“Me lastimaste estúpida”, el enojo de Georgina Barbarossa con Analía Franchín luego de que le arrojara una lapicera en vivo

El inesperado golpe sorprendió a todos en el estudio y generó un momento tenso que se volvió viral.

Este viernes, un inesperado incidente sacudió el programa Georgina Barbarossa en vivo cuando Analía Franchín le arrojó una lapicera a la cara a la conductora. El objeto golpeó a la la figura de la televisión en la oreja, causando impacto entre los panelistas y generando una reacción inmediata en el estudio.

Todo comenzó cuando el panel se encontraba discutiendo sobre los “permitidos” en las relaciones amorosas. Fue entonces cuando la conductora destacó que su esposo sabía que ella tenía como permitido a Robert De Niro. En ese marco, Franchín se dejó llevar por un impulso y lanzó una lapicera que terminó golpeando a la conductora en el rostro. Barbarossa expresó su molestia inmediatamente, el resto del equipo mostró asombro y rápidamente se sucedieron pedidos de disculpas y momentos de tensión al aire.

La reacción inicial de Georgina Barbarossa fue de sorpresa y dolor. “Me lastimaste, estúpida”, exclamó, y luego ofreció una disculpa por el exabrupto. Analía Franchín se acercó de inmediato para pedir perdón, repitiendo: “Perdón, perdón”, y procurando una reconciliación con un abrazo. La atmósfera en el estudio continuó cargada mientras Pía Shaw admitía: “Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto”.

Diego Brancatelli resumió el desconcierto general al señalar: “A un golpe físico así y al aire”. Aunque la reconciliación fue rápida, persistieron segundos de silencio y una sensación de incomodidad entre los presentes. Una vez que la situación pareció calmarse, Barbarossa intentó restar dramatismo. “Me clavó el aro. Es tan bruta. Esto es pico de rating, salimos en todos los programas”, bromeó ante cámaras.

El video del incidente fue difundido en redes sociales pocas horas después, posicionándose entre los temas más comentados del día. Las imágenes generaron un amplio número de reacciones, memes y mensajes en plataformas digitales.

No es la primera vez que el programa enfrenta episodios de tensión. En octubre de 2025, Georgina Barbarossa debió intervenir entre Mariana Brey y Nancy Pazos durante una discusión sobre un caso policial.

En esa ocasión, Brey desafió repetidamente la postura de Pazos, propiciando interrupciones y comentarios personales. La acalorada discusión de las periodistas se dio cuando en el ciclo matutino trataban el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, hecho por el que fue detenido Pablo Laurta.

Georgina Barbarossa se molestó con Mariana Brey y Nancy Pazos en medio de una pelea: "Me levanto y me voy"

Mientras se debatían las implicancias ideológicas del caso, las interrupciones y el tono despectivo se apoderaron del intercambio. Brey cuestionó directamente la postura de su colega: “¿Y vos cómo asociás eso a este caso, a este hombre?”, inquiriendo con insistencia. Pazos, visiblemente irritada, le respondió: “¿Puedo decirlo o no? Bueno, te voy a explicar... Escuchá, ¿me podés dejar terminar la frase, mi amor?”.

Lejos de apaciguarse, la conversación se tornó cada vez más ríspida. Mariana replicó con un dardo: “Me llama la atención lo que decís. No sé si reírme o tomarte en serio”. Llegado ese punto, Barbarossa decidió interceder para restaurar el orden: “Chicas, les pido por favor, dejala terminar de hablar, Marianita”, señaló con firmeza.

La conductora, ante la escalada y el clima tenso en plena transmisión, decidió intervenir de manera definitiva: “Estamos hablando de femicidios, chicas. Escuchémonos, por favor”, reclamó, y acto seguido lanzó su ultimátum. “Chicas, basta. Me levanto de la mesa y me voy”.

Un mes antes, en septiembre de 2025, Brey acusó a Pazos de formar parte de una “oposición golpista”. Pazos respondió rechazando esa etiqueta y defendiendo su compromiso democrático, lo que requirió la intervención de la conductora y otros colegas para evitar que el desacuerdo escalara.

El insulto provocó la intervención de la conductora del programa, Georgina Barbarossa, de Pía Shaw y de Analía Franchín -que había participado en el inicio de la conversación-, quienes intentaban calmar a sus compañeras para evitar que la discusión escalara.