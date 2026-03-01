Teleshow

Tomás Holder mostró el resultado del retoque estético que se hizo: “Quería cambiar”

En medio de la inquietud de sus seguidores, el influencer se sinceró y contó el proceso al que se sometió para mejorar una parte de su cuerpo

Tomás Holder se sometió a una intervención y compartió en sus redes sociales un video de los avances (Tik Tok)

En la edición de Gran Hermano 2022, Tomás Holder logró dejar una marca indeleble, no solo por su rápida eliminación del reality, sino también por una personalidad extravagante que lo convirtió en uno de los personajes más particulares de la temporada. Hoy, años después de su paso por la casa más famosa del país, Holder sigue siendo noticia y generando repercusión en redes sociales con cada una de sus decisiones y transformaciones.Y en esta oportunidad, el influencer sorprendió a sus seguidores al contar, sin rodeos, que se sometió a un implante capilar.

Todo comenzó cuando varios usuarios le preguntaron, a través de sus redes, por los cambios en su aspecto y, especialmente, por lo que le había pasado en la cabeza. Directo y fiel a su estilo, Holder decidió despejar las dudas. “Muchos me preguntan qué me pasó en la cabeza o qué me hice. Gente, me hice un implante capilar”, reconoció el rosarino en un video. Luego explicó las razones detrás de su elección: “Tenía un poco de entradas. La verdad que con el corte de pelo que usaba no se me notaban mucho, pero yo sí las notaba, y quería cambiarlo, quería mejorarlo”.

En el mismo mensaje, el influencer aclaró que el procedimiento todavía estaba en etapa de curación y mostró las zonas de su cabeza que llamaron la atención de sus seguidores. “Así que nada, acá está la curación”, comentó, mientras mostraba el resultado provisional. El tema de su apariencia física siguió generando preguntas. “Otros me preguntan: ‘¿qué te hiciste en la cara? ¿Te operaste algo nuevo? ¿Te hiciste algo? Estás diferente, estás más lindo’”, relató Holder, para luego asegurar: “No, no me hice nada. Solamente ajusté la dieta. Estoy haciendo mucha dieta. Facciones más definidas y barba. La barba es el maquillaje de cualquier hombre, así que ya saben”.

Ante algunos cambios físicos que señalaron sus seguidores, Holder decidió explicarlos frente a las cámaras (Instagram)

Las aclaraciones de Holder no tardaron en disparar una catarata de comentarios en la sección de mensajes. “Holder en situación de implante capilar”; “Parece una Barbie pelada”; “Holder en situación de facha”; “Todos se tocan la carita”; “Holder en situación de Ricky Fort”; fueron algunos de los más destacados, reflejando el tono entre humorístico y crítico que suele acompañar cada aparición pública del rosarino.

No es la primera vez que Holder llama la atención por sus decisiones personales y sus polémicos consejos. En mayo de 2024, se hizo viral por un video en el que compartió su particular visión sobre cómo “pasarse la vida rápidamente”. “¿Querés que te explique cómo pasarte la vida rápidamente?”, preguntó a su millón de seguidores, y con un chasquido de dedos comenzó a detallar un método que, según él, solo lleva un año.

“Ni cinco, ni diez, un año”, enfatizó el ex Gran Hermano. “Es fácil: te levantás a las cinco de la mañana todos los días, levantás tu fucking culo de esa fucking cama, te vas al gimnasio, entrenás”, detalló Holder, que días atrás también se presentó en un shopping de Palermo para regalar frascos de proteína y creatina a sus fanáticos. “Ni bien llegás del gimnasio, te ponés a leer: leés un libro. Ni bien leés el libro, te ponés a trabajar, te ponés a cambiar el mundo, te ponés a cambiar tu fucking vida”, continuó, antes de lanzar la frase que encendió la polémica.

Tomás Holder intentó dejar un mensaje positvo a sus seguidores y terminó generando polémica en las redes (Instagram)

“Después de eso, dejás a todos tus fucking amigos panzones y pobres que te invitan a salir de fiesta, te invitan a perder el tiempo, y no vas a llegar a una fucking mierda haciendo esas cosas”, sostuvo el joven, generando una oleada de críticas y debates en las redes. “Y después de eso dejás de perseguir a las mujeres, dejás las drogas, dejás el alcohol. Y ya está. Te curraste la vida, bro”, concluyó, reafirmando su costumbre de provocar reacciones con sus consejos sobre estilo de vida y autoayuda.

A lo largo de este tiempo, Holder ha sabido capitalizar los minutos de fama que le dejó el reality, transformándose en influencer, figura pública y, para muchos, en un personaje que no teme desafiar el qué dirán. Entre cambios estéticos, rutinas de gimnasio y frases que generan controversia, el ex Gran Hermano sigue reinventándose y demostrando que, para bien o para mal, su presencia en el mundo del espectáculo argentino sigue dando que hablar.

