo se hizo: “Te mandan un formulario”

El tierno video con el que Mica Lapegüe confirmó que está embarazada: “La locura más linda de nuestras vidas”

El comunicado de Gran Hermano luego de que una participante invitara a fumar un supuesto cigarrillo de marihuana

El duro fallo contra Mauro Icardi en su conflicto legal con Wanda Nara: por qué debería pagar más de 147 mil dólares

INFOBAE AMÉRICA

Lo que la ficción no

Lo que la ficción no dice sobre los hombres que cuidan a sus hijos

Auditoría a mina de cobre en Panamá supera 66% con revisión de parámetros de agua y aire

Ecuador y Estados Unidos destruyeron un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

De la tradición a la incertidumbre: el deshielo pone en jaque la pesca tradicional en Groenlandia

Cuando la Tierra perdió el 90% de las especies: así se reconstruyó la vida marina hace más de 250 millones de años