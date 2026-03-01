Juana Repetto mostró cómo fue la primera salida junto a sus tres hijos: “Hinchada con nuevo integrante”

La naturalidad y autenticidad con las que Juana Repetto muestra su maternidad inspira a su comunidad, reforzando valores de familia y crianza

A dos semanas de ser madre, Juana Repetto atraviesa momentos de suma felicidad. Desde compartir el primer encuentro de Toribio y Belisario con Timoteo hasta sus primeros momentos con Sebastián Graviotto a través de la pantalla, la actriz vive con emoción cada instante de su nueva etapa. Así las cosas, este sábado, la influencer compartió escenas de la primera salida junto a sus tres pequeños.

A través de sus redes sociales, la influencer resumió su entusiasmo en una imagen. La fotografía mostraba a la familia reunida en un espacio verde con cancha de rugby, capturando el inicio de una nueva etapa tras la llegada del pequeño.

Timoteo, de apenas unos días de nacido, participó en una actividad familiar junto a sus hermanos mayores, Toribio y Belisario. El bebé fue el centro de atención en esta primera salida, una escena que conmovió a los casi dos millones de seguidores de Juana Repetto en redes sociales.

La actriz Juana Repetto comparte la integración de Timoteo a las actividades familiares y deportivas tras su reciente nacimiento (Instagram)

En la imagen publicada, Timoteo aparece recostado en su cochecito, vestido de blanco y cubierto con una manta. A su lado, Belisario sostiene un bocadillo y observa a su hermano con afecto. El fondo muestra el ambiente natural y la cancha de rugby, destacando el tono relajado del encuentro.

Juana Repetto acompañó la publicación con frases que reforzaron el perfil familiar y deportivo del momento: “Arrancó la temporada de rugby. Hinchada 2026 con nuevo integrante”. Así, la actriz integró a Timoteo a las actividades tradicionales de la familia desde sus primeros días de vida.

La actriz pudo compartir con naturalidad este momento como madre soltera, marcando el inicio de una etapa especial.

Días atrás, la influencer compartió con sus fanáticos el primer encuentro de Timoteo con Toribio y Belisario. En el video, del que también participa la mamá de Juana, Reina Reech, se ve cómo la actriz aguarda en su domicilio la llegada de sus hijos mayores. El primero en ingresar es Toribio, el más grande, con una sonrisa dibujada en el rostro hasta fundirse en un abrazo con su mamá, quien tiene a su hermanito en brazos. Al segundo llega Belisario, para conformar el racimo familiar tan esperado.

Juana Repetto presenta la primera salida familiar con su hijo Timoteo, reflejando la felicidad de la maternidad en redes sociales (Instagram)

La exposición de este instante generó gran repercusión en redes sociales. Los seguidores de Juana Repetto colmaron la publicación de corazones y mensajes que celebraban su autenticidad. Uno de los comentarios destacados resumió el sentimiento general: “Amo la espontaneidad con la que manejás la vida en general, mostrando el lado que todas vivimos pero pocas se animan a mostrar. Te celebro”.

La imagen obtuvo miles de interacciones, reflejando el vínculo que la actriz mantiene con su audiencia. La comunidad valoró la valentía y la honestidad con que narra su experiencia de maternidad y la crianza de sus tres hijos.

Inicialmente, la familia prefirió resguardar la intimidad de Timoteo en los primeros días. Luego, decidieron compartir el esperado encuentro entre los hermanos con la publicación de esta primera salida grupal, gesto celebrado por la comunidad de seguidores.

La maternidad para Juana Repetto se ha distinguido por relatos sinceros y cotidianos en redes sociales. Desde la llegada de Toribio, a quien tuvo como madre soltera, hasta la actualidad como madre de tres hijos, la actriz retrata momentos entrañables y familiares, habitualmente acompañada por la reconocida coreógrafa y actriz Reina Reech.

En los encuentros recientes, Reech también ha publicado imágenes junto a sus nietos. En una de sus publicaciones más emotivas, escribió: “Primera mañana de Timo recibiendo el amor de sus hermanos y familias. Amor infinito y eterno”, junto a una foto de los niños rodeando al recién nacido.

La presentación pública de Timoteo ocurrió después de unos días de resguardo, en parte por la ausencia temporal de Sebastián Graviotto, padre de Timoteo y Belisario, quien se encontraba fuera del país por trabajo. La llegada del instructor de snowboard permitió reunir a la familia y celebrar la bienvenida oficial del nuevo integrante.

Juana Repetto destaca con frecuencia la importancia de los lazos familiares y el apoyo intergeneracional, valores que refuerza tanto en sus publicaciones como en la vida privada. Sus contenidos se han consolidado como ejemplo de maternidad real, generando identificación y mensajes de apoyo entre sus seguidoras.