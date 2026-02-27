Sofía “la Reini” Gonet reveló su cita más insólita y su rutina amorosa: “Llevo a todas mis presas”

La influencer estuvo como invitada en AQN y reveló el lugar más raro donde tuvo una cita (Video: AQN-Luzu TV)

Sofía “la Reini” Gonet fue invitada a Antes que Nadie (AQN), el programa de Luzu TV, y no pasó desapercibida con su desparpajo y humor a la hora de hablar de citas y estrategias amorosas. Fiel a su estilo, la influencer y comediante compartió anécdotas insólitas y reveló detalles de cómo maneja sus encuentros románticos, sorprendiendo a los conductores y al público con sus respuestas espontáneas.

Consultada por Diego Leuco y Marcos Giles sobre el lugar más extraño en el que tuvo una cita, Sofía respondió sin filtro: “He tenido una cita en el Coto de Ciudadela. Yo estoy para todo. Yo estoy para todo”, contó entre risas, y relató que la salida incluyó un café en el patio de comidas y un paseo por el supermercado eligiendo vajilla. Entre bromas, los conductores le preguntaron si recordaba la cara del acompañante: “La cara no me preguntés”, retrucó Sofía, con su habitual picardía, mientras el estudio estallaba de risa. La anécdota, por lo inusual y cotidiana, generó identificación y sorpresa en los oyentes y en las redes.

Al hablar de su “modus operandi” con los hombres, la Reini confesó que suele llevar a sus conquistas a un mismo hotel de cinco estrellas: “No, que yo tengo un hotel al que voy siempre y llevo a todas mis presas”, relató divertida. Los conductores no tardaron en bromear sobre cómo el personal del hotel ya la reconoce, y Sofía admitió que más de una vez el room service “me conoce muy bien”. “Claro, y una vuelta yo estaba ahí…”, recordó entre risas, mientras en el piso seguían los chistes sobre sus acompañantes y el trato especial que recibe cuando llega.

Aclaró que no se trata de un hotel alojamiento, sino de un “five stars”, y bromeó sobre la frecuencia de sus visitas: “Yo llevo a todas mis presas ahí y bueno, me ha pasado muchas veces que me delaten”, concluyó, dejando en claro que sus citas están lejos de la rutina, que la espontaneidad y el humor son parte de su sello personal, y que vive el romance con la misma naturalidad con la que encara su carrera.

Las anécdotas de Sofía “la Reini” Gonet volvieron a ponerla en el centro de la escena como una de las voces más descontracturadas y divertidas del nuevo streaming argentino, capaz de reírse de sí misma y de mostrar que, incluso en el amor, lo importante es animarse a salir de la zona de confort y disfrutar la experiencia sin prejuicios.

Tras su paso por Antes que Nadie, Sofía “la Reini” Gonet volvió a conectarse con su público y retomó el contacto en redes sociales con el millón de seguidores que la acompañan día a día. Ya instalada en un café, grabó un video espontáneo y sincero: “Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy volviendo a aparecer acá después de meses de desconexión absoluta de mi contenido, de no subir nada, de no hablar, de perder todo tipo de vínculo con ustedes, vuelvo a aparecer”.

La influencer aprovechó para contar cómo fueron los últimos meses y anticipar nuevos proyectos: “Terminé de grabar MasterChef, terminaron las épocas de agarrar la pala, se vuelve al origen. Estoy en un hotel tomando un café. La semana que viene me voy de viaje. Voy a descontrolar Miami. Miami se tiene que agarrar y preparar. Así que quería avisarles que he vuelto. Después de seis, siete meses de grabaciones y de cocina absoluta, volvimos acá a la vagancia”.

Con su desparpajo habitual, la Reini dejó en claro que está lista para retomar su vida de influencer y compartir con su comunidad nuevas anécdotas, viajes y momentos de diversión, en una etapa donde la espontaneidad y el humor vuelven a ser protagonistas de su día a día.