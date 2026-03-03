Sabrina Rojas abrió la cajita de preguntas en su Instagram y sorprendió al responder si está sola

Sabrina Rojas

Sabrina Rojas que pasó por Mar del Plata con sus hijos, luego de la internación de Luciano Castro, su expareja y padre de sus hijos. El regreso coincidió con el momento en que Rojas optó por compartir sus reflexiones y responder a inquietudes sobre su presente personal y profesional en redes sociales, según Infobae.com y las historias de Instagram de la propia actriz.

En su última dinámica digital, Sabrina Rojas interactuó con sus seguidores a través de la “cajita de preguntas” de Instagram, y abordó temas relacionados con su estado sentimental y su regreso a la televisión. A través de respuestas directas y reflexiones, la actriz hizo hincapié en el valor del bienestar personal, la soltería y la complejidad de las emociones que experimenta en esta etapa.

La reflexión de Sabrina Rojas sobre el amor propio

Consultada por sus seguidores sobre la posibilidad de volver a trabajar en televisión, Rojas respondió: “Muy pronto”, sumando un emoji de ojos brillosos, según quedó registrado en sus historias de Instagram.

Ante la pregunta de una seguidora dolida por una ruptura amorosa, Rojas compartió una reflexión sobre el amor propio: “Cuando lo tenés te volvés más sabia. Es eso, quererte, valorarte y creer en vos. Después de eso, todo se empieza a acomodar”.

En otra interacción, una seguidora le envió la frase: “Sos más linda cuando sonreís”. Sabrina Rojas recordó con naturalidad: “Woooow, yo esa frase se la decía a una ex pareja. Le hice un mate y todo que decía ‘sos más lindo cuando sonreís’”.

Sabrina Rojas con Martín Bossi y el productor Ezequiel Corbo

La curiosidad en torno a su vida amorosa también estuvo presente. Al recibir una pregunta junto a una foto donde aparecía con Martín Bossi y el productor Ezequiel Corbo, la actriz rescató su vínculo de amistad: “Este verano salimos a tirar unos pasos por la noche de Marpla. Lo amo a él y al muchacho que está al lado”.

Sobre su estado sentimental, la consulta “¿Soltera?” obtuvo una respuesta directa: “Soltera”. Más adelante, sin embargo, alguien preguntó con cierta picardía: “¿Soltera, sí... sola?”, y Rojas contestó con ambigüedad: “A veces sí, a veces no”, acompañando sus palabras con un emoji de guiño.

Sabrina Rojas respondió que está soltera, pero fue ambigua al responder si está "sola": "A veces sí, a veces no"

Reflexiones sobre la soltería

Mientras Luciano Castro permanecía internado, Rojas eligió el Día de San Valentín para compartir un mensaje que enfatizó su independencia y felicidad. Mostró la pantalla de su celular el 14 de febrero, decorada con una ilustración de Diego Maradona, y escribió: “Mi teléfono me recuerda que una vez más, paso el día de los enamorados sin estar enamorada. Y eso también me recuerda que feliz soy”.

En la misma jornada, publicó una foto junto a su hija Esperanza, paseando en Mar del Plata, donde ambas aparecen disfrutando de un momento en familia. La actriz priorizó así la compañía de sus hijos y el disfrute de los pequeños gestos cotidianos.

Durante los días previos, ante la repercusión por la internación de Castro, Rojas eligió no conceder entrevistas y volcó sus sensaciones a través de textos en sus redes. En una historia de Instagram, compartió una frase con la que se sintió identificada: “Estar soltera, pero no querer estar con nadie, pero a la vez te llama la atención alguien, pero estás feliz sola, pero también quieres ser amada y amar a alguien”.

Sabrina Rojas junto a sus hijos en Mar del Plata

Al pie de ese mensaje, la intérprete comentó: “Cuando no sabes explicar qué sentís respecto a cómo querés estar, esto lo define bien”. Dichas publicaciones abrieron el espacio a una conversación empática sobre la complejidad de las emociones, recibiendo muestras de apoyo de su comunidad digital.

En una de sus últimas reflexiones, Sabrina Rojas defendió la autenticidad y la aceptación de las emociones contradictorias, sugiriendo que la coherencia no radica en evitar sentir cosas opuestas, sino en reconocer cómo cada experiencia contribuye a la plenitud personal.

Sabrina Rojas, así, convirtió su presencia en Instagram en un canal para compartir su visión de la soltería, el bienestar y la importancia de mantener lazos de afecto durante los procesos de cambio, tras el alta de Luciano Castro y en plena etapa de reencuentro consigo misma.