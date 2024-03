La polémica recomendación de Tomás Holder en su nueva faceta: “Dejá a tus amigos panzones y pobres”

El polémico comentario de Tomás Holder “Dejás a tus amigos panzones y pobres” (Video: Instagram @tomasholder_)

“¿Queres que te explique cómo pasarte la vida rápidamente?”, preguntó Tomás Holder a su millón de seguidores de Instagram e hizo un chasquido con sus dedos. El exparticipante de Gran Hermano decidió realizar un cambio en sus últimas semanas y, con la intención de convertirse en una suerte de “guía”, hace diversas recomendaciones sobre estilos de vida que muchas veces terminan siendo polémicos y generando controversia.

Te puede interesar: Tomás Holder tomó una drástica decisión sobre su paso por GH: “No quiero hablar de eso”

En las últimas horas, grabó un video en sus redes sociales en el que intentó resumir lo que un joven debería dejar de lado para “cambiar el mundo” y, sobre todo, su estilo de vida. Si bien por un lado su mensaje es positivo ya que habla de abandonar las drogas -desde su propia experiencia, recordando que él atravesó adicciones- también opina sobre la apariencia física y hasta de la situación económica del otro. Algo con lo que no logra afianzar el mensaje que quiere dar.

Así las cosas, en un video que editó y publicó, Holder indicó que el cambio que sugiere en el otro lleva “solamente un año. “Ni cinco, ni 10, un año”, enfatizó el exparticipante del Bailando 2023 que abandonó el certamen luego de una serie de ataques de pánicos.

Te puede interesar: Tomás Holder les hizo un extraño regalo a sus fans y dejó un polémico mensaje: “No podés tener panza y decir que te amás”

“Es fácil: te levantas a las cinco de la mañana todos los días, levantas tu fucking culo de esa fucking cama, te vas al gimnasio, entrenás”, comenzó quien días atrás se presentó en un reconocido shopping de Palermo para regalar frascos de proteína y creatina a sus seguidores. “Ni bien llegas del gimnasio, te ponés a leer: lees un libro. Ni bien lees el libro, te ponés a trabajar, te ponés a cambiar el mundo, te ponés a cambiar tu fucking vida”, continuó el influencer que también en las últimas horas mostró su nueva apariencia: cambió su dentadura.

Tomás Holder mostró su nueva dentadura (Instagram @tomasholder_)

“Después de eso, te acostas temprano a dormir y a descansar”, continuó Tomás Holder con sus recomendaciones mirando a cámara.

Luego, llegó el polémico comentario, similar al que había hecho días atrás cuando se refirió al cuerpo de las personas, y ahora sumó una frase sobre la situación económica. “Después de eso, dejás a todos tus fucking amigos panzones y pobres que te invitan a salir de fiesta, te invitan a perder el tiempo, y no vas a llegar a una fucking mierda haciendo esas cosas”, sostuvo el joven. Y concluyó: “Y después de eso dejás de perseguir a las mujeres, dejás las drogas, dejás el alcohol. Y ya está. Te curraste la vida, bro”.

Por su parte, Holder había pedido que las producciones de los programas de televisión no lo convocaran para debatir sobre la edición actual de Gran Hermano ya que él está enfocado en el cambio de vida que está haciendo. “No me inviten a los programas para hablar de GH, es como f… No quiero hablar de eso. Invítenme para hablar de salud mental, sobre cómo se emprende, cómo generar dinero, buenos hábitos, buen físico. No quiero hablar de GH”, enfatizó en un mensaje que también publicó en su Instagram.

Antes, había expresado el cambio que realizó y con el que busca ayudar a muchos de sus seguidores. “Voy a guiar a cada uno de ustedes por el camino correcto, lejos de las drogas, el alcohol, los vicios, etc. Quiero que saquen su fuckin mejor versión”, dijo cuando quiso reflejar que su intención es que miren su interior y no “el envase” externo, con respecto al físico.