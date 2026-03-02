Teleshow

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

Con su estilo único y sentido del humor intacto, la actriz reapareció para dejar palabras de apoyo y despedirse a lo grande, dejando un guiño inolvidable para sus compañeros y el público del reality

Guardar
Divina Gloria saludó a los jugadores de la casa de Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vibrar con la voz de Divina Gloria, aunque esta vez desde afuera. Luego de su salida obligada por recomendación médica, la actriz reapareció a través de un mensaje grabado que fue reproducido para los jugadores y que combinó humor, emoción y esa intensidad que la caracterizó en sus pocos días dentro del reality.

“Hola mis queridos jugadores de la casa de Big Brother. Aquí Divi Gloria, sana, salva y feliz de poder comunicarme con ustedes”, comenzó, con su tono teatral y expansivo. La artista decidió “hacerla corta”, aunque fiel a su estilo, el mensaje terminó siendo una mezcla de despedida afectuosa, guiños cómplices y frases que ya quedaron resonando en el fandom del programa.

“A pesar del poco tiempo que hemos estado juntos, hay gente con la que tuve mucha onda y mucho feeling. Bueno, un amor que me quedó ahí titilando”, lanzó, antes de dedicar menciones especiales a algunos compañeros. Incluso se permitió un momento musical al cantar: “Sarmiento, honor y gratitud”, por Brian (Sarmiento). También nombró a Andrea, Titi, y a Lolo, entre otros, aunque confesó entre risas que no recordaba todos los nombres.

La actriz debió abandonar Gran
La actriz debió abandonar Gran Hermano después de presentar un cuadro de hipertensión que activó el protocolo médico del reality

Lejos de bajar el tono, Divina alentó a los participantes a entregarse por completo al juego: “Denlo todo, como venían haciendo. Y la bipolaridad de darlo todo, de divertirse, de jugar y a la vez de serruchar cabezas, que es tremendo, porque además recién nos conocemos”. En esa frase resumió la esencia del reality: vínculos intensos que conviven con la competencia más cruda.

El momento más comentado llegó cuando describió su breve paso por la casa como una historia apasionada: “Lo nuestro fue como un amor, muy fuerte enamoramiento. Nos casamos en Las Vegas. Lo que está en Las Vegas y lo que pasó queda en Las Vegas”. La metáfora, cargada de humor y dramatismo, despertó risas y aplausos entre sus excompañeros.

“Gracias por el aguante, el amor, la buena onda, esa familiaridad que sentí, ese hilo rojo de amor y odio”, agregó, antes de cerrar con energía: “Gran Hermano 2026 edición dorada, ¡arriba!”. El mensaje terminó con besos y una ovación dentro de la casa.

La salida de Divina Gloria había generado preocupación días atrás. La actriz debió abandonar el juego tras presentar un cuadro de hipertensión que activó el protocolo médico del programa. Según se explicó en su momento, comenzó a sentir tensión en la nuca y, tras un control, los profesionales detectaron presión alta. “Me toman la presión, chau, afuera”, relató luego con crudeza y humor, en La Noche de los Ex (Telefe).

La salida de Divina Gloria
La salida de Divina Gloria se decidió de manera consensuada entre médicos, producción y su hijo, priorizando su salud y bienestar (Prensa Telefe)

En su primera aparición televisiva tras dejar la casa, bromeó con una frase que alivió a sus seguidores: “Estoy viva”. Sin embargo, también reconoció lo vertiginoso de la experiencia: “Fue demasiado, demasiado rápido todo”. La intensidad emocional del encierro, sumada al estrés propio de la competencia, influyó en su estado físico.

Divina explicó que la decisión de abandonar fue consensuada entre médicos, producción y su hijo León. “Decidimos que bajás diez cambios”, contó, dejando en claro que la prioridad fue su salud. Además, reveló que se realizó estudios completos —incluida una tomografía— y que los resultados fueron positivos. “Todo espléndido”, aseguró, aunque reconoció que la procesión, muchas veces, va por dentro.

A pesar de haber estado pocos días en competencia, Divina logró generar un vínculo fuerte tanto con sus compañeros como con el público. Ella misma lo describió con claridad: dentro de la casa “se siente un amor muy intenso, pero muy intenso”, en un grupo diverso en edades, países y personalidades.

Su mensaje final no solo fue una despedida, sino también una declaración de pertenencia. Aunque ya no compita por el premio, dejó en claro que seguirá ligada al programa y atenta a cada movimiento. Porque, como dijo con ironía y ternura, lo suyo con Gran Hermano fue un enamoramiento fugaz, pero intenso.

Temas Relacionados

Divina GloriaGran HermanoGHGran Hermano Generación Dorada

Últimas Noticias

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Tras afrontar un momento personal muy difícil, la participante volvió y generó una oleada de abrazos, lágrimas y cambios de ánimo en los jugadores del reality

Después de la muerte de

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

La flamante participante, reconocida por su impronta emprendedora y carisma en redes sociales, sorprendió a todos al ingresar a la casa y promete encender la convivencia desde el primer minuto con su estilo único

Quién es Carla Bigliani, la

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Su novia, la actriz Débora Nishimoto, también posteó la novedad y le dedicó un amoroso comentario

El actor Esteban Lamothe mostró

La explosiva pelea entre dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Soy muy impulsiva”

Un simple cruce por el uso del baño terminó en un tenso conflicto entre dos jugadoras, dejando a los fans atentos a cómo podría evolucionar la convivencia. El video

La explosiva pelea entre dos

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

Se trata de un regalo que le hicieron en 2022, antes de regresar a la Argentina tras su etapa en Münich junto a Martín Demichelis. “Tradición, elegancia y orgullo”, definió la participante de MasterChef Celebrity

Que simboliza un “Dirndl”, el
DEPORTES
Los posteos de la esposa

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

La pirueta con la que el japonés Ryoga Kida anotó su primer gol en Primera: la peculiar historia del delantero de Argentinos

Brilló en el Manchester United, jugó un Mundial y aterrizó en Sudamérica para sumarse a un gigante de Brasil

TELESHOW
Después de la muerte de

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

La explosiva pelea entre dos participantes de Gran Hermano Generación Dorada: “Soy muy impulsiva”

Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio obligó a cerrar

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La transición de Venezuela necesita que la oposición real inicie campaña electoral

Las principales aerolíneas internacionales mantienen la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente por la escalada de las tensiones

Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel: al menos siete heridos cerca de Jerusalén