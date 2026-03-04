Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

De cara al regreso de La Peña de Morfi a la pantalla chica, Lizy Tagliani se refirió a las versiones respecto a su continuidad como conductora (Intrusos - América)

Desde los primeros días de marzo, la expectativa sobre la nueva grilla televisiva mantiene en vilo a la audiencia. Entre las preguntas más recurrentes figura el futuro de uno de los ciclos clásicos de los domingos: La Peña de Morfi. El programa, creado por el recordado Gerardo Rozín y emblema de las tardes de Telefe, quedó en el centro de todas las miradas ante las dudas sobre la continuidad de Lizy Tagliani y Diego Leuco al frente de la conducción. Con el regreso del ciclo cada vez más inminente, la humorista fue abordada por la prensa y no esquivó las preguntas sobre su rol en la nueva temporada.

En un móvil para Intrusos (América), Lizy respondió con la sinceridad y el humor que la caracterizan ante las versiones de su paso al costado. “No, honestamente nadie me llamó para decírmelo”, bromeó entre risas, al ser consultada sobre si seguiría en el ciclo. “Así que supongo que si vuelve, lo hace con Diego”, agregó, dejando en claro que no tiene información oficial sobre la continuidad del ciclo ni sobre su propio futuro en el proyecto.

La humorista también fue consultada sobre la promoción que ya circula en la pantalla de Telefe, donde no aparece ni ella ni Leuco. “No la vi. Capaz es porque vuelve La Peña y sale el logo y debe ser todos los años así, no tengo ni idea”, respondió Lizy, restándole importancia y dejando la puerta abierta a distintas posibilidades.

Hasta el año pasado, Diego Leuco y Lizy Tagliani integraban la conducción del ciclo (Prensa Telefe)

El notero insistió con los rumores que circularon en las últimas semanas, señalando que en las imágenes promocionales solo aparecen los integrantes del staff de la cocina y que también se había hablado de la posibilidad de que Soledad Pastorutti tomara la conducción del programa. “Bueno, sería genial. No sé si podrá por los compromisos, pero sería bárbaro...”, comentó Lizy con entusiasmo, aunque el cronista le aclaró que finalmente la cantante no formaría parte del ciclo.

“Para mí es como ideal. Sabe todo, música, cocina... ”, elogió Tagliani a Pastorutti, antes de que el notero confirmara que la opción ya había quedado descartada. Lizy, lejos de mostrarse nerviosa, sostuvo que todavía no hay confirmaciones oficiales y que todo está en etapa de negociaciones: “A mi entender, por lógica, primero deben estar reuniéndose Corner y Telefe a ver si va a estar La Peña. Y después de eso pensarán en los conductores. No creo que sea tan rápido”.

La humorista también aclaró que no mantiene contacto frecuente con Leuco sobre el tema. “No, no hablamos. Estamos en la misma”, explicó, y reconoció entre risas que tampoco le preguntó a Gustavo Yankelevich, productor del ciclo, si tiene novedades: “Gustavo me comenta las cosas cuando ya están porque sabe que soy re bocona. Entonces me dice: ‘Mañana podés decir esto’”.

El año pasado,Lizy festejó su cumpleaños en La Peña de Morfi

Cabe recordar que las versiones de reemplazo circularon con fuerza en febrero pasado. Durante su columna El rincón del chisme en Infobae a las Nueve, el periodista Juan Etchegoyen anunció que Pastorutti sería la nueva conductora de La Peña de Morfi. Según trascendió entonces, el ciclo dejaría de emitirse en vivo los domingos y pasaría a grabarse los miércoles, permitiendo que la cantante mantuviera una agenda compatible con sus compromisos artísticos. De hecho, los músicos convocados para la nueva temporada ya habían recibido la confirmación de que Pastorutti podía ser la figura central del envío.

Sin embargo, la participación de la artista santafesina pronto quedó fuera de los planes. Según explicó el propio Etchegoyen en su ciclo Mitre Live (Radio Mitre), “aparecieron problemas y ella no lo va a hacer”. Así, el panorama sobre la conducción del ciclo volvió a quedar en suspenso, mientras Telefe y la producción definen los detalles de la nueva temporada.

En medio de rumores, versiones cruzadas y expectativas del público, Lizy Tagliani mantiene el humor y la calma, a la espera de que la producción confirme quiénes serán los rostros que acompañen a los televidentes cada domingo. Por ahora, solo queda esperar y ver cómo se resuelve el futuro de uno de los programas más queridos de la televisión argentina, que, fiel al espíritu de Rozín, promete seguir apostando por la música, la comida y la alegría familiar.