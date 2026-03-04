Teleshow

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

En medio de rumores sobre la conducción del programa, la conductora opinó de su futuro y el de Diego Leuco al frente del ciclo

Guardar
De cara al regreso de La Peña de Morfi a la pantalla chica, Lizy Tagliani se refirió a las versiones respecto a su continuidad como conductora (Intrusos - América)

Desde los primeros días de marzo, la expectativa sobre la nueva grilla televisiva mantiene en vilo a la audiencia. Entre las preguntas más recurrentes figura el futuro de uno de los ciclos clásicos de los domingos: La Peña de Morfi. El programa, creado por el recordado Gerardo Rozín y emblema de las tardes de Telefe, quedó en el centro de todas las miradas ante las dudas sobre la continuidad de Lizy Tagliani y Diego Leuco al frente de la conducción. Con el regreso del ciclo cada vez más inminente, la humorista fue abordada por la prensa y no esquivó las preguntas sobre su rol en la nueva temporada.

En un móvil para Intrusos (América), Lizy respondió con la sinceridad y el humor que la caracterizan ante las versiones de su paso al costado. “No, honestamente nadie me llamó para decírmelo”, bromeó entre risas, al ser consultada sobre si seguiría en el ciclo. “Así que supongo que si vuelve, lo hace con Diego”, agregó, dejando en claro que no tiene información oficial sobre la continuidad del ciclo ni sobre su propio futuro en el proyecto.

La humorista también fue consultada sobre la promoción que ya circula en la pantalla de Telefe, donde no aparece ni ella ni Leuco. “No la vi. Capaz es porque vuelve La Peña y sale el logo y debe ser todos los años así, no tengo ni idea”, respondió Lizy, restándole importancia y dejando la puerta abierta a distintas posibilidades.

Hasta el año pasado, Diego
Hasta el año pasado, Diego Leuco y Lizy Tagliani integraban la conducción del ciclo (Prensa Telefe)

El notero insistió con los rumores que circularon en las últimas semanas, señalando que en las imágenes promocionales solo aparecen los integrantes del staff de la cocina y que también se había hablado de la posibilidad de que Soledad Pastorutti tomara la conducción del programa. “Bueno, sería genial. No sé si podrá por los compromisos, pero sería bárbaro...”, comentó Lizy con entusiasmo, aunque el cronista le aclaró que finalmente la cantante no formaría parte del ciclo.

“Para mí es como ideal. Sabe todo, música, cocina... ”, elogió Tagliani a Pastorutti, antes de que el notero confirmara que la opción ya había quedado descartada. Lizy, lejos de mostrarse nerviosa, sostuvo que todavía no hay confirmaciones oficiales y que todo está en etapa de negociaciones: “A mi entender, por lógica, primero deben estar reuniéndose Corner y Telefe a ver si va a estar La Peña. Y después de eso pensarán en los conductores. No creo que sea tan rápido”.

La humorista también aclaró que no mantiene contacto frecuente con Leuco sobre el tema. “No, no hablamos. Estamos en la misma”, explicó, y reconoció entre risas que tampoco le preguntó a Gustavo Yankelevich, productor del ciclo, si tiene novedades: “Gustavo me comenta las cosas cuando ya están porque sabe que soy re bocona. Entonces me dice: ‘Mañana podés decir esto’”.

El año pasado,Lizy festejó su
El año pasado,Lizy festejó su cumpleaños en La Peña de Morfi

Cabe recordar que las versiones de reemplazo circularon con fuerza en febrero pasado. Durante su columna El rincón del chisme en Infobae a las Nueve, el periodista Juan Etchegoyen anunció que Pastorutti sería la nueva conductora de La Peña de Morfi. Según trascendió entonces, el ciclo dejaría de emitirse en vivo los domingos y pasaría a grabarse los miércoles, permitiendo que la cantante mantuviera una agenda compatible con sus compromisos artísticos. De hecho, los músicos convocados para la nueva temporada ya habían recibido la confirmación de que Pastorutti podía ser la figura central del envío.

Sin embargo, la participación de la artista santafesina pronto quedó fuera de los planes. Según explicó el propio Etchegoyen en su ciclo Mitre Live (Radio Mitre), “aparecieron problemas y ella no lo va a hacer”. Así, el panorama sobre la conducción del ciclo volvió a quedar en suspenso, mientras Telefe y la producción definen los detalles de la nueva temporada.

En medio de rumores, versiones cruzadas y expectativas del público, Lizy Tagliani mantiene el humor y la calma, a la espera de que la producción confirme quiénes serán los rostros que acompañen a los televidentes cada domingo. Por ahora, solo queda esperar y ver cómo se resuelve el futuro de uno de los programas más queridos de la televisión argentina, que, fiel al espíritu de Rozín, promete seguir apostando por la música, la comida y la alegría familiar.

Temas Relacionados

Lizy TaglianiLa Peña de MorfiDiego LeucoTelefeSoledad PastoruttiGustavo YankelevichIntrusos

Últimas Noticias

Quién es Rafa Olarra, el diseñador argentino que logró conquistar el corazón de Pedro Pascal

Oriundo de Gualeguaychú e instalado en Nueva York hace varios años se dedica al mundo de la hotelería y se codeó con figuras como Cher

Quién es Rafa Olarra, el

Daniela Ballester contó cómo sigue tras sufrir un ACV: “Tranquila y contenta”

La conductora detalló cómo continúa su recuperación a una semana de que se conociera la noticia de su internación

Daniela Ballester contó cómo sigue

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

El actual campeón de Gran Hermano dio detalles del accidente ocurrido en horas de la noche y agradeció el apoyo del público

Tato Algorta habló tras el

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

A casi tres semanas de pasar por el quirófano, la influencer contó el motivo por el que no pudo compartir el resultado final de la intervención

Ivana Icardi se realizó un

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

A poco tiempo de haber finalizado el colegio secundario, el director teatral celebró el inicio del adolescente en su camino profesional

La alegría de José María
DEPORTES
La sentencia de Ruggeri ante

La sentencia de Ruggeri ante los rumores de la posible llegada de Icardi a River: su opinión sobre la vida privada del delantero

Mauricio Pochettino reveló qué le respondió a Donald Trump cuando le consultó si Estados Unidos podía ganar la Copa del Mundo

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Faustino Oro tuvo una jornada memorable y este jueves puede convertirse en el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

La joya del fútbol argentino tasada en más de USD 20 millones que está en carpeta del Inter Miami de Messi

TELESHOW
Quién es Rafa Olarra, el

Quién es Rafa Olarra, el diseñador argentino que logró conquistar el corazón de Pedro Pascal

Daniela Ballester contó cómo sigue tras sufrir un ACV: “Tranquila y contenta”

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

La feria Construexpo 2026 será inaugurada en San Salvador esta tarde

Ciudadanía de EEUU: quiénes pueden evitar el examen de inglés en 2026

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán