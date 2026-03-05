Los looks de La Joaqui en México: del bikini animal print al estilo urbano y canchero

La Joaqui deslumbró desde México con un conjunto de lencería de animal print (Instagram)

Durante su estadía en México, La Joaqui protagonizó una serie de postales que revelan tanto su versatilidad estilística como distintas facetas de su viaje. La cantante alternó producciones de alto impacto visual con momentos de relax, exploración urbana y guiños a la cultura local, dejando un registro visual que combina moda, gastronomía y trabajo.

En una de las imágenes más llamativas, La Joaqui posó en un estacionamiento con una camisa blanca de manga corta y una falda lápiz negra de vinilo, un look sofisticado y audaz que resalta sus tatuajes y su cabellera roja. En otro momento, se la ve en un ambiente cálido de interiores, luciendo un conjunto de campera y jean, mientras sostiene un plato de tacos, sumando un guiño a la gastronomía mexicana y a la espontaneidad del viaje.

Los recorridos incluyeron también momentos de relax y paisajes, como la foto de un patio interior con vegetación y arquitectura tradicional, y una imagen en la que la artista viaja en auto, de espaldas, con un vestido gris y el cabello recogido con una cinta blanca. La moda y el estilo personal también se reflejan en una postal en las escaleras, con remera blanca estampada —“Kiss cowboys and drink tequila”—, jeans amplios y gafas oscuras, junto a una cartera roja de diseño.

El vibrante atuendo rojo de la cantante, que combina a la perfección con su pelo

El look casual que seleccionó para pasear por la ciudad

La Joaqui compartió un momento de disfrute culinario con un platillo tradicional y una bebida refrescante durante sus relajantes vacaciones en México

Este viaje se dio luego de que las grabaciones de MasterChef Celebrity llegaran a su fin

La experiencia mexicana incluyó, además, la exploración de sabores tradicionales: un primer plano muestra un plato típico acompañado de limón y crema, junto a un vaso con borde de sal y una margarita. La Joaqui también compartió el detrás de escena de una producción audiovisual, con una toma de cámara enfocando su rostro en pleno rodaje.

La variedad de outfits y escenarios se completa con imágenes de moda urbana y lencería: desde un conjunto marrón y pantalón blanco con lunares, hasta una producción en exteriores con bikini roja y rosas, y otra en ropa interior animal print y botas tejanas, posando en un dormitorio. Cada fotografía refuerza la identidad visual de La Joaqui, marcada por la autoconfianza, el eclecticismo y la fusión de lo moderno con lo clásico mexicano.

Sus días en México alternaron la intensidad del trabajo con el disfrute de la vida local, integrando paisajes, comida, moda y producción artística en una galería que muestra la potencia y el carisma de una de las voces más singulares de la música urbana actual.

"México dump", escribió La Joaqui en el pie de foto de la publicación

La gastronomía tuvo un rol clave durante todo el viaje

Pollera hasta la rodilla de cuero y camisa blanca fueron los elegidos por la cantante

"Todas las mujeres cool son bisexuales", fue la frase que eligió lucir la cantante durante su viaje (Instagram)

En otra imagen, la cantante lució una remera blanca con la inscripción en rojo “All the cool girls are bisexual” (que se traduce como “todas las chicas cool son bixesuales”), reafirmando su estilo provocador y su mensaje de inclusión y libertad. El detalle de sus uñas pintadas con lunares en blanco y negro suma un guiño de moda y personalidad.

El recorrido visual se completa con una instantánea tomada en una oficina: en la pantalla de la computadora puede verse el videoclip de su tema “Turrología”, mientras al costado reposa una taza blanca, insinuando una pausa entre compromisos de trabajo o reuniones creativas. Así, la artista integra en su “dump” de México tanto el sabor local y la cultura urbana como su propio universo de referencias y mensajes.

Luck Ra, la pareja de la cantante, no tardó en reaccionar a la publicación con una serie de comentarios: “¿Podés volver ya? Que te extraño", fue el primer comentario. “Que lindo te queda México, mi amor”, fue el otro mensaje que dejó el cantante de cuarteto.

El álbum visual de La Joaqui en México mostró a una artista en plenitud, que combinó la potencia de su imagen con la riqueza de las experiencias cotidianas, el trabajo y la cultura local. Cada postal sumó matices a su identidad y confirmó que, lejos de los clichés turísticos, sus días en México estuvieron marcados por la autenticidad, la diversidad y la libertad creativa que la definieron.