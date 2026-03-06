El duro fallo contra Mauro Icardi en su conflicto legal con Wanda Nara: por qué debería pagar más de 147 mil dólares

El Juzgado Civil 106 rechaza el pedido de las abogadas de Mauro Icardi para anular los alimentos provisorios establecidos en noviembre de 2024

Días atrás, la interminable batalla judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo cuando la resolución emitida por el Juzgado Civil 106 estableció la obligación del delantero a abonar una deuda alimentaria a favor de sus hijas. Rápidamente, las abogadas del deportista contraatacaron, sin embargo, en las últimas horas, la Justicia rechazó su planteo.

La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien publicó en redes sociales la resolución del juzgado: “Se rechaza el planteo de caducidad de los alimentos provisorios fijados con fecha 11 de noviembre de 2024 efectuado a fs. 893/902 por el Sr. Mauro Icardi, con costas (conf. Art. 69 de CPN). Notifíquese”, destacaba uno de los primeros artículos del documento.

Como segundo punto, la Justicia decidió seguir adelante con su decisión: “Intimar al Sr. Mauro Emanuel Icardi para que dentro del plazo de cinco (5) días presente en autos la documentación que acredite la totalidad de sus ingresos actuales, bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento al Comité de Disciplina de la FIFA a través de la Asociación de Fútbol Argentino (art. 553 del Código Civil y Comercial de la Nación), conforme se requiriera y se dispusiera a fs. 578. Notifíquese”.

La resolución establece que Icardi debe presentar en cinco días la documentación que acredite la totalidad de sus ingresos actuales ante el juzgado

Inicialmente, la resolución, emitida por el Juzgado Civil 106, establece con claridad la obligación del futbolista de abonar una deuda alimentaria con un monto de USD 147.582, una cifra que, según la información verificada por varios abogados, refleja el requerimiento concreto que pesa sobre el futbolista.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien presentó la prueba en el programa de Infobae en Vivo: “Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”. De acuerdo con el panelista, el texto proviene del Poder Judicial de la Nación y constituye la primera disposición formal que obliga al delantero a regularizar la deuda con la empresaria.

En su planteo, el cual fue rechazado por la Justicia, las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro solicitaban que “se tengan por decaídos los alimentos provisorios fijados” y, subsidiariamente, que se reduzcan los mismos. En el documento, las letradas argumentaban que “la excesiva paciencia que S.S. le ha tenido a la Sra. Nara no haya correlato con el mínimo cumplimiento de su carga procesal o cuidado de los intereses que debe proteger”. Detallaron además que “la actora incumplió la carga procesal de incoar la acción de fondo en ninguna jurisdicción” y que “no hay justificativo alguno para avalar ese incumplimiento”.

El futbolista deberá desembolsar una gran suma de dinero a Wanda Nara

En paralelo, días atrás, se conoció la fecha en la que saldría el divorcio entre la conductora y el delantero. El 11 de marzo se cumplen los dos años de plazo exigidos por la legislación italiana para que pueda decretarse el divorcio, y el 25 de marzo ambas partes tienen fijada una audiencia vinculada a la división de bienes. Según confirmó a Teleshow Lara Piro, abogada del delantero del Galatasaray, es “muy factible” que para esa fecha el divorcio ya esté dictado.

La información fue confirmada por la letrada, quien explicó con precisión el estado del proceso en Italia. “Es muy factible, pero no hay fecha cierta”, señaló en diálogo con este medio, aunque aclaró que el calendario judicial juega un papel determinante. Además, brindó contexto sobre cómo funciona el sistema legal italiano en materia matrimonial. “En Italia, primero se interpuso la separación personal y recién a los dos años se puede pedir el divorcio”, explicó. Ese plazo es el que ahora estaría cumpliéndose. Por eso, desde el entorno jurídico del futbolista creen que “a la audiencia del 25 se llega con el divorcio dictado”. El proceso, sin embargo, tiene dos carriles que avanzan por separado. Por un lado está la disolución formal del vínculo; por el otro, la liquidación de la sociedad conyugal y la división de bienes. Esto significa que aun cuando el divorcio quede oficialmente decretado, el conflicto económico podría extenderse.