Manu Fanego, el artista integral que reflexiona sobre la inclusividad y las identidades: “No hay solo dos géneros”

En su paso por el estudio, Manu Fanego habló sobre el manejo del lenguaje inclusivo, el respeto por la identidad y cómo se maneja con las críticas (Infobae a las Nueve - Infobae en Vivo)

Con una carrera que abarca el teatro, el cine y la música, Manu Fanego supo construir un recorrido propio dentro de las artes argentinas, siempre apostando a la autenticidad y la experimentación. Artista versátil y comprometido, de raza y de sangre, comenzó su carrera desde la música pero a los 28 encontró un lugar en la actuación. Actualmente, gira por el mundo con Los BlaBla haciendo Modelo vivo muerto, mientras prepara para estrenar el 20 de marzo un documental sobre su alter ego, Mika De Frankfurt.

En cualquier aspecto, Fanego se destaca tanto en sus personajes como en su vida cotidiana por desafiar los moldes tradicionales de género y explorar la fluidez identitaria, lejos de cualquier etiqueta rígida. En su reciente paso por Infobae a las Nueve (Infobae en Vivo), el intérprete de 44 años se animó a reflexionar sobre el uso del lenguaje inclusivo, la importancia de respetar la identidad ajena y la manera en que elige lidiar con el odio y la incomprensión que se encuentra ante ciertas situaciones en redes sociales.

“Tengo un gran manejo del (lenguaje) inclusivo. Es difícil, pero yo en 2017 empecé a ir a la Asociación Civil Infancias Libres, que es una asociación de infancias trans y transtravestis, que la presidenta es Gabriela Mansilla, la mamá de Luana, que escribió Yo nena, yo princesa, un libro de cómo fue maternar una infancia trans”, relató Fanego frente a las cámaras, repasando el punto de inflexión que marcó su acercamiento a la militancia por la diversidad.

Aquel año, el hijo del recordado Daniel Fanego comentó que Mansilla “recibe un montón de llamados de familias con una problemática similar, porque la sociedad no está preparada para eso y la quiere modificar para que deje de ser lo que es”.

"Y a medida que podamos abrir esos ojos, encontrar esas personas y tratarlas como ellas quieren, el mundo va a ser mejor”, reflexionó (Captura de Infobae en Vivo)

“Al ir a esa jornada, empecé a observar a nenes y nenas de dos años expresarse y, cuando uno ve eso, se le borra cualquier cuestionamiento de si es genético, social, cultural, toda esa basura que va dando vueltas, y se da cuenta que hay personas diferentes que necesitan distintas cosas”, explicó Manu. “No hay solo dos géneros, sino que hay muchísimos más. Y a medida que podamos abrir esos ojos, encontrar esas personas y tratarlas como ellas quieren, el mundo va a ser mejor”, reflexionó.

La fluidez identitaria y el respeto por las distintas formas de ser y de sentir son banderas que Fanego lleva con naturalidad, tanto en su vida personal como en el escenario. La elección del lenguaje inclusivo es parte de ese compromiso, aún reconociendo las dificultades y resistencias que genera en algunos sectores.

Con la misma franqueza, Manu se refirió a cómo enfrenta el odio y la discriminación que todavía persisten en muchos espacios, en especial en el ámbito digital. “Por ahora trato no darle importancia (al hate). Entiendo que esas personas están sufriendo en sí. Les pasa algo que no están entendiendo, y yo comprendo que cuando no lo hago, me pongo nerviose. Ante la incertidumbre, me da miedo, lo que activa a reaccionar con las herramientas que tengo. Entiendo que cuando algo no entiendo y me violenta, insulto”, confesó. Fanego analizó: “Habría que ver en su pasado, su memoria, si tuvieron abusos de pequeñes, qué tienen contra eso, si los padres , que es posible que les hayan transmitido el odio hacia algo, que una cosa orgánica que a uno le sale”.

En esa línea, el artista remarcó la importancia de acompañar la diversidad desde la infancia y de crear entornos seguros y amorosos para quienes desafían la norma. “Lo mismo para con la ropa, su cuerpo, su estética o lo que quiera decir. Ahí está la libertad”, sostuvo Manu, convencido de que el arte es un espacio privilegiado para explorar la identidad y derribar prejuicios.

Así, Fanego confirma que el escenario no es solo un lugar para contar historias, sino también para desafiar las etiquetas, visibilizar otras formas de habitar el mundo y abrir caminos a quienes buscan, de a poco, animarse a ser quienes realmente son.

La entrevista completa a Manu Fanego en Infobae en Vivo

