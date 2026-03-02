Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

La familia se reencontró en Suiza y puso el foco en los cuidados médicos antes de emprender el regreso al país para comenzar una nueva etapa (Instagram)

Hace menos de una semana, Maxi López y Daniela Christiansson volvieron a reencontrarse en Suiza después de dos meses separados por la distancia y las obligaciones. En ese reencuentro, la pareja se propuso recuperar el tiempo perdido junto a sus hijos, Elle y el pequeño Lando, y empezar a dar los primeros pasos para un cambio radical en sus vidas: la mudanza definitiva a la Argentina. Pero antes de concretar ese sueño familiar, hay detalles logísticos y emocionales que atender, y el primero de ellos fue la salud de su hijo menor.

En las últimas horas, Maxi compartió en sus redes sociales una imagen que refleja el detrás de escena de esta nueva etapa. En la foto se puede ver a Daniela en pleno consultorio pediátrico, acompañando a su bebé durante una visita clave: completar el carnet vacunatorio con las primeras dosis. El pequeño Lando, vestido con un body blanco, descansa sobre la camilla mientras su madre lo cuida con dedicación y ternura, atenta a cada gesto del médico. “Hoy primeras vacunas”, escribió Maxi sobre la postal familiar, sumando los emojis de jeringa y carita preocupada, en un claro guiño al nerviosismo y la emoción que este momento despierta en cualquier padre primerizo.

Maxi y Daniela acompañaron al pequeño Lando a recibir sus primeras vacunas (Instagram)

La decisión de vacunar al bebé en Suiza está directamente relacionada con el inminente viaje a la Argentina. Según detalló el propio López en diálogo con SQP (América), el traslado familiar se planifica con la responsabilidad de garantizar la salud de su bebé. “Mi familia va a venir para Argentina. Yo quiero que Lando viaje cuando ya tenga las vacunas, que para mí es importante porque es un viaje bastante largo”, explicó el exfutbolista, dejando en claro que cada paso está pensado para priorizar el bienestar de su hijo menor.

La mudanza no solo implica el traslado físico de la familia, sino también un cambio de rutina, cultura y afectos. Maxi, que en enero pasado ya había manifestado en redes sociales su alegría por volver a pisar suelo argentino, compartió su entusiasmo por el regreso. “La Feliz (Mar del Plata). Qué lugar este. Creo que extrañé mucho a mi país”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes de la ciudad atlántica. El exjugador también participó del stream de Olga, en el programa Sería Increíble junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Toto Kirzner, donde contó anécdotas y anticipó su deseo de volver a instalarse en la Argentina, cerca de sus raíces y sus afectos.

En enero pasado, Maxi López publicó un video del amanecer en Mar del Plata y dejó en claro cómo se siente ante su regreso a la Argentina (Instagram)

El reencuentro con Christiansson y sus hijos en Suiza fue el primer paso para concretar ese sueño. Más allá de la logística, la familia priorizó el tiempo compartido y la posibilidad de disfrutar juntos del crecimiento de Lando, un bebé que llegó para renovar la energía y la felicidad del clan. La imagen del consultorio, con Daniela y Lando como protagonistas, resume el espíritu de esta etapa: la dedicación, el amor y la búsqueda de hacer las cosas bien, sin apuros pero sin pausas.

No es la primera vez que López se muestra involucrado en las decisiones familiares. Durante su paso por equipos europeos y su vida en el exterior, el exfutbolista siempre buscó mantener el contacto y la cercanía con sus hijos, aún en la distancia. Ahora, el regreso al país representa el cierre de un ciclo marcado por ausencias y compromisos profesionales, y la apertura de una etapa donde el disfrute, el reencuentro y los afectos ocupan el centro de la escena.

Maxi López, Daniela Christiansson y sus hijos juntos a poco tiempo de su reencuentro (Instagram)

La llegada de las primeras vacunas para Lando es mucho más que un trámite médico: es el punto de partida para una aventura familiar que promete emociones, cambios y la construcción de nuevos recuerdos. Entre controles pediátricos, valijas y planes de viaje, Maxi y Daniela apuestan a que el regreso a la Argentina sea el comienzo de una etapa feliz, rodeados del calor de la familia y de los amigos de siempre.